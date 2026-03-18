Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Duncecap & Samurai Banana – Comfortably Suffering

Mια σκοτεινή, φιλοσοφική hip-hop κριτική πάνω στην ψηφιακή εξάντληση, το doomscrolling και την εποχή όπου η ίδια η ζωή γίνεται περιεχόμενο.

  • Βαθμολογία: 7
  • Καλλιτέχνης: Duncecap & Samurai Banana
  • Label: Fused Arrow Records
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Hip Hop
Duncecap & Samurai Banana
Γιάννης Παπαϊωάννου

   

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Placebo

Ένα παλιό sampler, ένα theremin που σφυρίζει σαν φάντασμα και μια οθόνη κινητού που δεν λέει να σβήσει, είναι τα βασικά συστατικά της συνταγής του Comfortably Suffering. Σίγουρα, δέκα χρόνια είναι πολύς χρόνος για δύο ανθρώπους να ξανασυναντηθούν. Ο Duncecap και ο Samurai Banana είχαν αφήσει πίσω τους το Human Error (2016) κάτι σαν ημερολόγιο  γραμμένο με μολύβι. Τώρα που επιστρέφουν πίσω, όμως, το μολύβι έχει γίνει ξυράφι. Δεν είναι πια τρυφεροί. Είναι λίγο περισσότερο κουρασμένοι. Όχι σωματικά, απλά είναι κουρασμένοι με τον κόσμο και η κούραση αυτή κάνει τον δίσκο να βουίζει σαν παλιό modem.

Ο Samurai Banana χτίζει τα beats σαν να συναρμολογεί χαλασμένα ρολόγια. Κάπου ακούγεται ένα theremin να τρέμει, σαν σήμα από άλλον πλανήτη ή σαν ειδοποίηση από εφαρμογή που δεν θυμάσαι ότι εγκατέστησες. Τα loops είναι ξεφτισμένα, τα samples μοιάζουν να βρέθηκαν σε υπόγεια, και τα drums σκάβουν τον ρυθμό αντί να τον κρατούν. Και πάνω σε αυτά ο Duncecap μιλά σαν κάποιος που έμεινε ξύπνιος όλο το βράδυ σκρολάροντας.

Στο "Content" κάνει ανατομία της σύγχρονης ψυχής με τον τρόπο που ένας λογιστής κάνει απογραφή: συναίσθημα > ημερολόγιο > memoir > newsletter > opinion > review. Και κάπως έτσι η ζωή γίνεται pipeline. Η μνήμη γίνεται υλικό και οι άβολες οικογενειακές φωτογραφίες γίνονται «fodder». Και μέσα σε αυτή την αλυσίδα ο ίδιος παραδέχεται το πιο ειρωνικό πράγμα: ότι δεν έφτιαξε μουσική για να ταΐσει τον αλγόριθμο, αλλά τελικά τον ταΐζει.

Το "Doomscroll" είναι το άλλο μισό του εφιάλτη. Αν το "Content" δείχνει τον δημιουργό, εδώ βλέπουμε τον χρήστη. Το feed περνά σαν παρέλαση μπροστά του: guru / life coach / scholar / thirst trap / shitpost, σαν μια μεταμοντέρνα αγορά όπου όλοι πουλάνε κάτι ακόμη κι όταν πουλάνε τον εαυτό τους.

Κάποια στιγμή ο Duncecap λέει ότι προσπαθεί να αφήσει το κινητό στο σπίτι. Να ξεφύγει. Να σωθεί. Αλλά το κινητό είναι πάντα το χέρι του. Κι όλο αυτό το αποκαλεί μια σύγχρονη γκιλοτίνα. Και μετά διορθώνει: όχι γκιλοτίνα, μαχαίρι για βούτυρο, καλύτερα. Και εκεί βρίσκεται η πιο παράξενη αλήθεια του δίσκου. Δεν πρόκειται για μια επανάσταση. Δεν υπάρχει καμία οργή που να σπάει πόρτες, εκτός από στιγμίαιες εκρήξεις σαν αυτή στο τέλος του "Oh No". Είναι η κούραση του να ξέρεις ότι το σύστημα είναι γελοίο και να συμμετέχεις έτσι κι αλλιώς.

Κάπου στη μέση του "Rome In a Day" ο δίσκος σπάει και ανοίγει μια ρωγμή διάπλατα. Εκεί όπου η αφήγηση σταματά να είναι κοινωνικό σχόλιο και γίνεται κάτι πιο επικίνδυνο: αυτοπαρατήρηση. Ο Duncecap το λέει σχεδόν αδιάφορα, σαν να αναφέρεται στη θερμοκρασία της ημέρας. Παρασκευή βράδυ: «I don’t wanna be alive…». Κυριακή βράδυ: «I still wanna die…». Ανάμεσα στις δύο αυτές φράσεις χωράει ένα ολόκληρο σύμπαν μικρών προσπαθειών να συνεχίσεις. Πολυκαφεΐνη, multitasking, αυτοβελτίωση, αυτοσαμποτάζ. Η ζωή σαν διαρκές spreadsheet του εαυτού σου: τι παράγεις, τι καταστρέφεις, τι ξαναχτίζεις. Και μετά έρχεται η πιο τρομακτική ιδέα του κομματιού: η ξεκούραση επιτρέπεται μόνο αν υπηρετεί την επόμενη παραγωγή.

Αν ο Samurai Banana ντύνει τον δίσκο με ήχους που θυμίζουν μηχανές που δουλεύουν σε ημιφωτισμένα δωμάτια, ο Duncecap μοιάζει με κάποιον που παρατηρεί αυτή τη μηχανή από μέσα. Σαν χαρακτήρας του Ντελέζ παγιδευμένος σε open tabs. Στο "Ashtrays Overflowed" η ειρωνεία γίνεται πιο λεπτή. Ένα αποτσίγαρο πετάει στον αέρα μια όμορφη μέρα. Ο αφηγητής παραμένει ακίνητος παραλυμένος όχι από έλλειψη επιλογών αλλά από υπερπληθώρα επιλογών. Η φράση που κλείνει το κομμάτι είναι σχεδόν χαμογελαστή μέσα στην απελπισία της: «Officially stressed out, but at least I have a song.»

Το "Playing Therapist Only Gets You Clients" πάει ακόμη βαθύτερα. Εκεί ο Duncecap παραδέχεται κάτι που όλοι έχουμε δει: τον άνθρωπο που ακούει τους πάντες, που γίνεται καταφύγιο, που παίζει τον ρόλο του σοφού. Ο ίδιος τον αποδομεί. Το αποκαλεί hero complex, αυτόν τον μικρό μύθο ότι θα σώσεις τους άλλους. Και μετά κάνει την πιο ενδιαφέρουσα κίνηση του δίσκου: στρέφει το φως προς τον εαυτό του. Γιατί πίσω από την ανάγκη να βοηθάς τους άλλους υπάρχει συχνά μια άλλη, πιο αμήχανη επιθυμία:
να νιώσεις απαραίτητος. Εκεί το Comfortably Suffering γίνεται κάτι περισσότερο από hip-hop άλμπουμ. Μοιάζει με μικρή φιλοσοφική άσκηση πάνω στη σύγχρονη ψυχολογία.

Το Comfortably Suffering είναι hip-hop για όσους κοιτάζουν την οθόνη τους στις 3:47 το πρωί και νιώθουν ότι ο κόσμος έχει γίνει timeline. Όχι επειδή δεν υπάρχει έξοδος. Αλλά επειδή η έξοδος μοιάζει πολύ με το επόμενο scroll.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Shabaka – Of The Earth

Shabaka – Of The Earth

Ο Θανάσης Μήνας ακούει προσεκτικά καθώς ο σπουδαίος αυτοσχεδιαστής της σύγχρονης βρετανικής jazz...
Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Οπλισμένος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αιχμηρές ατάκες, ωμό στίχο και heavy synth παραγωγές, ο Stolen Mic πετά...
Lamb of God – Into Oblivion

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το...
Kim Gordon – PLAY ME

Kim Gordon – PLAY ME

Στο "PLAY ME", η Kim Gordon μετατρέπει το χάος της εποχής των δισεκατομμυριούχων και της AI...
The Black Crowes

The Black Crowes – A Pound of Feathers

Οι Νότιοι hard blues-rockers από την Ατλάντα και υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame για το...
4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου επιλέγει τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη του 2026, γεμάτα ηχητικά τοπία όπου ο...

Bruno Mars – The Romantic

Στο "The Romantic", ο Bruno Mars επενδύει στη λεπτομέρεια της παραγωγής και στη φωνητική...
The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

Το ιστορικό "Live at the Plugged Nickel 1965" του Miles Davis επιστρέφει με πλήρη έκδοση,...
Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Στην πρώτη τους κοινή δισκογραφική συνεργασία, οι Larry June και Curren$y κυκλοφορούν το "Spiral...
Falooda

Falooda – Recipe for Concussion

Το ντεμπούτο άλμπουμ "Recipe for Concussion" των Falooda φέρνει την αθηναϊκή σκηνή σε σύγκρουση με το...
Heavenly – Highway to Heavenly

Heavenly – Highway to Heavenly

Μετά από τρεις δεκαετίες σιωπής, οι Heavenly επιστρέφουν με το "Highway to Heavenly", ένα ώριμο...

Rob Zombie – The Great Satan

Σατανικά grooves και βρώμικο grindhouse industrial metal: ο Rob Zombie επιστρέφει με το The Great...
Morrissey

Morrissey – Make-up is a Lie

O Morrissey επιστρέφει με έναν αντιφατικό αλλά βαθιά προσωπικό δίσκο, γεμάτο μελαγχολία, ειρωνεία...
Various – HELP(2)

Various – HELP(2)

Τριάντα χρόνια μετά το ιστορικό "HELP", το "HELP(2)" επαναφέρει το πνεύμα αλληλεγγύης της pop με...
Charli XCX

Charli XCX – Wuthering Heights

Η Charli XCX μετατρέπει τα "Ανεμοδαρμένα Ύψη" της Emily Brontë σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό pop άλμπουμ, μακριά από...
Εθισμός – Metropolis

Εθισμός – Metropolis

Με ένα απροσδόκητο Instagram live το βράδυ της κυκλοφορίας και χωρίς καμία άλλη προώθηση, ο...
Maria BC – Marathon

Maria BC – Marathon

Το "Marathon" της Maria BC είναι ένας ατμοσφαιρικός folk δίσκος γεμάτος ambient υφές, ηλεκτρονικά στοιχεία και...
Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Η αμερικανή τραγουδοποιός επιστρέφει με έναν δίσκο που οργανώνεται μεταξύ εσωτερικότητας και...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Φεβρουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...

Featured

Placebo

Οι Placebo επαναφέρουν το ντεμπούτο τους με το "Placebo RE:CREATED" για τα 30 χρόνια του άλμπουμ

Τριάντα χρόνια μετά την κυκλοφορία του εμβληματικού πρώτου τους δίσκου, οι Placebo επιστρέφουν...
Shabaka – Of The Earth

Shabaka – Of The Earth

Ο Θανάσης Μήνας ακούει προσεκτικά καθώς ο σπουδαίος αυτοσχεδιαστής της σύγχρονης βρετανικής jazz...

Best of Network

Δεν υπάρχουν άρθρα για προβολή