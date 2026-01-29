Ο Billy Bragg μοιράζεται το "City Of Heroes", αφιερωμένο στη Μινεάπολη

Ο Billy Bragg έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο τραγούδι με τίτλο "City Of Heroes" ως φόρο τιμής στους ανθρώπους της Minneapolis και στις διαδηλώσεις ενάντια στην ICE, μετά τις θανατηφόρες-πυροβολισμούς εναντίον της Renee Good και του Alex Pretti στην πόλη, δύο Αμερικανών που σκοτώθηκαν από ομοσπονδιακούς πράκτορες σε ξεχωριστά περιστατικά κατά τη διάρκεια μιας ευρείας επιχείρησης εντοπισμού και απέλασης .

Το τραγούδι γράφτηκε, ηχογραφήθηκε και κυκλοφόρησε μέσα σε 24 ώρες, με τον Bragg να το περιγράφει ως μουσική αντίδραση στην «τρομακτική και σοκαριστική» δολοφονία του Pretti και στις εικόνες από τη δολοφονία της Good, οι οποίες προκάλεσαν οργή και κινητοποιήσεις . Στο "City Of Heroes" αντηχεί η αναφορά στον Γερμανό πάστορα Martin Niemöller, χρησιμοποιούμενη ως υπενθύμιση για τη σημασία της αλληλεγγύης έναντι της καταστολής .

Οι συνεχιζόμενες αντιδράσεις περιλαμβάνουν επίσης καλλιτέχνες όπως ο Bruce Springsteen, που κυκλοφόρησε ένα δικό του τραγούδι διαμαρτυρίας αφιερωμένο στις δύο αυτές απώλειες και στην αντίσταση των κατοίκων απέναντι στη βίαιη επιχείρηση.