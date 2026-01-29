Πληροφορίες

Οι Green-House επιστρέφουν με το "Hinterlands"

Το ambient ντουέτο Green-House ανακοινώνει το "Hinterlands", έναν φωτεινό δίσκο που διεκδικεί χώρο για τη χαρά και την τρυφερότητα στη σύγχρονη ambient.

Green-House
Avopolis Team

Οι Green-House θα κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ Hinterlands στις 20 Μαρτίου. Το ντουέτο από το Λος Άντζελες, αποτελούμενο από τους Olive Ardizoni και Michael Flanagan, αποχαιρέτησε τη μακρόχρονη «στέγη» του στη Leaving για να υπογράψει στη Ghostly, στο follow-up του A Host for All Kinds of Life. Ακούστε το νέο κομμάτι από τον δίσκο, Farewell, Little Island, παρακάτω.

Δημιουργούν οργανική, φωτεινή ambient μουσική που εστιάζει στη μελωδία, τη φύση και τη συναισθηματική καθαρότητα, κινούμενοι ανάμεσα σε field recordings, αναλογικά synths και ήπιες δομές, με στόχο τη νομιμοποίηση συναισθημάτων όπως η χαρά και η γαλήνη μέσα στη σύγχρονη ηλεκτρονική μουσική.

Ο δίσκος περιστρέφεται γύρω από «την ιδέα της νομιμοποίησης ορισμένων συναισθημάτων μέσα στη μουσική που συχνά δεν αντιμετωπίζονται σοβαρά στην τέχνη, όπως η ευτυχία και η χαρά», αναφέρει η Ardizoni σε δελτίο Τύπου. Το single παίρνει τον τίτλο του από ένα παλιό animation μικρού μήκους του Sándor Reisenbüchler, που απεικονίζει ένα χωριό βυθισμένο από τη σύγχρονη τεχνολογία.

 



 

