Alva Noto: Επιστήμη, μουσική και διαμόρφωση του κόσμου μέσα από την Τέχνη

«Everything we are capable of imagining we can also realize».

Ο Alva Noto, μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής, έρχεται στα St Paul’s Sessions 8 για μια μοναδική παρουσίαση του project HYBR:ID UNI PARA, σε ένα σπάνιο οπτικοακουστικό show στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος του Ωδείου Αθηνών.

Γεννημένος το 1965 στο Karl-Marx-Stadt (σημερινό Chemnitz), ο Carsten Nicolai - κατά κόσμον Alva Noto - σπούδασε αρχιτεκτονική πριν στραφεί στη μουσική. Εδώ και δεκαετίες με έδρα το Βερολίνο, αποτελεί μία από τις πλέον επιδραστικές μορφές της σύγχρονης ηλεκτρονικής και πειραματικής σκηνής, συμβάλλοντας καθοριστικά στη σύνδεση της μουσικής με την τέχνη και την επιστήμη.

Συνιδρυτής της εμβληματικής Raster-Noton το 1994, διαμόρφωσε ένα αυστηρό μινιμαλιστικό ηχητικό ιδίωμα όπου μαθηματικά μοτίβα, ψηφιακή ακρίβεια και επιστημονικές αναφορές μετατρέπονται σε βιωματική ακουστική εμπειρία.

Ο ίδιος έχει αναφέρει ότι η Raster-Noton δεν πουλά τόσο μουσική ή δίσκους, όσο “ιδέες”. Στη δισκογραφική αυτή εταιρεία δεν ενδιαφέρει απαραίτητα να πουλήσουν ένα εμπορικό προϊόν μαζικά, αλλά στην πραγματικότητα να μεταδώσουν μια καλλιτεχνική στάση. Παράγουν μουσική που απαιτεί κάτι περισσότερο σε επίπεδο γνώσεων ή εξοικείωσης με τη μουσική ή τις εικαστικές τέχνες ή τουλάχιστον ένα διαφορετικό ενδιαφέρον γύρω από αυτά και απευθύνονται σε μια μεγάλη ποικιλία ανθρώπων που δεν ενδιαφέρεται μόνο για την κατανάλωση ενός ποπ τραγουδιού, αλλά και για τη διαδικασία μέσα από την οποία προκύπτει κάτι τέτοιο. Λειτουργούν, λοιπόν, σε αυτό που θα ονομάζαμε "niche”.

Το άλμπουμ 20' to 2000, που τιμήθηκε με το Golden Nica στο Prix Ars Electronica το 2000, αποτέλεσε ένα από τα πιο εμβληματικά έργα του: διάρκεια 20’17”, συμβολίζοντας τα τελευταία λεπτά της χιλιετίας ως μετάβαση σε μια νέα αρχή.

Στην πορεία του έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Olaf Bender (Byetone), Frank Bretschneider, Ryoji Ikeda, Blixa Bargeld, Thomas Knak και Michael Nyman, ενώ η πολυετής δημιουργική του σύμπραξη με τον Ryuichi Sakamoto κορυφώθηκε με τη μουσική για την ταινία The Revenant (2015) του Alejandro González Iñárritu, η οποία απέσπασε υποψηφιότητες για Χρυσή Σφαίρα, BAFTA και Grammy.

Έχει παρουσιάσει έργα και ηχητικές εγκαταστάσεις σε κορυφαίους διεθνείς οργανισμούς όπως το Guggenheim Museum (Νέα Υόρκη), το SF MoMA (Σαν Φρανσίσκο) και το Modern Art Oxford, ενώ έχει συμμετάσχει σε σημαντικές διεθνείς εκθέσεις, μεταξύ των οποίων και η documenta.

Από το 2015 είναι καθηγητής στην Ακαδημία Καλών Τεχνών της Δρέσδης και το 2018 δημιούργησε το sound design για το πρωτοποριακό VR project του Iñárritu, Flesh and Sand.

H μουσική του Alva Noto

Ο ίδιος περιγράφει την μουσική του ως πειραματικό φουτουρισμό. Ο ήχος μεταβάλλεται και εξελίσσεται μέσα στον χρόνο και στον χώρο, μετασχηματιζόμενος μέσω ταλαντωτών τόνου και γεννητριών επανάληψης (looping generators). Μέσα από αυτές τις διαδικασίες, η ουσία του καθαρού ηλεκτρισμού μετατρέπεται σε ήχο. Ο Carsten Nicolai εργάζεται χωρίς sequencers, αλλά επεξεργάζεται το έργο του με μαθηματική ακρίβεια, ώστε να προσδώσει στις συνθέσεις του σαφείς και ακριβείς ρυθμικές δομές. Τα clicks και τα glitches δεν χρησιμοποιούνται ως διακοσμητικές προσθήκες στις συνθέσεις, αλλά αποτελούν τα ουσιώδη δομικά στοιχεία του έργου. Ήχοι από την ηλεκτρονική μετάδοση πληροφοριών, όπως τόνοι fax, ήχοι modem και οι μικροί ήχοι (pops και clicks) των τηλεφωνικών γραμμών χρησιμοποιούνται ως samples και οργανώνονται σε λούπες. Πάνω σε αυτούς, ο Nicolai προσθέτει σταδιακά μακρύτερους ηλεκτρονικούς τόνους στο υπόβαθρο και στο προσκήνιο, καθώς το κομμάτι εξελίσσεται.

Ο Carsten Nicolai αναφέρει τη φύση ως βασική επιρροή του. «Όταν ασχολείσαι με τη φύση, η επιστήμη γίνεται φυσικά εξαιρετικά συναρπαστική, επειδή μας δείχνει πράγματα ή μας προσφέρει μοντέλα για να κατανοήσουμε τη φύση. Υπάρχει μια πολύ στενή σχέση ανάμεσα στις δυνατότητες της τεχνολογίας της μουσικής και στο δημιουργικό αποτέλεσμα, αλλά και στην αισθητική που προκύπτει από αυτό. Αυτό ίσχυε πάντα. Στην ηλεκτρονική μουσική μάλιστα είναι ιδιαίτερα σαφές, γιατί συνδέεται έντονα με το hardware και το software. Γι’ αυτό και είναι τόσο ενδιαφέρον για έναν μουσικό που ασχολείται με τη μουσική υπολογιστών».

Ο Carsten Nicolai μεγάλωσε στο Ανατολικό Βερολίνο ακούγοντας avant-garde ραδιοφωνικούς σταθμούς, γράφοντας και ανταλλάζοντας κασέτες.

«Δεν μεγάλωσα τόσο με μπλουζ ή με μουσική κιθάρας· στην πραγματικότητα μεγάλωσα με ηλεκτρονική μουσική, όπως των Klaus Schulze και Tangerine Dream — μάλιστα είδα τους Tangerine Dream δύο φορές στο Ανατολικό Βερολίνο, όπου είχαν εμφανιστεί».

Όταν έπεσε το τείχος, κατακλυσμένος από τις επιλογές σε ό,τι αφορά τη επιλογή δίσκων, αγόρασε το Behind The Iron Curtain της Nico και το United States Live της Laurie Anderson. Αγαπημένοι του στίχοι όλων των εποχών από το "White Lily" της Laurie Anderson:

«What Fassbinder film is it? The one-armed man comes into the flower shop and says: 'What flower expresses days go by, and they just keep going by endlessly, endlessly pulling you into the future?».

Aγαπημένο τραγούδι αυτή τη στιγμή το “Look How Hard I’ve Tried” του Barker , ενώ αν έπρεπε να ακούει μόνο ένα κομμάτι για το υπόλοιπο της ζωής του, αυτό θα ήταν το “For Philip Guston” του Morton Feldman.

Κάποτε είχε παραθέσει το Tractatus Logico-Philosophicus του Ludwig Wittgenstein για να περιγράψει τη σχέση του ανθρώπου με τον κόσμο και να εκφράσει μια βασική του ιδέα: «Ο κόσμος είναι όλα όσα συμβαίνουν». Κατ’ αρχήν σημαίνει ότι ό,τι μπορεί να σκεφτεί κανείς υπάρχει. Ό,τι είναι δυνατό να συμβεί. Πρόκειται για μια πολύ ουτοπική οπτική, αλλά είναι φυσικά μια φανταστική οπτική για έναν καλλιτέχνη. Γιατί σημαίνει ότι ό,τι μπορούμε να φανταστούμε μπορούμε και να το πραγματοποιήσουμε. Ναι, μπορούμε να διαμορφώσουμε τον κόσμο! Διαμορφώνουμε τον κόσμο· αποφασίζουμε πώς θα είναι ο κόσμος, περισσότερο από ποτέ. Παρατηρούμε όλο και περισσότερο πόσο έντονα επηρεάζουμε τις οικονομίες συναισθηματικά και πόσο έντονα επηρεάζουμε τον κόσμο μέσα από τις αποφάσεις μας. Ποτέ δεν ήταν τόσο σαφές ότι διαμορφώνουμε τον κόσμο μέσα από αυτό που θέλουμε. Αυτό σημαίνει ότι αν θέλουμε να αφήσουμε τις οικονομίες να καταρρεύσουν, αν δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας και πέσουμε σε μια μεγάλη ύφεση, τότε και η οικονομία θα πέσει σε ύφεση. Υπάρχει μια στενή σύνδεση, ένα ψυχολογικό στοιχείο. Αλλά φυσικά υπάρχουν και οι μεγάλες πολιτικές αποφάσεις: η ενεργειακή μετάβαση, για παράδειγμα. Η πυρηνική καταστροφή της Φουκουσίμα είναι μια λέξη-κλειδί. Αυτά είναι παγκόσμια ζητήματα. Επομένως, ναι, απολύτως: εμείς καθορίζουμε το μέλλον μας.

Το HYbr:ID UNI PARA

Το HYbr:ID αποτελεί την πρώτη ενότητα μιας νέας σειράς έργων που ενοποιούν ετερογενείς συνθετικές μεθόδους.

Ξεκίνησε το 2021, έχει σχεδιαστεί ως μια νέα ερευνητική κατεύθυνση σε εξέλιξη, η οποία χαρακτηρίζεται από την ταυτόχρονη παρουσία ετερογενών συνθετικών μεθόδων. Αυτές συγκλίνουν σε ένα σύνολο κομματιών όπου ο Noto δημιουργεί ηχητικές κοσμογονίες, ανασυνδυάζοντας γεωμετρίες, δυστοπικά στοιχεία και επιστημονικές αναφορές. Το αποτέλεσμα είναι μια ταλάντωση ανάμεσα σε πιο στιλιζαρισμένους και διευρυμένους ρυθμούς και σε ονειρικές ατμόσφαιρες που παράγονται από χαμηλές συχνότητες. Το ηχητικό τοπίο, πυκνό από έναν συνδυασμό διαλογιστικών και αντηχητικών τόνων, εκπέμπει μια εκτεταμένη δόνηση που υποδηλώνει κοσμικές εκτάσεις.

Βαθιές υποσυχνότητες, ρυθμικές δομές σε διαστολή και λεπτομερείς ψηφιακές υφές συνδυάζονται με αυστηρά οπτικά μοτίβα και κινηματογραφική αφήγηση.

Το αποτέλεσμα είναι ένα πολυεπίπεδο οπτικοακουστικό έργο υψηλής έντασης και καθαρής αισθητικής ακρίβειας, όπου ο ήχος λειτουργεί ως αρχιτεκτονικό υλικό και ο χώρος μετατρέπεται σε ενεργό στοιχείο της σύνθεσης.

Το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, στο Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος, το HYBR:ID UNI PARA θα παρουσιαστεί σε ειδικά προσαρμοσμένη εκδοχή για τον χώρο, στο πλαίσιο των St Paul’s Sessions 8.



St Paul's Sessions 8

Αμφιθέατρο Ιωάννης Δεσποτόπουλος

Ωδείο Αθηνών

Ρηγίλλης & Βασιλέως Γεωργίου Β΄ 17-19 (είσοδος από οδό Ρηγίλλης)

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, ώρα 21:00

Υπηρεσία εισιτηρίων: 2107234567

Πανεπιστημίου 39, Στοά Πεσμαζόγλου

Τιμή εισιτηρίου: €42 A ΖΩΝΗ, €36 Β ΖΩΝΗ, €27 Γ ΖΩΝΗ