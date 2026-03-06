Οι U.K. Subs έρχoνται στο ΑΝ Club

Ο Charlie Harper σχημάτισε τους Subs ως μετεξέλιξη του τότε R&B συγκροτήματός του The Marauders, εμπνευσμένος από τους The Damned και τη γέννηση του βρετανικού punk. Ξεκινώντας ως The Subversives, το όνομα συντομεύτηκε σε The Subs και στη συνέχεια άλλαξε σε U.K. Subs, ενώ τα πρώτα line-up συγχώνευσαν τον υψηλής ταχύτητας R&B ήχο τους με το punk.

Τον Οκτώβριο του 1977, ο Charlie Harper ενώθηκε με τον Nicky Garratt στην κιθάρα και αυτή η συνεργασία στη σύνθεση τραγουδιών, ήταν αυτή που θα έφερνε τις πιο επιτυχημένες δισκογραφικές κυκλοφορίες του συγκροτήματος. Κατά τη διάρκεια του 1977 και του 1978, το συγκρότημα εμφανίστηκε ζωντανά σε όλο το Λονδίνο, συμπεριλαμβανομένου του διαβόητου punk club Roxy, δημιουργώντας ένα εξαιρετικά πιστό και πολυάριθμο κοινό.

Παρθενική κυκλοφορία των U.K. Subs υπήρξε το "Farewell to the Roxy", το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον του John Peel, που εντυπωσιάστηκε αρκετά ώστε να προσφερθεί να χρηματοδοτήσει το πρώτο τους single. Ωστόσο, η City Records ήταν αυτή που εντέλει κυκλοφόρησε τον Σεπτέμβριο του 1978 το φοβερό "C.I.D", μια τεράστια επιτυχία που έφτασε στο Νο1 των ανεξάρτητων charts.

Το 1979, οι U.K. Subs εξέπληξαν τους πάντες υπογράφοντας με την GEM Records, κάτι που τους κατέστησε ένα από τα πιο σταθερά και επιτυχημένα punk συγκροτήματα, με επτά συνεχόμενα hits στο Top-30 του Ηνωμένου Βασιλείου μεταξύ 1979 και 1981, τα “Stranglehold”, “Tomorrow’s Girls”, “She’s Not There”, “Warhead”, “Teenage”, “Party in Paris” και “Keep On Runnin’ (Till You Burn)”. Επίσης, σημείωσαν δύο άλμπουμ στο Top-10 του Ηνωμένου Βασιλείου, τα “Brand New Age” και “Crash Course”, καθιερώνοντας παράλληλα μια αξιομνημόνευτη συναυλιακή παρουσία παγκοσμίως, η οποία συνεχίζεται μέχρι και σήμερα.

Οι U.K. Subs κατέγραψαν μια καταξιωμένη πορεία με διάφορα line-up και συνεργασίες με δισκογραφικές εταιρίες όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας πάντοτε ως επικεφαλής τον θεωρούμενο ως νονό του βρετανικού punk, τον ακούραστο Charlie Harper, πλέον στα 82 του χρόνια.

Συνεχίζοντας να περιοδεύουν παγκοσμίως, οι U.K. Subs διατηρούν το αληθινό πνεύμα του punk, που εξακολουθεί να εμπνέει κάθε επόμενη γενιά θαυμαστών.

Δεν υπήρξε ποτέ διαχωρισμός μεταξύ οπαδών και συγκροτήματος στην περίπτωση των Subs, με την αδιάκοπη αγάπη του Charlie Harper για το κοινό και τη μουσική να ξεχωρίζει. Αυτό είναι που ενθάρρυνε και τους ακροατές της εκπομπής του Steve Lamacq στο BBC 6 να ψηφίσουν τους U.K. Subs ως τα πιο σεβαστά είδωλα της punk, κερδίζοντας το “Παγκόσμιο Κύπελλο Punk” του 2010.

Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι με το άλμπουμ “Ziezo” του 2016, που δημιουργήθηκε μέσω μιας εξαιρετικά επιτυχημένης καμπάνιας Pledge Music και γνώρισε αποθεωτικές κριτικές, οι U.K. Subs ολοκλήρωσαν την προσπάθειά τους να γίνουν το πρώτο συγκρότημα που θα κυκλοφορούσε τα επίσημα άλμπουμ του αλφαβητικά, από το Α έως το Ω!

Με ένα συναρπαστικό line-up να πλαισιώνει τον Charlie Harper, αποτελούμενο από τους Alvin Gibbs στο μπάσο, Steve Straughan στην κιθάρα και Stefan Häublein στα τύμπανα, οι U.K. Subs συνεχίζουν, σαν το παλιό καλό κρασί, να μας ψυχαγωγούν και να μας ενθουσιάζουν, ρίχνοντας μουσικό φως τόσο μέσω των εξαιρετικών τους ηχογραφήσεων, όσο και των εκρηκτικών ζωντανών τους εμφανίσεων που είναι και το σήμα κατατεθέν τους.

Οι U.K. Subs επιστρέφουν στην Αθήνα και το An Club ύστερα από 25 ολόκληρα χρόνια, για μια γνήσια punk rock βραδιά που θα μείνει στην ιστορία.

Links:

Website | Facebook | Instagram

Παραγωγή:

Guerrilla Live Productions • Facebook • Instagram

50 years of Punk Rock / U.K. SUBS

Live in Athens for the first time in 25 years

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2026

An Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)

Doors open: 20.00

Τιμές εισιτηρίων:

€25 (early birds)

€28 (προπώληση)

€32 (ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων:

• More.com

• Rhythm Records (Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Εξάρχεια)

• Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)