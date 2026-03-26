Το Φ hill Sessions επιστρέφει στην καρδιά της πόλης

Στο Θέατρο Δόρα Στράτου στον λόφο του Φιλοπάππου. 

Το Φ hill Sessions έρχεται για δεύτερη χρονιά στον λόφο του Φιλοπάππου και στο μαγικό Θέατρο «Δόρα Στράτου», παρουσιάζοντας ένα πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα 16 συναυλιών, με τη συμμετοχή Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών. Ύστερα από την εξαιρετικά επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση που αγκαλιάστηκε θερμά από το κοινό, το φεστιβάλ επιστρέφει πλουσιότερο επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως το νέο πολιτιστικό ορόσημο της Αθήνας.

Σε ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία της πόλης, στο Λόφο των Μουσών, εκεί όπου η φύση, η ιστορία και η σύγχρονη αστική καθημερινότητα συνυπάρχουν αδιάκοπα, το Φ hill Sessions δημιουργεί ξανά μια ξεχωριστή πολιτιστική εμπειρία, συνεχίζοντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην μουσική, το φυσικό περιβάλλον, την πόλη και τους ανθρώπους της κάτω από τον αττικό ουρανό.

Το Φ hill Sessions 2026 ξεκινάει τον Ιούνιο και θα διαρκέσει έως τα τέλη Σεπτεμβρίου φιλοξενώντας συναυλίες σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών που κινούνται ανάμεσα στην jazz, την ροκ, την ethnic, την παραδοσιακή και τη σύγχρονη μουσική. Ανάμεσά τους οι Χειμερινοί Κολυμβητές, η Μαρία Παπαγεωργίου, ο Γιάννης Αγγελάκας και ο Νίκος Βελιώτης με το εμβληματικό τους project Ανάσες των Λύκων, η Μάρθα Φριντζήλα μαζί με the Kubara Project & Kalogeraki Bros, οι Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian, η Σαβίνα Γιαννάτου με τους Primavera en Salonico, ο Σταύρος Λάντσιας με τους βιρτουόζους μουσικούς του, καθώς και διεθνή σχήματα, αγαπημένα του ελληνικού κοινού αλλά και νέες προτάσεις, όπως o βραβευμένος φέτος με δύο Grammy Awards alternative jazz/hip hop ντράμερ Nate Smith, ο θρυλικός Ιταλός τραγουδοποιός Vinicio Capossela, οι υποβλητικοί The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble, το neoclassical-ηλεκτρονικό duo των Grandbrothers και άλλοι που θα ανακοινωθούν σύντομα.

ΙΟΥΝΙΟΣ – ΙΟΥΛΙΟΣ 2026

9 Ιουνίου | Vinicio Capossela

10 Ιουνίου | Sophie lies  / Κωστής / Σταύρος Τσαντές

15 Ιουνίου | Χειμερινοί Κολυμβητές

23 Ιουνίου | Polis Ensemble με guest τον Haig Yazdjian

24 Ιουνίου | Μάρθα Φριντζήλα the Kubara Project & Kalogeraki Bros

 29 Ιουνίου | Μαρία Παπαγεωργίου

6 Ιουλίου | The Kilimanjaro Darkjazz Ensemble 

8 Ιουλίου | Nate Smith

**Το πλήρες πρόγραμμα του Σεπτεμβρίου θα ανακοινωθεί το επόμενο διάστημα.

Προπώληση Εισιτηρίων & πληροφορίες για κάθε συναυλία:

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/f-hill-sessions-2026-lofos-filopappou/

Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Το θέατρο «Δόρα Στράτου» βρίσκεται απέναντι από την Ακρόπολη, στην πίσω πλευρά του Λόφου Φιλοπάππου. Κατασκευάστηκε το 1963 ειδικά για το μουσικοχορευτικό συγκρότημα «Δόρα Στράτου», με μόνιμο σκηνικό του Σπύρου Βασιλείου.

Πρόσβαση: https://www.grdance.org/access/

Bar by The DUDE bar

Ήχος: Πολυφωνική Στούντιο

Φ hill Sessions:

Παραγωγή – Επικοινωνία: Goodheart Productions

 

 

Διαβάστε Ακόμα

Sublime

Οι Sublime ανακοινώνουν νέο άλμπουμ μετά από 30 χρόνια

Ο Jakob Nowell αναλαμβάνει τα καθήκοντα του αείμνηστου πατέρα του, Bradley, στο "Until the Sun...
Jack Savoretti

O Jack Savoretti επιστρέφει με το "I Hear You Calling"

'Eνας road-trip ύμνος για την αγάπη και τη δέσμευση.
The Noodles

The Noodles: Μουσική σαν παιχνίδι, live σαν γιορτή

Λίγο πριν την ζωντανή τους εμφάνιση στο ΙΛΙΟΝ Plus, η Εύη Παπαγιάννη μιλά με τους The Noodles για...
Jeff Mills

6 λόγοι που μας κάνουν να μετράμε αντίστροφα για το Borderline Festival 2026

Αν ψάχνετε την απόλυτη μουσική εμπειρία της χρονιάς, το Borderline Festival 2026 είναι ακριβώς αυτό που...
Tinariwen – Hoggar

Tinariwen – Hoggar

Ο Θανάσης Μήνας χαιρετίζει πάντα με σεβασμό τους νομάδες του μπλουζ της ερήμου, που επιστρέφουν με το...

