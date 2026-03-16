Πληροφορίες
Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το Richmond παραμένει στον πυρήνα του σύγχρονου αμερικανικού metal.

  • Βαθμολογία: 7.5
  • Καλλιτέχνης: Lamb of God
  • Label: Epic Records / Century Media
  • Κυκλοφορία: 2026
Δημήτρης Τσούπρος

ΣΥΝΑΥΛΙΑΚΑ - ΔΙΕΘΝΗ
Alva Noto

Από τις αρχές των 2000s μέχρι σήμερα, οι Lamb of God έχουν συνδεθεί όσο λίγες μπάντες με το κύμα του New Wave of American Heavy Metal. Ίσως μάλιστα να είναι το πρώτο όνομα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούγεται αυτός ο όρος. Παρ’ όλα αυτά, η μουσική τους δεν χωρούσε ποτέ πραγματικά μέσα σε ένα και μόνο κουτάκι. Δεν ήταν ποτέ καθαρά thrash, ούτε ακριβώς metalcore, ούτε απλώς αυτό που συχνά ονομάζουμε groove metal, ένας όρος που ποτέ δεν μου έκατσε καλά και μοιάζει λίγο περιοριστικός για να περιγράψει αυτό που πραγματικά κάνουν. Ο ήχος τους υπήρξε εξαρχής ένα υβρίδιο. Από τη μία η επιθετικότητα και η κοινωνική οργή του hardcore παντρεμένη με τον όγκο και την τεχνική του metal. Προσωπικά τους θεωρώ μια από τις πρώτες μπάντες που άνοιξαν τον δρόμο για 

Τα δύο προηγούμενα άλμπουμ, τόσο το ομώνυμο του 2020 όσο και το Omens πριν 4 χρόνια μου είχαν αφήσει μια ελαφρώς διεκπεραιωτική εντύπωση. Ήταν δίσκοι καλοπαιγμένοι, με την τεχνική αρτιότητα και τον επαγγελματισμό που περιμένει κανείς από μια μπάντα αυτού του μεγέθους, όμως έμοιαζαν να κινούνται περισσότερο με την αδράνεια της καθιερωμένης φόρμουλας, ακόμα και αν αυτή ακόμα δουλεύει. Είχαν μεν τα riffs και τις στιγμές τους, αλλά ελάχιστα από αυτά τα τραγούδια έμειναν πραγματικά μαζί μου στον χρόνο. Δεν υπήρχε κάτι που να με κάνει να επιστρέψω σε αυτά, και κάπως έτσι κατέληξαν να χαθούν σχεδόν ολοκληρωτικά από τη μνήμη μου. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το Into Oblivion μοιάζει σαν μια μικρή επαναφορά της μπάντας σε μια πιο αιχμηρή, πιο ουσιαστική δημιουργική τροχιά.

Το ομώνυμο κομμάτι ανοίγει τον δίσκο και λειτουργεί ως ένα πολύ καλό δείγμα της σημερινής τους ταυτότητας. Προφανώς το να περιμένουμε ένα new New American Gospel θα ήταν μη ρεαλιστικό. Οι Lamb of God φαίνεται να κινούνται πλέον ελαφρώς πιο μελωδικά, χωρίς όμως να εγκαταλείπουν τη βαριά groove βάση που τους έβαλε στον χάρτη. Ο κινητήριος μηχανισμός του ήχου παραμένει, όπως πάντα, οι κιθάρες των Mark Morton και Willie Adler με τα riffs να εξακολουθούν να αποτελούν το κέντρο βάρους της μουσικής. Το "Parasocial Christ" ήταν το κομμάτι που πραγματικά με έκανε να ακούσω τον δίσκο με άλλο αυτί. Πρόκειται για ένα single ευθύ, επιθετικό που κινείται με ταχύτητα σχεδόν εγκληματική και γεμάτο από εκείνη την crossover thrash ενέργεια που υπενθυμίζει τις hardcore ρίζες της μπάντας. Είναι ακριβώς το είδος τραγουδιού που περίμενα από τους Lamb of God εδώ και πολλά χρόνια.

Το "Sepsis" κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Η αισθητική του αγγίζει πιο industrial περιοχές, θυμίζοντας περισσότερο την ψυχρότητα των Big Black παρά το χάος των Black Flag. Αυτή η προσέγγιση επιστρέφει με διαφορετικό τρόπο στο "A Thousand Years", όπου το καταπιεστικά παχύ μπάσο καταπίνει σχεδόν τα πάντα στο πέρασμά του. Η παραγωγή είναι καθαρή και βαριά, ακριβώς όπως τους αρμόζει, χωρίς να ακούγεται υπερβολικά μηχανική, ένα σφάλμα στο οποίο πέφτουν πολλές μπάντες στο μέγεθός τους τα τελευταία χρόνια. 

Στιχουργικά, ο Randy Blythe παραμένει σταθερός στο θεματικό του πεδίο. Οι στίχοι του περιστρέφονται γύρω από έναν κόσμο που μοιάζει να αποσυντίθεται. Ο τρόπος που χειρίζεται τον ρυθμό των λέξεων, πότε σχεδόν αφηγηματικά, άλλωτε σαν να ραπάρει πάνω από τις μπασογραμμές και πότε με εκρηκτικά ξεσπάσματα, τον κάνει να μοιάζει με αφηγητή μιας σκοτεινής πραγματικότητας. Ενός κόσμου που βυθίζεται σταδιακά σε πόλωση, κοινωνική αποσύνθεση και ψηφιακή αποξένωση... into oblivion. Το "The Killing Floor" είναι πιθανότατα το πιο κλασικό Lamb of God κομμάτι του δίσκου. Η μπάντα έχει βγάλει το ψωμί της όλα αυτά τα χρόνια πάνω σε αυτές τις βαριές γκρούβες και τα φαινομενικά απλοϊκά αλλά ακαταμάχητα riffs. Και όταν έρχεται το breakdown, όλα τα υπόλοιπα περιττεύουν. Η ένταση είναι σχεδόν καταστροφική, με τα τύμπανα του Art Cruz να χτυπούν με την ορμή ενός AR15.

Το "El Vacío" αλλάζει απότομα το ύφος του δίσκου. Δεν είναι η πρώτη φορά που οι Lamb of God πειραματίζονται με πιο καθαρές και μελωδικές συνθέσεις, η αρχή είχε γίνει ήδη από το The Duke, με τις αντιδράσεις τότε να είναι ανάμεικτες. Το σίγουρο είναι πως ο Randy είναι ένας καταπληκτικός τραγουδιστής και μπορεί να υποστηρίξει αυτό το ύφος απόλυτα, ακόμα και αν δεν με βρίσκει μαζί του στο μεγαλύτερο μέρος. Ίσως όμως είμαι στην μειοψηφία, καθώς είναι κάτι που ομολογουμένως το κοινό φαίνεται να αγκαλιάζει όλο και περισσότερο, κάτι που αποδεικνύει και η απότομη επιτυχία συγκροτημάτων όπως οι Whitechapel τα τελευταία χρόνια. Εδώ, πάντως, δείχνει πόσο ολοκληρωμένος τραγουδιστής έχει γίνει. Μπορεί να μην κρατά πλέον τις ψηλές κραυγές με την ίδια διάρκεια όπως παλιότερα, όμως τα βαθιά growls του είναι πιο δυνατά από ποτέ, ενώ τα πιο "τραγουδιστά" περάσματα αποδίδονται με εντυπωσιακή άνεση χωρίς να παθαίνει ευτυχώς ParkwayDriveίτιδα. 

Μετά το ευχάριστο μελωδικό διάλειμμα, το "St. Catherine’s Wheel" επιστρέφει δειλά στο γνώριμο έδαφος των riffs και της ταχύτητας πριν καταλήξει σε ένα breakdown που μοιράζει φάπες σε κάθε δύσπιστο το οποίο δίνει τη θέση του στο "Blunt Force Blues", τον πραγματικό κρανιοθραύστη του δίσκου και εκείνο που έχει γράψει τα περισσότερα replays ως τώρα.

Το "Bully" είναι το πιο κιθαριστικό κομμάτι του δίσκου, γεμάτο με riffs που δείχνουν γιατί το δίδυμο Morton–Adler παραμένει από τα πιο χαρακτηριστικά στο σύγχρονο metal ακόμα και αν ορισμένα θάβονται πίσω από τον όγκο. Με το "Devise / Destroy" επιλέγουν να κλείσουν τον δίσκο δια της καθαρτικής οδού παρά με ωμή βία κλιμακώνοντας με καταπληκτικό τρόπο το Into Oblivion.  

Σε διάφορα σημεία του άλμπουμ εμφανίζονται πιο ατμοσφαιρικά περάσματα, μελωδικές υφές ή στιγμές που φλερτάρουν με industrial στοιχεία. Ορισμένες από αυτές τις ιδέες κρατούν το ενδιαφέρον ζωντανό και δίνουν νέο αέρα στον ήχο της μπάντας, ενώ άλλες θα μπορούσαν ίσως να έχουν περιοριστεί λίγο περισσότερο. Παρ’ όλα αυτά, δεν υπάρχει πραγματικά περιττό υλικό εδώ. Κανένα τραγούδι δεν μοιάζει να υπάρχει απλώς για να γεμίσει τη διάρκεια. Σε μια εποχή όπου πολλοί βετεράνοι μοιάζουν να ανακυκλώνουν τον εαυτό τους χωρίς ιδιαίτερη έμπνευση, οι Lamb of God καταφέρνουν με το Into Oblivion να παρουσιάσουν έναν δίσκο που διατηρεί τη φλόγα της δημιουργικότητας ζωντανή, αλλά και την ταυτότητα ακέραιη. Ο καλύτερος δυνατός δίσκος που θα μπορούσε να ζητήσει ο έφηβος εαυτός μου το 2013.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Οπλισμένος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αιχμηρές ατάκες, ωμό στίχο και heavy synth παραγωγές, ο Stolen Mic πετά...
Lamb of God – Into Oblivion

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το...
Kim Gordon – PLAY ME

Kim Gordon – PLAY ME

Στο "PLAY ME", η Kim Gordon μετατρέπει το χάος της εποχής των δισεκατομμυριούχων και της AI...
The Black Crowes

The Black Crowes – A Pound of Feathers

Οι Νότιοι hard blues-rockers από την Ατλάντα και υποψήφιοι για το Rock & Roll Hall of Fame για το...
4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

4 νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου επιλέγει τέσσερα νέα ambient άλμπουμ για την άνοιξη του 2026, γεμάτα ηχητικά τοπία όπου ο...

Bruno Mars – The Romantic

Στο "The Romantic", ο Bruno Mars επενδύει στη λεπτομέρεια της παραγωγής και στη φωνητική...
The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

The Miles Davis Quintet – The Complete Live At The Plugged Nickel 1965

Το ιστορικό "Live at the Plugged Nickel 1965" του Miles Davis επιστρέφει με πλήρη έκδοση,...
Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Larry June, Curren$y & The Alchemist – Spiral Staircases

Στην πρώτη τους κοινή δισκογραφική συνεργασία, οι Larry June και Curren$y κυκλοφορούν το "Spiral...
Falooda

Falooda – Recipe for Concussion

Το ντεμπούτο άλμπουμ "Recipe for Concussion" των Falooda φέρνει την αθηναϊκή σκηνή σε σύγκρουση με το...
Heavenly – Highway to Heavenly

Heavenly – Highway to Heavenly

Μετά από τρεις δεκαετίες σιωπής, οι Heavenly επιστρέφουν με το "Highway to Heavenly", ένα ώριμο...

Rob Zombie – The Great Satan

Σατανικά grooves και βρώμικο grindhouse industrial metal: ο Rob Zombie επιστρέφει με το The Great...
Morrissey

Morrissey – Make-up is a Lie

O Morrissey επιστρέφει με έναν αντιφατικό αλλά βαθιά προσωπικό δίσκο, γεμάτο μελαγχολία, ειρωνεία...
Various – HELP(2)

Various – HELP(2)

Τριάντα χρόνια μετά το ιστορικό "HELP", το "HELP(2)" επαναφέρει το πνεύμα αλληλεγγύης της pop με...
Charli XCX

Charli XCX – Wuthering Heights

Η Charli XCX μετατρέπει τα "Ανεμοδαρμένα Ύψη" της Emily Brontë σε ένα σκοτεινό, κινηματογραφικό pop άλμπουμ, μακριά από...
Εθισμός – Metropolis

Εθισμός – Metropolis

Με ένα απροσδόκητο Instagram live το βράδυ της κυκλοφορίας και χωρίς καμία άλλη προώθηση, ο...
Maria BC – Marathon

Maria BC – Marathon

Το "Marathon" της Maria BC είναι ένας ατμοσφαιρικός folk δίσκος γεμάτος ambient υφές, ηλεκτρονικά στοιχεία και...
Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Mitski – Nothing's About to Happen to Me

Η αμερικανή τραγουδοποιός επιστρέφει με έναν δίσκο που οργανώνεται μεταξύ εσωτερικότητας και...
Full Metal Bracket

Full Metal Bracket: 4 extreme metal δίσκοι του Φεβρουαρίου

Κάθε μήνα ο Δημήτρης Τσούπρος επιλέγει και μας παρουσιάζει τους τέσσερις δίσκους που ξεχώρισε από το...
Aaron Shaw

Aaron Shaw – And So It Is

Jazz πνοή υπό το χείλος της σιωπής ή αλλιώς η essential δισκογραφική κατάθεση του Aaron Shaw.
Baby Keem

Baby Keem – Ca$ino

Μετά από σχεδόν πέντε χρόνια σιωπής, ο Baby Keem επιστρέφει με το "Ca$ino", ένα προσωπικό αλλά...

Featured

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Οπλισμένος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αιχμηρές ατάκες, ωμό στίχο και heavy synth παραγωγές, ο Stolen Mic πετά...
Lamb of God – Into Oblivion

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το...
Alva Noto

Alva Noto: Επιστήμη, μουσική και διαμόρφωση του κόσμου μέσα από την Τέχνη

Ο Alva Noto δεν αντιμετώπισε ποτέ τον ήχο ως απλή μουσική ύλη αλλά ως πεδίο έρευνας ανάμεσα στην...

Best of Network