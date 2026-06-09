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Κατηγορία: ΔΙΕΘΝΗ

Various Artists – Rebel Island Soul

Η Soul Jazz εξερευνά τη βαθιά σχέση reggae, soul και funk στην ανθολογία "Rebel Island Soul", συγκεντρώνοντας σπάνιες τζαμαϊκανές διασκευές κλασικών αφροαμερικανικών τραγουδιών των 70s.

  • Βαθμολογία: 8
  • Καλλιτέχνης: Various Artists
  • Label: Soul Jazz Records
  • Κυκλοφορία: 2026
  • Είδος: Reggae
Various Artists – Rebel Island Soul
Θανάσης Μήνας

ΔΙΕΘΝΗ ΝΕΑ
Phoebe Bridgers

Η επιρροή της αμερικανικής μαύρης μουσικής στα τζαμαϊκανά στυλ της δεκαετίας του 1960, είναι καλά τεκμηριωμένη. Από τη γέννηση της ska μουσικής, όταν οι Skatalites μεταμόρφωσαν το rhythm n’ blues των Rosco Gordon, Louis Jordan και Fats Domino από τον αμερικανικό Νότο, μέχρι τη δημιουργία του rocksteady, όταν Τζαμαϊκανοί καλλιτέχνες όπως οι The Techniques, οι Paragons, ο Alton Ellis και οι Melodians στράφηκαν στους πιο αργούς ρυθμούς και τις soul αρμονίες συγκροτημάτων όπως οι The Impressions και οι The Drifters για έμπνευση.

Κατά τη δεκαετία του 1970, πολλοί Τζαμαϊκανοί  καλλιτέχνες της reggae της δεκαετίας του '70 συνέχισαν να επενδύουν στη soul, το funk και τους πρωτο-disco ρυθμούς της Φιλαδέλφειας. Στα 70ς, ενώ η Τζαμάικα προωθούσε τα δικά της στυλ roots reggae σε όλο τον κόσμο, οι ισχυρές αμερικανικές δισκογραφικές εταιρείες σόουλ όπως η Motown, η Philadelphia International και η Stax Records ήταν ταυτόχρονα όλες δημοφιλείς στο νησί.

Αυτή η αλληλεπίδραση μεταξύ αμερικανικής και τζαμαϊκανής μουσικής δεν περιοριζόταν στην Τζαμάικα. Στη Μεγάλη Βρετανία, τα παιδιά πρώτης γενιάς μεταναστών από την Καραϊβική στις δεκαετίες του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του '70 μεγάλωσαν με μια ισότιμη αγάπη τόσο για τη soul όσο και για τη reggae, η οποία εκδηλώθηκε με την εγχώρια επινόηση του λεγόμενου lovers rock στα μέσα της δεκαετίας του 1970.

Αυτό το κεφάλαιο εξερευνά με τη νέα της ανθολογία η εταιρεία Soul Jazz, που εδώ και τρεις δεκαετίες καταγράφει συστηματικά τη μουσική εξέλιξη των μουσικών στυλ της Τζαμάικα, με μια ιδιαίτερη αδυναμία στις ηχογραφήσεις του Studio One. Πάντα σε ό,τι αφορά την αλληλεπίδραση της μουσικής της Τζαμάικα με το αφροαμερικανικό στυλ, στο παρελθόν η Soul Jazz έχει παρουσιάσει ανθολογίες όπως οι Studio One Rocksteady: Rocksteady, Soul and Early Reggae, Studio One Soul (Vol. One & Vol. Two), Studio One Funk, κλπ.

Η νέα σχετική συλλογή της εταιρείας έχει τον τίτλο Rebel Island Soul και περιλαμβάνει δεκαέξι εκπληκτικά reggae soul-funk κομμάτια της δεκαετίας του '70 από καλλιτέχνες όπως οι John Holt, Lee Perry, Cornel Campbell, The Cimarons, The Chosen Few, The Marvels, κ.ά. Οι περισσότεροι συμμετέχουν με διασκευές, επισήμως ή στη ζούλα, όπως συνηθιζόταν στην Τζαμάικα (δηλαδή με ελαφρώς παραλλαγμένους στίχους, τίτλους, κλπ. για να μην πληρώνουν δικαιώματα), σε επιτυχίες καλλιτεχνών όπως οι Jackson 5, William DeVaughn, Diana Ross and The Supremes, War, The Temptations, Roberta Flack, The Stylistics και άλλοι.

Όσο για τα highlight: ξεκινώντας από τις πιο Black Power στιγμές, οι Darker Shades Of Black, σε παραγωγή του Bunny Lee, δυναμιτίζουν το “Ball Of Confusion” των Temptations και το “War” του Edwin Star, ενώ οι Cimarons φέρνουν στα μέτρα τους το “Slipping Into Darkness” των War. Από κει και πέρα, οι Chosen Few ισορροπούν ανάμεσα στη sweet soul και στη Μαύρη Δύναμη στο “People Make The World Go Round” των Stylistics, ο Cornell Campbell παραδίδει ένα εξίσου γλυκύτατο “Be Thankful (For What You’ Ve Got)” με τον πρώτο διδάξαντα William DeVaughn, οι Marvels ήταν οι Supremes της Τζαμάικα και το αποδεικνύουν στην πράξη με την πανέμορφη εκτέλεσή τους στο “Some Day We’ll Be Together” των τελευταίων, ενώ στη σοπράνο φωνή της Elizabeth Archer (με συνοδεία τους Equators) ταιριάζει γάντι το “Feel Like Making Love” που έχει συνδεθεί με τη φωνή της Roberta Flack. Οι φανς της dj culture και των soundsytem της Τζαμάικα θα βρουν επίσης εδώ ένα “Ain’t No Sunshine” πειραγμένο απρόβλεπτα από τον παραγωγό Jah Youth.

Πανέμορφη μουσική, όχι μόνο για ο καλοκαίρι αλλά για όλες τις εποχές και εξαιρετική ανθολόγηση με τη βαθιά γνώση και το μεράκι των ανθρώπων της Soul Jazz.

 

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