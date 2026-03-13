Μετράμε αντίστροφα για το Borderline Festival 2026 - 3 & 4 Απριλίου 2026, Onassis Ready

Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον της πειραματικής ηλεκτρονικής μουσικής γίνονται ένα εκρηκτικό ηχητικό μείγμα. Το Borderline 2026, το μακροβιότερο μουσικό φεστιβάλ της Στέγης, επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Onassis Ready: δύο ημέρες, δύο stages, με 25 ονόματα από τη διεθνή και εγχώρια σκηνή στο industrial σκηνικό του «εργοστασίου εμπειριών» της Στέγης στην περιοχή του Ρέντη.

Jeff Mills – The Sabres of Paradise – J Spaceman & John Coxon – Ben UFO – aya w/ MFO – Poor J'Darr b2b pink.wav – Takkak Takkak – POLYXENE – Sofia Stergiou – DJ NOT I – Afrorack – mint ++ – Chris OD – Panos Alexiadis – newt – Victory Collapse – Kevin Peter He feat. Savvas Metaxas – Lucia Nijdam / Margarita Maximova / Artun Alaska Arasli – IO – Black Athena

Δεκαπέντε χρόνια μετά την πρώτη του εκδοχή, το Borderline 2026 της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει τα όρια του τι μπορεί να είναι ένα φεστιβάλ σύγχρονης μουσικής: το πώς ακούγεται, πώς βιώνεται και πώς καταλαμβάνει τον χώρο και το σώμα. Στις 3 και 4 Απριλίου, το Onassis Ready μετατρέπει την Αθήνα σε ένα πυκνό πεδίο ήχου. Είστε έτοιμοι;

Ο θρύλος της τέκνο Jeff Mills συναντά τη 90s κληρονομιά των The Sabres of Paradise, τον J Spaceman από τους Spiritualized και τους Spacemen 3, τον Ben UFO, έναν από τους πιο επιδραστικούς DJs της σύγχρονης βρετανικής ηλεκτρονικής μουσικής και το νέο πρότζεκτ, Takkak Takkak, του Ινδονήσιου συνθέτη J. ‘Mo’ong’ Santoso Pribadi και του DJ Scotch Rollex με εύθραυστες πολυρυθμίες και drones.

Το Borderline 2026 μας μεταφέρει σε ένα παράλληλο σύμπαν και μας καλεί να χαθούμε κάπου ανάμεσα στα stages, τον ρυθμό και τα φώτα. Από το φετινό lineup, όμως, δεν θα λείπουν και οι απρόσμενες συναντήσεις, καθώς φέτος τον Απρίλιο το Borderline θα βρεθεί στον πυρήνα του STAGES A/LIVE με live κινηματογράφηση της ανεξάντλητης ψυχεδέλειας του J Spaceman (aka Jason Pierce, από τους Spiritualized και τους Spacemen 3 στο πρότζεκτ που παρουσίασαν για πρώτη φορά στο Barbican Gallery δέκα χρόνια πριν. Ένα live soundtrack με ταυτόχρονη προβολή της ταινίας “Stranded in Canton” του William Eggleston. Ένα ακόμη παράλληλο πρότζεκτ του φεστιβάλ θα είναι και η οπτικοακουστική περφόρμανς του 25AV, που δημιουργήθηκε ειδικά για το Borderline 2026.

Οι καταξιωμένοι και ανερχόμενοι διεθνείς καλλιτέχνες της ηλεκτρονικής μουσικής συναντούν την πολυτάλαντη και πολυδιάστατη δημιουργικότητα της αθηναϊκής πειραματικής σκηνής και των βασικών εκπροσώπων της club κουλτούρας της. Η aya, μέσα από την “genre-crushing” πειραματική μουσική της, φέρνει στο προσκήνιο την επίδραση της εμπειρίας και της μνήμης στο σώμα, καθώς επικεντρώνεται σε θέματα ταυτότητας, εθισμού και αποσύνδεσης. Ο Afrorack παρουσιάζει το πρώτο DIY modular soundsystem της Ουγκάντας μέσα από εκστατικούς ήχους. Το lineup περιλαμβάνει επίσης, από τον electro-acoustic ήχο του Πάνου Αλεξιάδη, τις ηχογραφήσεις πεδίου και το synth του Σάββα Μεταξά (σε συνεργασία με τον Kevin Peter He του Onassis ONX), το house, disco και indie-dance του mint++, τις eclectic επιλογές του Chris OD, τους Victory Collapse, που είναι ένα από τα σημαντικότερα σχήματα της αθηναϊκής post-punk και indie rock σκηνής, μέχρι το “golden boy” του εγχώριου clubbing, Poor J’Darr, μαζί με την techno, jungle, footwork και experimental club της παραγωγού του STEGI.RADIO, pink.wav, τη Σοφία Στεργίου με τα blended jerky beats της, τους Black Athena, την IO, την POLYXENE και τον DJ NOT I.

Επιμελητικό σημείωμα

Το Borderline 2026 φαντάζεται την πορεία της πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής από τα τέλη του περασμένου αιώνα μέχρι σήμερα ως έναν ωκεανό ήχων, μια απέραντη ρευστή μάζα όπου το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον είναι αλληλένδετα, όπου η κληρονομιά συνυπάρχει με την αιχμή της πρωτοπορίας.

Συγκεντρώνοντας καλλιτέχνες από διαφορετικές εποχές, σκηνές και είδη, το Borderline προσκαλεί το κοινό να βυθιστεί σε αυτόν τον ωκεανό και να ανακαλύψει τη διαρκώς πάλλουσα δύναμη των ονομάτων που καθόρισαν και διαμόρφωσαν την ηλεκτρονική μουσική όπως τη γνωρίζουμε, μαζί με τη σύγχρονη avant-garde, την αιχμή του δόρατος που έχει να μας προσφέρει σήμερα η πειραματική μουσική.

Συντελεστές

Artistic Direction: Voltnoi & Quetempo (καλλιτεχνικοί διευθυντές του STEGI.RADIO), Άκης Χοντάσης

Set Design Concept: Voltnoi Brege & Άκης Χοντάσης

Set Design: Όλγα Μπρούμα

Σχεδιασμός Φωτισμού: Βαγγέλης Μούντριχας, Παύλος Παππάς

Επικεφαλής Παραγωγής: Βασίλης Παναγιωτακόπουλος

Οργάνωση Παραγωγής: Άκης Χοντάσης

Εκτέλεση Παραγωγής: Δανάη Γιαννακοπούλου, Ιουλία Σταμούλη

Τεχνικός Διευθυντής: Αντώνης Κόκκορης

Αναπληρωτής Τεχνικός Διευθυντής: Γιάννης Ντόβας

Radio Manager (STEGI.RADIO): Νίκη Γεωργίου

Content Editor (STEGI.RADIO): Γιάννης Γαλιάτσος

Radio Broadcasting-Ηχογράφηση: Fabrika - Στέφανος Κωνσταντινίδης

Μια παραγωγή της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση

Μέρος του Borderline 2026 υλοποιείται στο πλαίσιο των ευρωπαϊκού προγράμματος 25AV, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Δημιουργική Ευρώπη» της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πρόγραμμα

Παρασκευή 3 Απριλίου | Line-up

GROUND LEVEL

20:00—20:50 | Newt

21:00—22:00 | J Spaceman & John Coxon - “Music for William Eggleston’s ‘Stranded in Canton’”

22:15—23:00 | Victory Collapse

23:00—01:00 | Chris OD

01:00—03:00 | mint + +

BASEMENT

20.30 - 21.30 | DJ NOT I

21.30 - 22.30 | Afrorack

22.45 - 23.45 | aya w/ MFO

00:00—01:00 | Poor J'Darr b2b pink.wav

01:00—03:00 | Ben UFO

Σάββατο 4 Απριλίου | Line-up

GROUND LEVEL

20:00—20:45 | Kevin Peter He feat. Σάββας Μεταξάς

21:00—21:40 | Πάνος Αλεξιάδης

22:00—22:45 | Lucia Nijdam / Margarita Maximova / Artun Alaska Arasli

23:00—01:00 | IO

01:00—03:00 | Σοφία Στεργίου

BASEMENT

20:30—21:45 | Black Athena

21:45—22:45 | The Sabres οf Paradise

23:00—23:55 | Takkak Takkak

00:00—01:00 | POLYXENE

01:00—03:00 | Jeff Mills

Παρασκευή 3 Απριλίου

Η πρώτη ημέρα του Borderline 2026 παρουσιάζει ένα μείγμα από club, post-punk και indie rock, πρωτοποριακή ηλεκτρονική μουσική και ψυχεδελικούς ήχους.

Στο Basement, ο Ben UFO, ο εμβληματικός ιδρυτής της Hessle Audio και πρωτοπόρος της bass μουσικής, φέρνει για πρώτη φορά στην Αθήνα το ανυπέρβλητο ύφος του, ενώ η aya μας μεταφέρει στο δικό της σύμπαν μέσα από το ωμό, ηλεκτρισμένο και εμποτισμένο στο πανκ οπτικοακουστικό live show της. Ο διεθνώς αναγνωρισμένος παραγωγός Afrorack από την Ουγκάντα παρουσιάζει το σαγηνευτικό DIY modular synth setup του, οι Poor J’Darr b2b pink.wav φέρνουν μια τσάντα γεμάτη εκρηκτικές προτάσεις ώστε να ανακαλύψουμε κάθε σημείο του dancefloor, ενώ ο DJ NOT I του STEGI.RADIO ανοίγει τη βραδιά με ατμοσφαιρικούς downtempo ήχους.

Στο Ground Level, ο J Spaceman, ιδρυτικό μέλος των θρυλικών Spiritualized και Spacemen 3, παρουσιάζει τον χαρακτηριστικό ψυχεδελικό ήχο του στο αθηναϊκό κοινό, σε μια περφόρμανς με live κινηματογράφηση σε συνεργασία με το Stages A/LIVE. Οι Victory Collapse, που αποτελούν την πιο δυναμική φωνή της αθηναϊκής new wave/νεοψυχεδελικής σκηνής, εκτοξεύουν τους αιχμηρούς ρυθμούς τους, ενώ οι mint++ και Chris OD αναλαμβάνουν το «σβήσιμο» της βραδιάς στο Ground Level, με εκλεκτικές, leftfield επιλογές.

Σάββατο 4 Απριλίου

Η δεύτερη ημέρα του Borderline 2026 έρχεται ως ένα καλειδοσκόπιο του παρελθόντος και του μέλλοντος της ηλεκτρονικής μουσικής. Δύο stages γεμάτα ένταση, ρυθμό και εκρηκτικές περφόρμανς.

Στο Basement, ο Jeff Mills μας μεταφέρει καλύτερα από όλους την ιστορία της techno μουσικής, παρουσιάζοντας ένα θέαμα αξεπέραστης εμπειρίας και δεξιοτεχνίας, ενώ οι The Sabres of Paradise, το συγκρότημα του Andrew Weatherall, χαράσσουν την ευθεία γραμμή που συνδέει τους πρωτοποριακούς ήχους των 90s με το σήμερα. Οι Takkak Takkak, το νέο πρότζεκτ του DJ Scotch Rolex, παρουσιάζουν ένα μεθυστικό μείγμα από drones και πολυρυθμίες και η POLYXENE, resident του STEGI.RADIO, φέρνει τον χαρακτηριστικό, φουτουριστικό bass ήχο της on stage. Το Basement ξεκινά με τους πιο επιδραστικούς DJs της αθηναϊκής σκηνής, Black Athena.

Το Ground Level φιλοξενεί τον Πάνο Αλεξιάδη, μια από τις πιο αινιγματικές και ενδιαφέρουσες προσωπικότητες της πειραματικής underground σκηνής της Αθήνας, καθώς και μια μοναδική μουσική περφόρμανς από τον Σάββα Μεταξά και τον Onassis ONX Fellow, Kevin Peter He. Το πρότζεκτ 25AV παρουσιάζει μια οπτικοακουστική περφόρμανς ειδικά σχεδιασμένη για τη φετινή διοργάνωση του Borderline και οι residents του STEGI.RADIO, IO και Σοφία Στεργίου, κλείνουν τη βραδιά με ρευστούς, ρυθμικούς ηλεκτρονικούς ήχους.

Σχετικά με τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται 3.4.2026

Afrorack

Ο Brian Bamanya είναι ο πρώτος που κατασκεύασε DIY modular synth setups στην Αφρική, εξού και το ψευδώνυμό του, Afrorack. Ο 30χρονος «μάγος» της μηχανικής ξεκίνησε το μουσικό του ταξίδι παίζοντας κιθάρα και κατασκευάζοντας τα δικά του όργανα, μέχρι που βυθίστηκε στον κόσμο των modular synths.

Μέσα από τους προσωπικούς του πειραματισμούς και διαδικτυακή έρευνα, ανέπτυξε ένα εκτεταμένο, αυτοσχέδιο modular setup, με το οποίο εμφανίζεται τα τελευταία δύο χρόνια σε εκρηκτικά, αυτοσχεδιαστικά live sets, συνδυάζοντας αφρικανικούς ρυθμούς, techno και acid house.

aya

Η aya είναι μια ανθρώπινη μουσικός από την περιοχή των Πενίνων του Βόρειου Ατλαντικού. Το έργο της εστιάζει στη μεταμορφωτική δύναμη της εμπειρίας και της μνήμης πάνω στο σώμα. Συνδυάζοντας τις εκτεταμένες διακλαδώσεις της soundsystem κουλτούρας με τις αποτοπικοποιημένες διαδικτυακές σκηνές και post-hardcore θρήνους, πλάθει αυστηρά γλυπτά από κράματα διαφόρων ειδών.

Έχει κυκλοφορήσει δουλειές της σε δισκογραφικές εταιρείες όπως οι Hyperdub, YCO, Tri Angle, Wisdom Teeth και Astral Plane Recordings, ενώ δραστηριοποιείται και ως περιζήτητη remixer για τρίτους.

Ben UFO

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο Ben UFO έχει χτίσει επάξια τη φήμη ενός από τους πιο τολμηρούς και πολυσυλλεκτικούς selectors της σύγχρονης χορευτικής μουσικής. Το ευαίσθητο αυτί του και οι εξαιρετικές τεχνικές του ικανότητες του επιτρέπουν να διαπερνά εποχές, παραδόσεις και στυλ μίξης με εκπληκτική άνεση και ευχέρεια.

Έκανε τα πρώτα του βήματα στα πρώιμα dubstep και drum 'n' bass, έχοντας ρίζες βαθιά μέσα στη βρετανική rave κουλτούρα, όμως οι επιλογές του είναι ευρύτερες, φέρνοντας νέες μεταλλάξεις αυτής της κουλτούρας στην τροχιά της house, της techno και άλλων παγκόσμιων dancefloor ήχων. Στο κλαμπ, τα σετ του καταφέρνουν να είναι ταυτόχρονα μελετημένα και εκρηκτικά, γλιστρώντας από σπασμένους ρυθμούς σε ακαταμάχητα four-to-the-floor grooves ή σε αιφνιδιάζουν με απροσδόκητες παραλλαγές, παλιά αγαπημένα κομμάτια και παράξενα «κρυφά όπλα».

Από τα πρώτα τους χρόνια στο Λιντς, ο Ben UFO και η Hessle Audio έχουν εξελιχθεί σε κεντρικά ονόματα μιας όλο και πιο παγκοσμιοποιημένης dance σκηνής. Το label πρόσφερε νωρίς βήμα σε ομόλογα καινοτόμα πνεύματα, όπως στους Blawan, Peverelist, Untold και Joe, και συνεχίζει να κυκλοφορεί νέα μουσική τόσο από τους ιδρυτές του όσο και από ανερχόμενους καλλιτέχνες. Αυτή η ανοιχτότητα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της προσέγγισης του Ben: να δημιουργεί συνδέσεις, να εξερευνά νέες ιδέες και να τροφοδοτεί με την ενέργεια και τον ενθουσιασμό της Hessle Audio τις μουσικές κοινότητες των οποίων αποτελεί αναπόσπαστο μέρος.

J Spaceman & John Coxon

Ο J Spaceman και ο John Coxon των Spiritualized παρουσιάζουν το πρότζεκτ “Music for William Eggleston’s ‘Stranded in Canton’”, ένα οργανικό soundtrack για την ομώνυμη καλλιτεχνική ταινία του Eggleston της δεκαετίας του 1970.

Το “Stranded in Canton” είναι ένα ασπρόμαυρο κινηματογραφικό πορτρέτο του Μέμφις το 1974, γυρισμένο σε μπαρ και γωνιές δρόμων, που δείχνει τους φίλους του Eggleston να διασκεδάζουν, να παίζουν μουσική και να πυροβολούν στον νυχτερινό ουρανό. Είναι ωμό, αφτιασίδωτο, ψυχεδελικό και καυτό. Κοφτερό και οικείο, το φιλμ είναι ένα παράθυρο σε έναν διαφορετικό κόσμο – «ο [ζωγράφος William] Hogarth στην Beale Street [του Μέμφις]», όπως το περιγράφει ο συγγραφέας Richard Williams στις σημειώσεις του άλμπουμ.

Οι ήχοι που δημιούργησαν ο Spaceman με τον Coxon αντικατοπτρίζουν απόλυτα τον τραχύ χαρακτήρα της ταινίας. Ριφ γραμμένα κάτω από τρεμοπαίζουσες λάμπες, υπνωτικό τρέμολο, μεθυσμένοι έρωτες, μικρές δόσεις boogie των τοπικών μπαρ και blues. Οι χαρακτήρες του “Stranded in Canton” χορεύουν με τη μουσική, ζώντας την καλύτερη ζωή τους στο Μέμφις με κάθε κόστος.

DJ NOT I

Ο Γιάννης Γαλιάτσος είναι DJ, μεταφραστής και συγγραφέας που ζει και εργάζεται στην Αθήνα.

Poor J’Darr

Ο Poor J’Darr είναι παραγωγός και DJ από την Αθήνα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχει συμβάλει καθοριστικά στην underground μουσική σκηνή της πόλης.

Με σταθερή παρουσία στο «Ρομάντσο» και στο STEGI.RADIO, αλλά και αρχιτέκτονας ενός διαρκώς εξελισσόμενου μουσικού τοπίου, έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην ενίσχυση της ελληνοβρετανικής σύνδεσης μέσα από τη βαθιά αγάπη του για τη UK bass μουσική. Μετά το ντεμπούτο του στο label KAIZEN της Madam X, το δεύτερο EP του, “Over the Top”, κυκλοφόρησε τον περασμένο Νοέμβριο από τη Not Now Records.

pink.wav

Η pink.wav είναι Ελληνίδα DJ και δημιουργός με έδρα την Αθήνα, η οποία εξερευνά τον ήχο ως μονοπάτι προς μια κοινή εμπειρία. Είναι ενεργό μέλος της σκηνής τα τελευταία χρόνια και έχει εμφανιστεί δίπλα σε καταξιωμένους καλλιτέχνες σε εκδηλώσεις και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, όπως στα NLC, Reworks, Qreclaim κ.ά. Τα σετ της, που υπερβαίνουν τα όρια των ειδών, συνδυάζουν bass, υπνωτικά φωνητικά, σύνθετα breaks και σαγηνευτικά κρουστά, προσφέροντας μια ηχητική αντανάκλαση της ανθρώπινης πολυπλοκότητας. Τα mix της έχουν μεταδοθεί σε πλατφόρμες όπως οι NTS, Kiosk Radio, Komrad και άλλες, ενώ σήμερα παρουσιάζει τη δική της ραδιοφωνική εκπομπή με τίτλο “time:stamps” στο STEGI.RADIO.

Victory Collapse

Οι Victory Collapse είναι αθηναϊκό συγκρότημα, γνωστό για τον αστικό ήχο, τους επαναληπτικούς, λιτούς ρυθμούς και τις new wave, ψυχεδελικές αναφορές του. Έχουν κυκλοφορήσει δύο LP, τα “Convenience Has Poisoned Our Souls” (2012) και “Atlas” (2015), και έχουν παίξει ζωντανά πλάι σε καλλιτέχνες όπως οι Liars, The Fall, Gang of Four, Savage Republic, Momus, Wire κ.ά. Το νέο τους άλμπουμ, με τίτλο “Non Player Characters”, θα κυκλοφορήσει σύντομα από την Inner Ear Records.

Chris OD

Chris OD είναι το ψευδώνυμο του Χρήστου Καρρά, ενός μουσικόφιλου από την Αθήνα με ένα ισόβιο πάθος για εκλεκτικούς και ασυνήθιστους ήχους. Δραστήριος σε DIY εκδόσεις και εκδηλώσεις, εθνικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, στο ραδιόφωνο και σε DJ sets, έχει γράψει, επιμεληθεί, συλλέξει, προωθήσει και συνδέσει, με οδηγό την πίστη του στη δύναμη της μουσικής να φέρνει τους ανθρώπους κοντά και να χτίζει διαρκείς κοινότητες. Αυτή την περίοδο παρουσιάζει τη μηνιαία εκπομπή “oddcast” στο STEGI.RADIO.

Σχετικά με τους καλλιτέχνες που εμφανίζονται 4.4.2026

Jeff Mills

Βαθιά εμποτισμένος στην επιστημονική φαντασία, ο DJ, παραγωγός και καλλιτέχνης Jeff Mills υιοθέτησε από νωρίς τις ιδέες, τις έννοιες, τις αφηγήσεις και την αισθητική της. Για τον ίδιο, το Διάστημα είναι μια εμμονή και η μουσική του μοιάζει σχεδόν με μουσική επιστημονική φαντασία. Κατακτώντας το Διάστημα, η μουσική του ενσαρκώνει το μέλλον, ενώ ταυτόχρονα σέβεται το παρελθόν και παραμένει σταθερά ριζωμένη στο παρόν. Όταν ίδρυσε τη δική του δισκογραφική εταιρεία, Axis, το 1992 –έχοντας στο λογότυπο τέσσερα τρίγωνα που δείχνουν προς ένα αόρατο κέντρο– ο Mills υιοθέτησε την περιστροφική αρχή του ηλιακού συστήματος ως αισθητική, έννοια και μοντέλο δημιουργικότητας.

Ο Mills συνεχίζει να συνδυάζει την αγάπη του για τη μουσική και την εικόνα. Το 2004 αναπλαισίωσε τη δεξιοτεχνία του ως DJ με το “Exhibitionist”, μια ταινία σε πραγματικό χρόνο, χωρίς μοντάζ, που τον αποτυπώνει σε δημιουργικές κινήσεις στα decks. Πρόκειται για μια κινηματογράφηση διαφόρων DJ sets του από πολλαπλές γωνίες, που του επέτρεψε να προσεγγίσει την παραγωγή βίντεο, συμπληρώνοντας ιδανικά την τέχνη του στα πικάπ.

Σχεδόν δέκα χρόνια μετά την επιτυχία του “Exhibitionist”, ο Jeff Mills παρουσίασε το “Exhibitionist 2”, τον Σεπτέμβριο του 2015, στο οποίο εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στην τέχνη του, δείχνοντας όχι μόνο τον μοναδικό τρόπο με τον οποίο μιξάρει μουσική, αλλά και το πώς σκέφτεται σε πραγματικό χρόνο, δημιουργώντας και δουλεύοντας αυθόρμητα, όπως ένας μουσικός που παίζει ακουστικό όργανο ή ένας σολίστ που συλλαμβάνει ρυθμούς επιτόπου.

Takkak Takkak

Takkak Takkak ονομάζεται το νέο ντουέτο που δημιούργησαν ο Ιάπωνας παραγωγός Shigeru Ishihara (γνωστός επίσης ως DJ Scotch Egg, waqwaq kingdom και scotch rolex), που ζει στο Βερολίνο, και ο Ινδονήσιος πολυοργανίστας J. Mo’ong Santoso Pribadi (το ήμισυ των Raja Kirik), ο οποίος ζει στο Βίλνιους. Ο καθένας τους είναι γνωστός και αγαπητός για τις σόλο, ιδιοσυγκρασιακές παραγωγές του. Μαζί, συγχωνεύουν τους χαρούμενους και απαιτητικούς ηχητικούς τους κόσμους μέσα από ένα έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύει ο ένας για την καλλιτεχνική έκφραση του άλλου.

Το όνομα Takkak Takkak παραπέμπει στις ονοματοποιίες από τις κουλτούρες των τυμπάνων και των φωνητικών κρουστών που συναντώνται σε όλους τους ασιατικούς πολιτισμούς. Αντικατοπτρίζει την αγάπη των δύο καλλιτεχνών για τις πολυρυθμίες και την εκρηκτική μουσική που οδηγεί σε έκσταση, την οποία εμποτίζουν με γενναίες δόσεις χαμηλών συχνοτήτων, κραυγών και άγριας ενέργειας – με μια υπόγεια δόση χιούμορ να υποβόσκει. Ανατρέποντας παιγνιωδώς τη χρήση οργάνων, επιστρατεύουν αυτοσχέδια DIY όργανα από τα σκουπίδια έως πρόχειρα ηλεκτρονικά hacks, θολώνοντας τις έννοιες του παραδοσιακού και του σύγχρονου, ενώ αντλώντας από τις γνώσεις τους για την ασιατική παραδοσιακή και underground μουσική και πολλαπλασιάζοντάς τες με επιρροές από όλο τον κόσμο δημιουργούν μια μουσική χωρίς διαβατήριο, που νιώθεις ότι μπορεί να την έχεις ξανακούσει, αλλά δεν είσαι σε θέση να πεις πού και πότε.

Kevin Peter He & Σάββας Μεταξάς

Ο Kevin Peter He είναι καλλιτέχνης που ζει στο Μπρούκλιν και μεγάλωσε στη Σαγκάη. Το έργο του εστιάζει στην κίνηση, τις γλυπτικές διεπαφές και τις τεχνολογίες πραγματικού χρόνου, δημιουργώντας ζωντανές κινηματογραφικές αφηγήσεις που εξερευνούν τα συστήματα ελέγχου, την αντίληψη και την ανθρώπινη αυτενέργεια.

Ο Σάββας Μεταξάς είναι μουσικός και ηχητικός καλλιτέχνης, το έργο του οποίου διερευνά τα όρια της πειραματικής μουσικής μέσω ηχογραφήσεων πεδίου, modular σύνθεσης και ηλεκτροακουστικών πρακτικών. Οι συνθέσεις του αντανακλούν συχνά ένα βαθύ ενδιαφέρον για την υφή, την ατμόσφαιρα και τη χωρική αντίληψη. H μουσική του έχει κυκλοφορήσει από αναγνωρισμένες διεθνείς δισκογραφικές εταιρείες, όπως οι LINE, Glistening Examples, More Mars, Phinery, Superpang, Flaming Pines, The Tapeworm, Coherent States, Falt, καθώς και από το δικό του label, Granny Records.

Στο Borderline 2026 θα παρουσιάσουν το “Passage” (AV Live Cinema).

«Καθώς η ανθρώπινη δραστηριότητα αναδιαμορφώνει τον πλανήτη πέρα από κάθε διάκριση, το όριο μεταξύ του φυσικού και του τεχνητού διαλύεται. Το “Passage” είναι ένα οπτικοακουστικό ταξίδι στον κύκλο ημέρας και νύχτας ενός δασικού οικοσυστήματος που έχει διαμορφωθεί από μηχανές. Ξεκινώντας από το υπόγειο ριζικό σύστημα και καταλήγοντας στα βουνά την ώρα της ανατολής του ηλίου, ο εικαστικός καλλιτέχνης δημιουργεί ζωντανά μια ενιαία, συνεχόμενη ταινία μέσω ενός γλυπτικού camera controller, ενώ ο μουσικός συνθέτει σε πραγματικό χρόνο ανταποκρινόμενος στις αλλαγές του φωτός, του καιρού και της μεταβαλλόμενης ζωής που αναδύεται στην πορεία».

Πάνος Αλεξιάδης

Ο Πάνος Αλεξιάδης είναι ηχητικός καλλιτέχνης με έδρα την Αθήνα. Έχει συνθέσει μουσική για εγκαταστάσεις, παραστάσεις σύγχρονου χορού, ταινίες και βιντεοπαιχνίδια. Το τελευταίο του άλμπουμ, “Cestrum Nocturnum”, κυκλοφόρησε από την B.A.A.D.M.

Io

Η Io είναι οπτικοακουστική καλλιτέχνιδα, γραφίστρια και λάτρης της μουσικής με έδρα την Αθήνα. Ισορροπώντας ανάμεσα στην εικόνα και τον ήχο, εξερευνά το αέναο παιχνίδι του sampling μέσα από τα κολάζ, τα DJ sets, τις μουσικές παραγωγές και το εικαστικό της έργο.

Σοφία Στεργίου

Η Σοφία Στεργίου είναι resident στο STEGI.RADIO, όπου παρουσιάζει τη μηνιαία εκπομπή “Fondly Treated”. Κινείται στον άξονα electronica/IDM με βρετανικές επιρροές. Σπασμένοι ρυθμοί και χαμηλές συχνότητες ισορροπούν με λεπτομέρεια, χώρο και ατμόσφαιρα.

Της αρέσουν οι ήχοι που μεταφέρουν πληροφορίες, όπως μικρά glitches, edits που δεν κρύβονται και υφές που υποδηλώνουν ψηφιακή φθορά ή αναλογικό αποτύπωμα.

Lucia Nijdam, Margarita Maximova & Artun Alaska Arasli

Η Lucia Nijdam είναι καλλιτέχνιδα και μουσικός με έδρα το Άμστερνταμ. Το έργο της περιλαμβάνει βίντεο, εγκαταστάσεις, κείμενα και ήχο, εξετάζοντας τη χρονικότητα και τις δομές νοήματος. Κάνει περιστασιακές ζωντανές εμφανίσεις υπό το όνομα Zeta Lys, ενώ είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου από το Sandberg Instituut.

Η Margarita Maximova δραστηριοποιείται στον χώρο της οπτικοακουστικής τέχνης. Στο έργο της εξετάζει τους πολλαπλούς τρόπους με τους οποίους λειτουργούν οι σύγχρονες τεχνολογίες δημιουργίας εικόνων και την άρρηκτη σύνδεσή τους με την επικοινωνία, την κοινωνικότητα και τη δημιουργία μνήμης. Έχει παρουσιάσει το έργο της διεθνώς μέσω προβολών, αναγνώσεων και εκθέσεων σε χώρους όπως οι S.M.A.K. (Δημοτικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Γάνδη), Science Gallery (Βενετία), Beursschouwburg (Βρυξέλλες), Galerie Thomas Schulte (Βερολίνο), Grazer Kunstverein (Γκρατς, Αυστρία) και FRAC Bretagne (Ρεν, Γαλλία), μεταξύ άλλων.

Ο Artun Alaska Arasli είναι συγγραφέας και καλλιτέχνης με έδρα το Άμστερνταμ. Είναι απόφοιτος της Gerrit Rietveld Academie (Άμστερνταμ), της Städelschule (Φρανκφούρτη) και της Jan van Eyck Academie (Μάαστριχτ). Το 2024, μαζί με τον Joachim Robbrecht, συνίδρυσε το Amsterdam Poet’s Theater, για το οποίο έχει γράψει και συνσκηνοθετήσει τέσσερα νέα θεατρικά έργα μεταξύ Μαρτίου 2024 και Απριλίου 2025. Ο Artun έχει εκθέσει στο Stedelijk Museum Bureau Amsterdam, στη Wilfried Lentz (Ρότερνταμ), στην Kantine (Βρυξέλλες) και στο Fondazione Baruchello (Ρώμη), μεταξύ άλλων.

POLYXENE

Η POLYXENE είναι μια δυναμική και παραγωγική DJ, αγαπητή στη Βιέννη, αλλά με καταγωγή από την Αθήνα. Έχοντας σπουδές ηχοληψίας ως υπόβαθρο, μια ακόρεστη δίψα για ανακάλυψη δίσκων και μια μαγευτική χορευτική ενέργεια, ξέρει πώς να εκπλήσσει και να ξεσηκώνει τους θαμώνες στο dancefloor. Συνήθως αναμειγνύει electro, acid και breaks, αλλά δεν αντιστέκεται στον πειρασμό να προσθέσει πικάντικες γεύσεις νέας bass και leftfield techno.

Black Athena

Είτε στο ίντερνετ και σε έντυπα είτε στο ραδιόφωνο και σε DJ sets, οι Black Athena ειδικεύονται στην ανάδειξη πρωτοποριακών ήχων διαγαλαξιακού φανκ, φουτουριστικής σόουλ, αιθέριων beats, αφηρημένου χιπ χοπ, παλιού καλού boogie, άφθονου bass και ακόμα πιο χαρούμενου θορύβου!

Το δίδυμο των Black Athena φροντίζει να προσφέρει πάντα ένα εκλεκτικιστικό μείγμα, τόσο στις δικές τους concept βραδιές (Cloud City) όσο και στις δύο εκπομπές τους την εβδομάδα στα ερτζιανά του Athens International Radio ή στις συνεργασίες τους με φίλους και συγγενείς στην ελληνική πρωτεύουσα.

Onassis Ready: Μετά τη διεθνή επιτυχία της φωτογραφικής έκθεσης του Juergen Teller, you are invited, έρχεται το Borderline Festival 2026. Γνωρίστε τον νέο χώρο της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, στην καρδιά του Ρέντη.

Ένα παλιό εργοστάσιο πλαστικών έχει μεταμορφωθεί σε κάτι καινούριο: το Onassis Ready.

Είναι ένας αυθεντικός, γενναιόδωρος χώρος στον οποίο οι καλλιτέχνες καλούνται να ονειρευτούν, να κάνουν πρόβες και να ρισκάρουν. Εκτεινόμενο σε 3.760 τετραγωνικά μέτρα, αποτελεί τον πιο πρόσφατο δημιουργικό κόμβο στο διαρκώς διευρυνόμενο οικοσύστημα του Ιδρύματος Ωνάση.

Το Onassis Ready δεν είναι απλώς ένα κτίριο. Είναι ένας χώρος που αφουγκράζεται, προσαρμόζεται και προσκαλεί, αγκαλιάζοντας ήδη την καλλιτεχνική δημιουργία των Onassis AiR και ONX Fellows και χτίζοντας μια γέφυρα ανάμεσα στον φυσικό και τον μεταψηφιακό κόσμο. Ένας τόπος όπου η Αθήνα συναντά τη Νέα Υόρκη και τον υπόλοιπο κόσμο, εκεί όπου το μεταψηφιακό τέμνεται με το βαθιά ανθρώπινο.

Από τις 17 Μαΐου έως τις 28 Ιουνίου 2026, το Onassis Ready θα φιλοξενεί την έκθεση “Ongoing” της Tilda Swinton.