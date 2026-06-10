Iceage - For Love οf Grace & the Hereafter

Οι Iceage σχηματίστηκαν στην Κοπεγχάγη στα τέλη της δεκαετίας του 2000 από μια παρέα εφήβων που βρέθηκαν στην καρδιά της αναζωπύρωσης του ευρωπαϊκού post-punk. Με το ντεμπούτο τους New Brigade (2011) καθιερώθηκαν ως μία από τις πιο ανήσυχες και εκρηκτικές παρουσίες της γενιάς τους, συνδυάζοντας την ωμή ενέργεια του hardcore με τον σκοτεινό λυρισμό και την αισθητική του μεταπάνκ. Οι επόμενοι δίσκοι τους, You're Nothing (2013), Plowing Into The Field Of Love (2014), Beyondless (2018) και Seek Shelter (2021), κατέγραψαν μια σταδιακή διεύρυνση του ηχητικού τους λεξιλογίου, ενσωματώνοντας στοιχεία από το gothic rock, την americana, την folk και το κλασικό rock τραγούδι, χορωδιακά choruses, μέχρι και jazz.

Πέντε χρόνια μετά το Seek Shelter, οι Δανοί επιστρέφουν με το έκτο τους άλμπουμ, For Love Of Grace & the Hereafter, συνεχίζοντας στη λογική του, όσο τα μέλη της μπάντας ωριμάζουν, τόσο θα εξερευνούν νέες περιοχές. Εδώ οι επιρροές τους καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα που εκτείνεται από την americana και το country rock μέχρι το folk και το heartland rock, αξιοποιώντας πλούσιες ενορχηστρώσεις και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη μελωδία και σε μία μάλλον ευχάριστη διάθεση.

Θεματικά, το For Love οf Grace & the Hereafter περιστρέφεται γύρω από τον έρωτα, την επιθυμία, τη συναισθηματική αφοσίωση και τις αντιφάσεις της ανθρώπινης εγγύτητας. Οι στίχοι του Elias Bender Rønnenfelt αναζητούν νόημα στις σχέσεις, στη μνήμη και στη διαρκή προσπάθεια σύνδεσης με τον Άλλον, παρουσιάζοντας ένα έργο που στρέφεται περισσότερο προς την εξομολόγηση και λιγότερο προς τη σύγκρουση που χαρακτήριζε παλαιότερες στιγμές της δισκογραφίας των Iceage.

Βέβαια, από την κυκλοφορία των πρώτων singles είχε ήδη γίνει σαφές ότι οι Iceage δεν ενδιαφέρονταν να επιστρέψουν στο παρελθόν τους, ένα παρελθόν που για ορισμένους από εμάς ταυτίστηκε με την ένταση της μετεφηβικής μετάβασης στην ανεξαρτησία, το άλλαγμα του συναισθηματικού δέρματος και την ανάγκη να ταυτιστούμε με την πιο εκλεπτυσμένη πλευρά του σκοταδιού. Το ερώτημα, ωστόσο, δεν είναι αν μια μπάντα δικαιούται να αλλάξει. Το ερώτημα είναι αν μέσα στην αλλαγή παραμένει αναγνωρίσιμη η προσωπικότητά της. Το For Love οf Grace & the Hereafter κινείται αποφασιστικά προς περιοχές που αντλούν από το κλασικό guitar songwriting. Το εναρκτήριο “Ember” διατηρεί ακόμη κάτι από την αμεσότητα και τη νευρικότητα που περιμένει κανείς από τους Iceage, ενώ το “Match Head Girl” στηρίζεται περισσότερο στη μελωδία και στη δυναμική του ρεφρέν παρά στην ένταση. Το rockabilly και cowpunk αποτύπωμα του “The Weak” επιβεβαιώνει ότι η μπάντα αναζητά πλέον διαφορετικά σημεία αναφοράς, ενώ το “Salve For Every Sore” φέρνει στο προσκήνιο μια σχεδόν folk τρυφερότητα που θα φάνταζε αδιανόητη στην εποχή του New Brigade. Παρόμοια λογική διαπερνά και το “Star”, ένα από τα πιο άμεσα και προσβάσιμα τραγούδια του δίσκου.

Ο προβληματισμός που δημιουργεί ο εν λόγω δίσκος δεν βρίσκεται στην ίδια τη στροφή. Η ιστορία της μουσικής είναι γεμάτη από καλλιτέχνες που άλλαξαν δραστικά πορεία και βγήκαν κερδισμένοι. Ο προβληματισμός εμφανίζεται όταν η νέα ταυτότητα αρχίζει να επισκιάζει τα χαρακτηριστικά που έκαναν μια μπάντα ξεχωριστή. Σε αρκετές στιγμές του δίσκου, οι Iceage ακούγονται περισσότερο ως μια πολύ καλή indie rock μπάντα με americana αναφορές παρά ως οι ίδιοι οι Iceage. Οι συνθέσεις είναι καλοδουλεμένες, οι μελωδίες συχνά αποτελεσματικές και οι ενορχηστρώσεις προσεγμένες. Παρ' όλα αυτά, η αίσθηση κινδύνου, η αστική παρακμή και η ιδιαίτερη δραματικότητα που χαρακτήριζαν το συγκρότημα έχουν υποχωρήσει αισθητά. Αν αφαιρούσε κανείς τη χαρακτηριστική φωνή του Elias Bender Rønnenfelt, αρκετές από αυτές τις συνθέσεις θα μπορούσαν να ανήκουν σε οποιαδήποτε αξιόλογη indie rock κυκλοφορία του 2026.

Βέβαια, η μετατόπιση των Iceage δεν συμβαίνει σε κενό αέρος. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια ευρύτερη στροφή προς την country και τις διάφορες παραλλαγές της folk αφήγησης, τόσο σε εμπορικό όσο και σε καλλιτεχνικό επίπεδο, με την εξέλιξη αυτή να έχει και μια ευρύτερη πολιτισμική διάσταση. Σε μια εποχή όπου το rock έχει χάσει προ πολλού τον ρόλο της κυρίαρχης νεανικής γλώσσας και η ηλεκτρονική παραγωγή αποτελεί πλέον τον κανόνα σε μεγάλο μέρος της δημοφιλούς μουσικής, η country και η americana προσφέρουν κάτι διαφορετικό, προσφέρουν έμφαση στο τραγούδι, στον χαρακτήρα, στην αφήγηση και στην ανθρώπινη παρουσία. Οι ιστορίες, οι χώροι και τα πρόσωπα επιστρέφουν στο προσκήνιο και οι κιθάρες γίνονται εργαλείο ουσιαστικής έκφρασης. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, το For Love οf Grace & the Hereafter μοιάζει λιγότερο με μια μεμονωμένη καλλιτεχνική στροφή και περισσότερο με μέρος μιας ευρύτερης μετακίνησης. Το ερώτημα, ωστόσο, παραμένει ανοιχτό. Αν αυτά τα μουσικά ιδιώματα λειτουργούν σήμερα ως το νέο καταφύγιο για καλλιτέχνες που αναζητούν αυθεντικότητα, συναίσθημα και αφηγηματικό βάθος, τότε η πρόκληση δεν είναι απλώς η υιοθέτηση των χαρακτηριστικών τους. Είναι η διατήρηση μιας ξεχωριστής προσωπικότητας μέσα σε αυτά.

Εδώ, οι Iceage παραδίδουν έναν καλοφτιαγμένο και σε σημεία απολαυστικό δίσκο, ο οποίος συνομιλεί άμεσα με το σημερινό μουσικό τοπίο. Το αν αυτή η συνομιλία οδηγεί σε μια νέα, διακριτή εκδοχή της μπάντας ή σε μια σταδιακή αφομοίωσή της από τις κυρίαρχες τάσεις της εποχής, είναι ίσως το πιο ενδιαφέρον ερώτημα που αφήνει πίσω του το For Love οf Grace & the Hereafter. Σαφώς και οι Δανοί έχουν κερδίσει εδώ και χρόνια το δικαίωμα να ακολουθούν όποια κατεύθυνση επιθυμούν, κι έτσι For Love οf Grace & the Hereafter δεν αποτελεί μια αμήχανη ή αποτυχημένη απόπειρα επαναπροσδιορισμού, ούτε έναν δίσκο που στερείται έμπνευσης. Αντιθέτως, πρόκειται για ένα έργο καλοδουλεμένο, με σαφές όραμα και έντονη προσήλωση στην αφήγηση, τη μελωδία και την ατμόσφαιρα, σίγουρα επιβεβαιώνοντας ότι η μπάντα εξακολουθεί να εξελίσσεται και να αναζητά νέους δρόμους. Δεν επιβεβαιώνει, όμως, με την ίδια βεβαιότητα ότι αυτοί οι δρόμοι οδηγούν σε εξίσου συναρπαστικά αποτελέσματα.