Black Veil Brides στο Release: Σκοτάδι, glam και λύτρωση στην Πλατεία Νερού

Οι Black Veil Brides έρχονται στο Release Athens 2026 για το πρώτο τους ελληνικό live, φέρνοντας το θεατρικό τους σύμπαν δίπλα στους Three Days Grace.

Black Veil Brides
Avopolis Team

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Black Veil Brides την Κυριακή 28 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Το αμερικανικό συγκρότημα, μία από τις πιο χαρακτηριστικές μπάντες της σύγχρονης alternative/hard rock σκηνής, έρχεται να πλαισιώσει τους Three Days Grace, ικανοποιώντας ένα μεγάλο απωθημένο του εγχώριου κοινού που περίμενε χρόνια να τους δει ζωντανά.

Ο Andy Biersack, ο εγκέφαλος των Black Veil Brides, ήταν ένα παιδί που αγαπούσε τους KISS, τον Batman, τον Sweeney Todd, τους Misfits και το Phantom of the Opera - επιρροές που διαμόρφωσαν τη χαρακτηριστική αισθητική και ταυτότητα του συγκροτήματος.

Από το ντεμπούτο τους, We Stitch These Wounds (2010), μέχρι το δημιουργικό ορόσημο Wretched and Divine: The Story of the Wild Ones(2013) και το πιο ώριμο The Phantom Tomorrow (2021), οι Black Veil Brides έχουν αποκτήσει ένα μεγάλο και φανατικό κοινό, με εντυπωσιακά νούμερα που επιβεβαιώνουν τη διαχρονική απήχησή τους: το “Knives and Pens” έχει ξεπεράσει τα 160 εκατομμύρια views, ενώ το πλατινένιο “In the End” έχει αγγίξει τα 170 εκατομμύρια views, εδραιώνοντάς τους στη σύγχρονη rock σκηνή.

Ωστόσο, η φήμη τους δεν χτίστηκε μόνο στο στούντιο. Με εκρηκτική σκηνική παρουσία, έχουν εμφανιστεί στα σημαντικότερα rock και metal φεστιβάλ σε Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία, ενώ έχουν περιοδεύσει δίπλα σε κορυφαία ονόματα όπως οι Avenged Sevenfold και οι Mötley Crüe.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το νέο τους single, “Certainty”, το οποίο μέσα σε μόλις δύο εβδομάδες ξεπέρασε τα 2 εκατομμύρια streams. Με νέο άλμπουμ στα σκαριά, οι Black Veil Brides βρίσκονται σε μία από τις δημιουργικά κορυφαίες περιόδους της καριέρας τους, και η επερχόμενη, παρθενική τους εμφάνιση στην Ελλάδα μοιάζει πιο επίκαιρη από ποτέ.

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται, προς 60€. Οι επόμενες φάσεις θα ανακοινωθούν στην πορεία. 

Επίσης, διατίθεται περιορισμένος αριθμός VIP εισιτηρίων, προς 160€.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

  • Ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands & stoolsγια όλους
  • Open-bar
  • Ξεχωριστή πύλη εισόδου
  • Ιδιωτικό parking
  • Ξεχωριστέςτουαλέτες
  • Αναμνηστικό δώρο

Παράλληλα, είναι διαθέσιμες δύο ειδικές προσφορές για όσες και όσους επιθυμούν να παρακολουθήσουν δύο ή τρεις ημέρες του φεστιβάλ, επωφελούμενοι από μία σημαντική έκπτωση:

Three Days Grace, Black Veil Brides & more TBA (28/6, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) + Pantera & more tba (9/7, Πλατεία Νερού) προς 185€ (όφελος 30€)

Three Days Grace, Black Veil Brides & more TBA (28/6, Πλατεία Νερού) + Limp Bizkit, Viagra Boys, Ecca Vandal (15/6, Πλατεία Νερού) προς 115€ (όφελος 25€)

Διάθεση εισιτηρίων:

Τηλεφωνικά στο 211770000

Online / releaseathens.gr + more.com

Φυσικά σημεία: https://www.more.com/el/physical-spots/

Όλες οι πληροφορίες (τιμές, πρόγραμμα, πρόσβαση) στο releaseathens.gr

Διάθεση εισιτηρίων ΑμεΑ:

Το Φεστιβάλ φροντίζει για την πρόσβαση Ατόμων με Αναπηρία, προσφέροντας ειδικό χώρο με ανεμπόδιστη θέα προς τη σκηνή. Ο ειδικός χώρος είναι προσβάσιμος με αμαξίδιο, διαθέτει καθίσματα, ξεχωριστές τουαλέτες & δωρεάν parking.

Για την αγορά εισιτηρίων ΑμεΑ, παρακαλούμε να προωθήσετε το αίτημά σας ηλεκτρονικά στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., επισυνάπτοντας την κάρτα αναπηρίας σας. Για την είσοδό σας στους χώρους ΑμεΑ, η κάρτα αυτή θα χρειαστεί να επιδειχθεί κατά την άφιξή σας στο Φεστιβάλ.

 

Διαβάστε Ακόμα

Widowspeak

To single της ημέρας: Widowspeak – If You Change

Οι Widowspeak ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ "Roses", παρουσιάζοντας το single “If You Change”.
Blood Wizard

Blood Wizard: Νέο single "I Know You Well" πριν το EP "Lucky Life"

Oι Blood Wizard παρουσιάζουν ένα πιο πυκνό και shoegaze single που προλογίζει το νέο EP "Lucky...
Black Veil Brides

Black Veil Brides στο Release: Σκοτάδι, glam και λύτρωση στην Πλατεία Νερού

Οι Black Veil Brides έρχονται στο Release Athens 2026 για το πρώτο τους ελληνικό live, φέρνοντας...

Featured

Julinko – Naebula

Julinko – Naebula

Η Julinko επιστρέφει με το "Naebula", ένα τελετουργικό άλμπουμ όπου η φωνή και ο ήχος λειτουργούν...
Harry Styles

Harry Styles – Kiss All The Time. Disco, Occasionally.

Ένα άλμπουμ που δεν κυνηγά το hit αλλά τo συναίσθημα, εκεί όπου η pop αφήνει χώρο για μικρές...
Iron Maiden

Δείτε το πρώτο trailer του ντοκιμαντέρ "Iron Maiden: Burning Ambition"

Οι Iron Maiden δίνουν την πρώτη γεύση από το ντοκιμαντέρ "Burning Ambition", μια εκ βαθέων ματιά...

