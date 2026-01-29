Πληροφορίες

Ο Billy Bragg μοιράζεται το "City Of Heroes", αφιερωμένο στη Μινεάπολη

Το κομμάτι γράφτηκε, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μέσα σε 24 ώρες.

Billy Bragg
Avopolis Team

Ο Billy Bragg έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τραγούδι με τίτλο "City Of Heroes" ως φόρο τιμής στους ανθρώπους της Minneapolis και στις διαδηλώσεις ενάντια στην ICE, μετά τις θανατηφόρες-πυροβολισμούς εναντίον της Renee Good και του Alex Pretti στην πόλη, δύο Αμερικανών που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε ξεχωριστά περιστατικά κατά τη διάρκεια μιας ευρείας επιχείρησης εντοπισμού και απέλασης .

Το τραγούδι γράφτηκε, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μέσα σε 24 ώρες, με τον Bragg να το περιγράφει ως μουσική αντίδραση στην «τρομακτική και σοκαριστική» δολοφονία του Pretti και στις εικόνες από τη δολοφονία της Good, οι οποίες προκάλεσαν οργή και κινητοποιήσεις . Στο "City Of Heroes" αντηχεί η αναφορά στον Γερμανό πάστορα Martin Niemöller, χρησιμοποιούμενη ως υπενθύμιση για τη σημασία της αλληλεγγύης έναντι της καταστολής .

Οι συνεχιζόμενες αντιδράσεις περιλαμβάνουν επίσης καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, που κυκλοφόρησε ένα δικό του τραγούδι διαμαρτυρίας αφιερωμένο στις δύο αυτές απώλειες και στην αντίσταση των κατοίκων απέναντι στη βίαιη επιχείρηση.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Dälek

Oι Dälek επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, γεμάτο οργή, αντίσταση και έναν τοίχο ήχου

Οι Dälek ανακοινώνουν το "Brilliance of a Falling Moon", ένα πολιτικά φορτισμένο άλμπουμ που...
Two Shell

Οι Two Shell επιστρέφουν με τον "The Nightmare" και μας καλούν να χορέψουμε μέσα του

Το ηλεκτρονικό ντουέτο παρουσιάζει το "The Nightmare", ένα σκοτεινό club release που κλείνει έναν...
Billy Bragg

Ο Billy Bragg μοιράζεται το "City Of Heroes", αφιερωμένο στη Μινεάπολη

Το κομμάτι γράφτηκε, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μέσα σε 24 ώρες.

Featured

Βοήθεια! Sam Raimi

Βοήθεια!: Ο Sam Raimi ρίχνει το corporate ego σε ερημονήσι και του βάζει φωτιά

Η νέα ταινία του Sam Raimi συνδυάζει μαύρη κωμωδία, survival και σαρκασμό εξουσίας, με το...
Backengrillen

Backengrillen – Backengrillen

Το ντεμπούτο των Backengrillen διαλύει τα όρια του death-doom, μπλέκοντας θόρυβο, σαξόφωνο και...
Bruce Springsteen

Ο Bruce Springsteen καταγγέλει την κρατική βία του ICE στο νέο protest song "Streets of Minneapolis"

Ο Bruce Springsteen στρέφεται ευθέως εναντίον της ICE στο νέο του τραγούδι διαμαρτυρίας, "Streets...

Best of Network