Οι Two Shell επιστρέφουν με τον "The Nightmare" και μας καλούν να χορέψουμε μέσα του

Οι Two Shell επιστρέφουν με το "The Nightmare". Τον περασμένο Νοέμβριο, το ντουέτο κάλεσε τους fans στο Ormside Projects για ένα πάρτι με τον απλό τίτλο "Hear The Music", όπου έπαιξε τρεις ώρες νέο υλικό. Στην περιγραφή του event αναφερόταν: «ζούμε στον εφιάλτη. Έναν σκοτεινό και μπερδεμένο κόσμο. Αλλά είναι όντως τόσο κακός;». Παράλληλα με το digital release, κυκλοφόρησαν περιορισμένα white labels μέσω Bandcamp, που περιλαμβάνουν το "The Nightmare" και ένα επιπλέον κομμάτι με τίτλο "Follow". Τα tracks είναι διαθέσιμα μέσω της Young.

Τον Φεβρουάριο, οι Two Shell πραγματοποιούν εβδομαδιαία residency στο Phonox, μεταφέροντας τον κόσμο του "Club Infinite" για τέσσερις βραδιές. Στα highlights του line-up περιλαμβάνονται οι Jack Harlow, El B & Trim, καθώς και το βελγικό label Boomerang.

Το The Nightmare ακολουθεί την κυκλοφορία του IIcons, ενός surprise project με συλλογή από ακυκλοφόρητα κομμάτια. Ο δίσκος προσφέρει μια βαθιά βουτιά στον glitchy, σκοτεινό και συναισθηματικά φορτισμένο club ήχο των Two Shell. Σε μήνυμά τους στο Instagram, το ντουέτο παρουσίασε το project ως το κλείσιμο ενός κεφαλαίου, αναφερόμενο στο συναισθηματικό βάρος του set τους στο Glastonbury και στις πολυπλοκότητες που περιβάλλουν την ανωνυμία τους.