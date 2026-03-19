Carolina Chocolate Drops – Genuine Negro Jig

Ο ρυθμός της μουσικής κάνει τα αυτιά να φουσκώνουν και πριν το καταλάβεις, χτυπάς παλαμάκια στον ρυθμό. Ο ρυθμός εναλλάσσεται απαλά με μια μελωδία που παίζεται εδώ και γενιές. Αν και μπορεί να μην την ακούς συχνά, ο ήχος της old time country είναι οικείος. Είναι μια αρμονία που μόνο ένα μπάντζο, ένα βιολί και μια φυσαρμόνικα μπορούν να αποδώσει όταν αυτά αναμειχθούν. Πρόσθεσε μια κανάτα (jug), μια σκάφη πλυσίματος (washboard). ένα ταμπούρο, μια τρίλια και μια πίπα και έχεις τα υλικά των Carolina Chocolate Drops – που είναι παλιομοδίτες με βιωμένη γνώση, εμπειρία πεδίου και διαμορφωμένο προσωπικό ύφος.

Το 2005, οι Dom Flemons, Rhiannon Giddens και Justin Robinson ίδρυσαν τους Carolina Chocolate Drops ως έναν τρόπο να τιμήσουν την κληρονομιά του μέντορά τους, Joe Thompson, και την παραδοσιακή μουσική των εγχόρδων της Βόρειας Καρολίνας. Η κληρονομιά αυτή εκτείνεται πολύ πέρα ​​από τα δικά τους επιτεύγματα αυτά καθαυτά και έχουν πυροδοτήσει ένα ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη μουσική παράδοση των εγχόρδων στην αφροαμερικανική κοινότητα, ενθαρρύνοντας μελετητές, μουσικούς και λάτρεις να εμβαθύνουν. Το έργο τους έχει επίσης καλλιεργήσει μια μεγαλύτερη εκτίμηση για την ποικιλομορφία και την πολυπλοκότητα της αμερικανικής roots-music, αναδεικνύοντας τη διασύνδεση διαφόρων ειδών και τη συμβολή της μαύρης country μουσικής σε όλη την αμερικανική ιστορία. Οι Carolina Chocolate Drops άνοιξαν στην πορεία συναυλίες για τον Taj Mahal και τον Bob Dylan, ενώ έγραψαν ιστορία ως η πρώτη μαύρη μπάντα εγχόρδων που εμφανίστηκε στο Grand Ole Opry – το μεγαλύτερο ετήσιο φεστιβάλ-θεσμός της country στις ΗΠΑ.

Το 2010, κέρδισαν ένα βραβείο GRAMMY για το άλμπουμ τους Genuine Negro Jig και στη συνέχεια έλαβαν υποψηφιότητα για βραβείο GRAMMY το 2012 για το άλμπουμ τους Leaving Eden, τα οποία κυκλοφόρησαν και τα δύο από την Nonesuch Records. Ο Robinson έφυγε από το συγκρότημα το 2011 και ο Flemons αφιερώθηκε επίσημα στη σόλο καριέρα του το 2014. Το 2016, οι Carolina Chocolate Drops εισήχθησαν στο North Carolina Music Hall of Fame, στο Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Ιστορίας και Πολιτισμού Smithsonian στην Ουάσινγκτον και στο Εθνικό Μουσείο Αφροαμερικανικής Μουσικής στο Νάσβιλ του Τενεσί.

Καθώς η επιρροή των Carolina Chocolate Drops συνεχίζει να αυξάνεται, η ιστορία τους χρησιμεύει ως μια ισχυρή υπενθύμιση της σημασίας της διατήρησης και του εορτασμού της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ρίχνοντας φως στις ξεχασμένες φωνές των μαύρων μουσικών της ορχήστρας εγχόρδων, έχουν εμπλουτίσει την κατανόησή μας για την αμερικανική μουσική και τη διαχρονική της δύναμη να μας συνδέει με το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον μας.

Ο Joe Thompson, που αναφέρθηκε, ήταν ο γηραιότερος εν ζωή μαύρος δεξιοτέχνης εγχόρδων από το Πιεντμόντ της Βόρειας Καρολίνας όταν σχηματίστηκαν οι Carolina Chocolate Drops. Το γκρουπ εξάλλου πήρε το όνομά τους από μια μαύρη μπάντα εγχόρδων της δεκαετίας του 1920, τους The Tennessee Chocolate Drops.

Η επιτυχία των Carolina Chocolate Drops απέδειξε ότι η παλιά, βασισμένη στο βιολί και το μπάντζο μουσική, την οποία είχαν ερευνήσει και ερμηνεύσει με τόσο πάθος, μπορούσε να είναι ένας ζωντανός, διαρκώς εξελισσόμενος ήχος. Ξεκινώντας με υλικό που επιλέχθηκε από την περιοχή του Πιεμόντ στις Καρολίνες, προσπάθησαν να επανερμηνεύσουν αυτό το έργο, όχι απλώς να το αναδημιουργήσουν, τονίζοντας τον κεντρικό ρόλο που έπαιξαν οι Αφροαμερικανοί στη διαμόρφωση της λαϊκής μουσικής του έθνους μας από τις απαρχές της πριν από περισσότερο από έναν αιώνα. Η προσέγγιση του δεξιοτεχνικού τρίο ήταν προκλητική και αποκαλυπτική. Οι συναυλίες τους, όπως δήλωσαν οι New York Times, ήταν «μια ολοκληρωμένη επίδειξη αριστείας... Βυθίζονται σε στυλ μουσικής των μαύρων του Νότου από τη δεκαετία του 1920 και του 1930 - μουσική για εγχόρδα, μουσική για κανάτες, φλογέρα και τύμπανα, πρώιμη τζαζ - και εκφράζουν την περιέργειά τους προς τα έξω».

«Δεν θέλουμε να παίζουμε απλώς μελωδίες βιολί-μπάντζο-κιθάρας σε στιλ Πιεμόντ. Η μουσική μας ζωή έχει να κάνει με κάτι περισσότερο. Αναπτυσσόμαστε με έναν υγιή, αργό τρόπο που αντανακλά την πραγματική μας ανάπτυξη ως μουσικοί και ως συγκρότημα», λέει η τραγουδίστρια Rhiannon Giddens.

Το ρόστερ των Carolina Chocolate Drops παρουσίασε διακυμάνσεις με την πάροδο του χρόνου και οι Rhiannon, Dom και Justin ακολούθησαν ξεχωριστούς δρόμους. Κάθε μέλος έχει ακολουθήσει εντυπωσιακές και ουσιαστικές καριέρες διατηρώντας το πνεύμα των Carolina Chocolate Drops. Η Rhiannon Giddens έχει κυκλοφορήσει σόλο άλμπουμ και έχει εργαστεί σε συνεργατικά projects όπως το Our Native Daughters και κυκλοφορίες με τον Ιταλό πολυοργανίστα Francesco Turrisi. Ο Justin Robinson, εκτός από τις ηχογραφήσεις και τις σόλο εμφανίσεις, είναι ιστορικός τροφίμων και βοτανολόγος. Σε όλο του το έργο, ο Justin εξερευνά την αφροαμερικανική ιστορία στο Νότο, με στόχο να συνδέσει τους ανθρώπους με τον πολιτισμό τους.

Η επανέκδοση του Genuine Negro Jig από τη Nonesuch Records πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή των ιδρυτικών μελών του συγκροτήματος. Περιλαμβάνει το αρχικό άλμπουμ και εννέα bonus tracks: επτά ακυκλοφόρητα κομμάτια συν ένα remaster του "City of Refuge" του 2025 και ένα mix του "Memphis Shakedown" του 2025. Αυτή η κυκλοφορία σηματοδοτεί την πρώτη φορά που το άλμπουμ κυκλοφορεί σε βινύλιο από την αρχική του κυκλοφορία το 2010. Ένα bonus track είναι το "Here Rattler", μια παραδοσιακή μελωδία που έμαθε ο Justin Robinson από τον βιολιστή-σταρ του Grand Ole Opry, Grandpa Jones, και τον Αφροαμερικανό βιορτουόζο του μπάντζο John Snipes.

Το Genuine Negro Jig ηχογραφήθηκε με έναν αναγνωρισμένο παραγωγό, ρέκτη της παραδοσιακής μουσικής, τον Joe Henry (ο οποίος έχει συνεργαστεί με τον Solomon Burke, τον Allen Toussaint και τον Elvis Costello). Όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά, οι Carolina Chocolate Drops αναπόφευκτα θεωρήθηκαν κάτι καινούργιο - ένα νεαρό μαύρο τρίο αποφασισμένο να δείξει ότι οι μαύροι μουσικοί έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην ιστορία της αμερικανικής μουσικής με έγχορδα. Αν μη τι άλλο, αυτό το σετ είναι ακόμα καλύτερο και σίγουρα πιο ποικίλο. Υπάρχουν νέες, δυναμικές διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών όπως τα “Trouble in Your Mind” και “Sandy Boys”, που επιδεικνύουν την έντονη δουλειά τους στο βιολί και το μπάντζο, μια συναρπαστική επεξεργασία των τυπικών “Cornbread” και “Butterbeans”, και το γνωστό dixie-jazz κομμάτι για ορχήστρα “Your Baby Ain't Sweet Like Mine”. Σε όλα αυτά αναμειγνύονται και οι εκπλήξεις. Το “Hit 'Em Up Style”, παλιό R&B τραγούδι της Blu Cantrell για την γυναικεία εκδίκηση, είναι αναδιαμορφωμένο με έντονη μουσική υπόκρουση από βιολί. Βγαλμένο απότομα από τις φλόγες της αστείας ειρωνείας από το παθιασμένο μπλουζ γρύλισμα του Giddens, το εξώφυλλο αντιστρέφει έξυπνα τη συνήθη ροή της πολιτιστικής ιστορίας του συγκροτήματος. Οι σύγχρονες αναφορές των στίχων στην οδήγηση BMW και στα ψώνια στο Neiman-Marcus συγκρούονται σκληρά με το μάζεμα βαμβακιού και το ψήσιμο καλαμποκιού στο υπόλοιπο άλμπουμ, αλλά τα θέματα της απιστίας και της εκδίκησης διατρέχουν τις φλέβες της αφροαμερικανικής μουσικής. Η μελωδία δεν είναι τόσο μια οικειοποίηση όσο μια ανάκτηση και μια αναδιατύπωση.

Εν τω μεταξύ, η φωνητική δεινότητα της Rhiannon Giddens βρίσκεται στο επίκεντρο στην a capella αγγλική μπαλάντα "Reynadine"∙ μια τολμηρή απόπειρα σε μια εντελώς διαφορετική μουσική παράδοση, με την Giddens να σηκώνει τη φωνή της πολύ μα πολύ ψηλά.

Το άλμπουμ κλείνει με μια hill-country εκδοχή του "Trampled Rose" του Tom Waits, μια προφανώς αγαπημένη διασκευή μεταξύ των folk style καλλιτεχνών (η Alison Krauss το τραγούδησε πιο στοιχειωτικά από τον Robinson στο Raising Sand, τον βραβευμένο με Grammy δίσκο της με τον Robert Plant).

Είναι αυτή η εμβάπτιση στην πολιτιστική τους ιστορία και η προθυμία τους να την εμπλέξουν με το πολιτιστικό τους παρόν που διαφοροποιεί τους Carolina Chocolate Drops από τους ερασιτέχνες της indie-folk. Το νέγρικο στυλ τους είναι όσο πιο γνήσιο γίνεται σε αυτούς τους κατακερματισμένους και ανειλικρινείς καιρούς. Δώστε του να καταλάβει!