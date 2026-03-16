Οι Fun Lovin' Criminals επιστρέφουν για τρεις συναυλίες στην Ελλάδα

Οι Fun Lovin’ Criminals, ένα από τα πιο ιδιαίτερα σχήματα που ξεπήδησαν από τη Νέα Υόρκη των ‘90s, επιστρέφουν σε Θεσσαλονίκη, Γιάννενα και Αθήνα, για μία εμφάνιση στο Gazarte Roof Stage την Τρίτη 16 Ιουνίου.

Fun Lovin' Criminals
Σχηματισμένοι το 1993, οι Fun Lovin’ Criminals κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα απολύτως αναγνωρίσιμο μουσικό στυλ, μπλέκοντας μαεστρικά και ανεπιτήδευτα rock, hip-hop, funk, blues, jazz και disco. Πρόκειται για ένα σχήμα που δεν ακολούθησε ποτέ τις μουσικές τάσεις και ταμπέλες, σμιλεύοντας τον δικό του μουσικό δρόμο, με τραγούδια–σταθμούς όπως το “Scooby Snacks” (με τα χαρακτηριστικά samples από ταινίες του Quentin Tarantino) και το “Love Unlimited” (φόρος τιμής στον Barry White), που παραμένουν μέχρι σήμερα σημεία αναφοράς μιας εποχής που –χάρη και στους ίδιους– αρνείται να ξεθωριάσει!

Με πάνω από τρεις δεκαετίες πορείας, επτά άλμπουμ και δύο EPs, η μπάντα διατηρεί τη φήμη ενός συνόλου που λειτουργεί ιδανικά επί σκηνής, με ζωντανές εμφανίσεις που ισορροπούν ανάμεσα στο groove, το πηγαίο χιούμορ, την κινηματογραφική ατμόσφαιρα και την ωμή ενέργεια, προσφέροντας απέριττες performances γεμάτες ουσία και χαρακτήρα!

Η σημερινή σύνθεση της μπάντας, με τον ιδρυτικό πυρήνα Brian “Fast” Leiser, αλλά και τους Frank Benbini και Naim Cortazzi, κυκλοφόρησε τον Αύγουστο του 2025 το έβδομο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος, το εξαιρετικό A Matter of Time, που αγαπήθηκε από κοινό και κριτικούς, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για αυτούς.

Στις 16 Ιουνίου, το Gazarte Roof Stage θα φιλοξενήσει ένα συγκρότημα που έμαθε να ζει και χωρίς τη νοσταλγία, αλλά εξακολουθεί να την ξυπνά. Αβίαστα στιλάτοι, ενίοτε απρόβλεπτοι και πάντα καλλιτεχνικά ουσιαστικοί, οι Fun Lovin’ Criminals επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για όσους μεγάλωσαν μαζί τους και για όσους τους ανακαλύπτουν τώρα, αυτή είναι η σωστή στιγμή να τους δεις ζωντανά!

Τα εισιτήρια κοστίζουν 28€ (προπώληση) και 33€ (ταμείο).

Online προπώληση: https://cometogether.live/event/4957/fun-lovin-criminals-live-at-stage-ioannina

Παρασκευή 16 Ιουνίου 2026 | Gazarte Roof Stage – Αθήνα

Τα εισιτήρια κοστίζουν 20€ (περιορισμένη προπώληση), 23€ (προπώληση), 27€ (ταμείο).

Online προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/fun-lovin-criminals-live-in-athens

Σάββατο 17 Ιουνίου 2026 | Soul Roof Stage – Θεσσαλονίκη

Τα εισιτήρια κοστίζουν 20€ (περιορισμένη προπώληση), 23€ (προπώληση), 27€ (ταμείο).

Online προπώληση: https://cometogether.live/event/4945/fun-lovin-criminals-us-thessaloniki

Προπώληση πραγματοποιείται μέσω της more.com και του δικτύου καταστημάτων της.

 

Διαβάστε Ακόμα

Neil Young

Ο Neil Young ετοιμάζει νέο άλμπουμ: «Έχουμε ήδη οκτώ νέα τραγούδια»

Ο Neil Young αποκάλυψε ότι βρίσκεται στο στούντιο με τους The Chrome Hearts και έχει ήδη...
Anna Calvi

Η Anna Calvi αποκαλύπτει το ομώνυμο κομμάτι του επερχόμενου EP της με τον Matt Berninger

Η Anna Calvi επιστρέφει με το EP "Is This All There Is?" και μοιράζεται το ομώνυμο τραγούδι με τον Matt...

Kendrick Lamar

11 χρόνια από το "To Pimp A Butterfly": Όταν ο Kendrick Lamar άλλαξε για πάντα το hip hop

Στις 15 Μαρτίου 2015, ο Kendrick Lamar κυκλοφόρησε το "To Pimp a Butterfly", έναν δίσκο που ένωσε...
Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Stolen Mic – TO ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΔΙΠΛΑΝΟΥ PORTAL

Οπλισμένος με το χαρακτηριστικό του χιούμορ, αιχμηρές ατάκες, ωμό στίχο και heavy synth παραγωγές, ο Stolen Mic πετά...
Lamb of God – Into Oblivion

Lamb of God – Into Oblivion

Ο νέος δίσκος των Lamb of God, "Into Oblivion", έρχεται να υπενθυμίσει γιατί η πεντάδα από το...

