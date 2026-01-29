Oι Dälek επιστρέφουν με νέο άλμπουμ, γεμάτο οργή, αντίσταση και έναν τοίχο ήχου

Οι πειραματικοί πυλώνες του hip-hop, οι Dälek, επιστρέφουν με το νέο τους full-length άλμπουμ, που έρχεται λίγο μετά την εξαιρετική συνεργασία του Will Brooks με τον Charles Hayward των This Heat, HAYWARDxDÄLEK, η οποία κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο και ήταν μέσα στις καλύτερες κυκλοφορίες της προηγούμενης χρονιάς.

Παίρνοντας τον τίτλο του από ένα κεφάλαιο του μυθιστορήματος του Erik Larson In the Garden of Beasts (2011), το Brilliance of a Falling Moon αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από την Ipecac Recordings. Ο Brooks και ο Mike Mare έδωσαν ήδη στη δημοσιότητα το βίντεο για το lead track του άλμπουμ, "Better Than", το οποίο μπορείτε να δείτε ή να ακούσετε παρακάτω.

Μιλώντας για το "Better Than", οι Dälek αναφέρουν: «Το "Better Than" συμπυκνώνει απόλυτα τον νέο ήχο και το αίσθημα του δίσκου. Μεταφέρει τον θυμό, τη ματαίωση και την αντίσταση της στιγμής. Ηχητικά, είναι ταυτόχρονα λιτό και απογυμνωμένο, αλλά και πλήρες και πυκνό. Ένας νέος τοίχος ήχου χτισμένος μόνο από τα απολύτως απαραίτητα στοιχεία».

Ηχογραφημένο στα Deadverse Studios του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, το Brilliance of a Falling Moon ζωγραφίζει ένα φλεγόμενο πορτρέτο ζωής και αντίστασης σε μια φασιστική Αμερική. Στρέφοντας τα βέλη του από την καταστολή της πληροφορίας από το κράτος μέχρι την αποικιοκρατία και τη δαιμονοποίηση των μεταναστών από τον Trump, οι ρίμες του Brooks μοιάζουν να καίγονται από οργή απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση του κόσμου.

«Όλο το project επηρεάστηκε έντονα από όσα συμβαίνουν στον κόσμο και σε αυτή τη χώρα», λέει ο Brooks. «Στις πρώτες μέρες των επιδρομών του ICE άρχισα να σκέφτομαι. Βλέπεις εκείνες τις δυνατές φωτογραφίες από τη δεκαετία του ’60, με Μαύρους άντρες να διαδηλώνουν κρατώντας τις πινακίδες “I AM A MAN”. Ήταν δυνατό τότε· είναι δυνατό και τώρα… όταν ακούσετε αυτόν τον δίσκο, ελπίζω να φύγετε με ελπίδα, γιατί συνεχίζουμε να αγωνιζόμαστε, να χτίζουμε και να προχωράμε».