To Death Disco Indoor Festival 2026 έρχεται στο Gazarte

Με headliners τους αγαπημένους μας Βρετανούς And Also The Trees και τους δικούς μας Selofan, με συγκροτήματα που για πρώτη φορά επισκέπτονται την Ελλάδα όπως οι Escape With Romeo και οι Days Of Sorrow από τη Γερμανία, οι Riki και Ghost Cop από την Αμερική, και οι ολλανδοί Desinteresse, αλλά και οι γνώριμοι Convex Model από τη Θεσσαλονίκη, το Death Disco Indoor Festival 2026 συνεχίζει τη παράδοση να συνδυάζει σχήματα που έχουν ήδη αγαπηθεί από το ελληνικό κοινό αλλά και νέα ονόματα που το ένστικτό μας λέει πως θα καθιερωθούν σύντομα στο post punk, darkwave, synth, goth στερέρωμα.

Παρασκευή 03 Απριλίου 2026

Selofan | Riki | Days of Sorrow | Ghost Cop

Σάββατο 04 Απριλίου 2026

And Also The Trees | Escape With Romeo | Desinteresse | Convex Model

Εισιτήρια Διημέρου 50€ Μονοήμερα εισιτήρια 30€ / 35€

Gazarte Ground Stage

Βουτάδων 34, Αθήνα – Τηλ: +30 210 3460347

(Λίγα βήματα από το Μετρό Κεραμεικός)

Εισιτήρια:

Link ηλεκτρονικής προπώλησης:

Death Disco Indoor Festival 2026 | Εισιτήρια online! | More.com

Hard Copy Tickets – Φυσικά σημεία προπώλησης:

Full Moon Store (Νορμανού 7, Μοναστηράκι)

Le Disque Noir (Θεμιστοκλέους 29, Εξάρχεια)

Death Disco (Ωγύγου 16, Ψυρρή - τις ώρες λειτουργίας του club)

And Also The Trees (UK)

Οι And Also The Trees αποτελούν ένα από τα πιο ιδιαίτερα και ατμοσφαιρικά συγκροτήματα που αναδείχθηκαν από τη βρετανική post-punk σκηνή. Με έναν ήχο βαθιά επηρεασμένο από την αγγλική ύπαιθρο, τη λογοτεχνία και τη σκοτεινή ρομαντική αισθητική, ανέπτυξαν από νωρίς μια ξεχωριστή ταυτότητα που τους διαφοροποίησε από τους συγχρόνους τους. Οι χαρακτηριστικές κιθάρες, οι ποιητικοί στίχοι και η εσωστρεφής ένταση της μουσικής τους έχουν χτίσει μια διαχρονική σχέση με το κοινό.

Φέτος, η διαχρονική τους αξία επιβεβαιώθηκε και με έναν ακόμα τρόπο, όντας καλεσμένοι των Cure στις συναυλίες που θα κάνουν στη Γαλλία, υπογραμμίζοντας τον σεβασμό και την επιρροή που το συγκρότημα διατηρεί στη σκοτεινή μουσική σκηνή μέχρι σήμερα.

Selofan (GR)

Οι Selofan από την Αθήνα αποτελούν ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα της σύγχρονης minimal wave και dark synth σκηνής διεθνώς. Με αναλογικά synths, ωμή αισθητική και έντονη DIY φιλοσοφία, το ντουέτο έχει δημιουργήσει έναν μοναδικό, υπνωτιστικό ήχο που γεφυρώνει το cold wave με τη σύγχρονη σκοτεινή electronica. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι έντονες, χορευτικές και απόλυτα immersive.

Escape With Romeo (GER)

Οι Escape With Romeo κινούνται στο σταυροδρόμι του gothic rock, post-punk και dark wave, με έντονο συναισθηματικό και κινηματογραφικό χαρακτήρα. Με πολυετή παρουσία στη σκηνή - και το ‘Somebody’ να παραμένει ένα αξεπέραστο club hit - έχουν αναπτύξει έναν ώριμο ήχο που συνδυάζει μελαγχολία, ένταση και σκοτεινή ρομαντική αισθητική. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις παραμένουν καθηλωτικές.

Riki (US)

Η Riki κινείται στον χώρο του minimal synth και της dark wave pop, συνδυάζοντας έντονες ’80s αναφορές με σύγχρονη παραγωγή. Η μουσική της ισορροπεί ανάμεσα στη μελαγχολία και τον χορευτικό παλμό, με χαρακτηριστικά synths και ατμοσφαιρικά φωνητικά. Η σκηνική της παρουσία προσθέτει μια ιδιαίτερη, κινηματογραφική διάσταση στις ζωντανές της εμφανίσεις.

Days of Sorrow (GER)

Οι Days of Sorrow αναδείχθηκαν τη δεκαετία του ’80 ως ένα από τα χαρακτηριστικά ονόματα της σκοτεινής synth και dark wave σκηνής, γνωρίζοντας ευρύτερη αναγνώριση με τα εμβληματικά κομμάτια ‘Wild World’ και ‘Travel’.

Με έντονη μελαγχολία, ατμοσφαιρικά synths και χαρακτηριστικά φωνητικά, διαμόρφωσαν έναν ήχο που αποτυπώνει την αισθητική και το συναίσθημα της εποχής. Η μουσική τους παραμένει διαχρονική, διατηρώντας τη δύναμη και τη συναισθηματική ένταση που τους καθιέρωσε στη σκοτεινή ευρωπαϊκή σκηνή.

Ghost Cop (US)

Οι Ghost Cop εκπροσωπούν την ωμή, club-oriented πλευρά της σκοτεινής ηλεκτρονικής μουσικής. Με επιθετικούς ρυθμούς, industrial επιρροές και έντονη ενέργεια, δημιουργούν ένα δυναμικό, χορευτικό αποτέλεσμα που αντλεί στοιχεία από EBM και dark electronics. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι άμεσες και εκρηκτικές.

Desinteresse (NL)

Οι Desinteresse ενσαρκώνουν την αυθεντική, ωμή πλευρά του minimal synth και cold wave που παραπέμπει στις Faith / Pornography ημέρες των Cure. Με λιτή παραγωγή, επαναληπτικούς ρυθμούς και υπνωτικές μελωδίες, δημιουργούν έναν σκοτεινό, απόλυτα underground ήχο. Η μουσική τους λειτουργεί σχεδόν τελετουργικά, χτίζοντας ατμόσφαιρα και εσωτερική ένταση.

Convex Model (GR)

Οι Convex Model είναι ελληνικό σχήμα που κινείται στον χώρο του dark wave και post-punk. Με έντονες μπασογραμμές, σκοτεινές μελωδίες και υποβλητικά φωνητικά, έχουν διαμορφώσει έναν ήχο που συνομιλεί με το κλασικό post-punk ύφος, διατηρώντας σύγχρονη αισθητική. Οι ζωντανές τους εμφανίσεις είναι ατμοσφαιρικές και εσωστρεφείς.