Οι My Morning Jacket κυκλοφορούν το "Peacelands", ένα ακουστικό άλμπουμ αλληλεγγύης

Οι My Morning Jacket στέκονται στο πλευρό των πολιτών της Μινεάπολης με τη σημερινή κυκλοφορία του Peacelands, ενός ακουστικού άλμπουμ με πρωτότυπα τραγούδια και αποκλειστικές διασκευές, διαθέσιμου τώρα στο Bandcamp.

Ο δίσκος ηχογραφήθηκε από τον Shawn Everett (Alabama Shakes, Kacey Musgraves, The War on Drugs) στο Studio Three των EastWest Studios στο Χόλιγουντ της Καλιφόρνια. Η συλλογή των 14 κομματιών περιλαμβάνει απογυμνωμένες, νέες εκδοχές αγαπημένων τραγουδιών των My Morning Jacket και του Jim James από τη σόλο πορεία του. Όλα τα έσοδα από το Peacelands θα διατεθούν σε σημαντικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς όπως η American Civil Liberties Union (ACLU), οι Doctors Without Borders και η International Rescue Committee. Για έναν επιπλέον κατάλογο ακτιβιστών που προσφέρουν κρίσιμο έργο επί τόπου στη Μινεάπολη και αλλού, επισκεφθείτε το www.standwithminnesota.com.

«Το Peacelands είναι μια λέξη και μια έννοια που δημιούργησε ο οραματιστής καλλιτέχνης από το Λούισβιλ, Mark Anthony Mulligan», λέει ο Jim James των My Morning Jacket. «Ένας φανταστικός τόπος ειρήνης, φιλίας και ισότητας που αποτύπωσε στο έργο του — ένα μέρος όπου οι άνθρωποι ακούνε ο ένας τον άλλον και βρίσκουν τρόπους να συνυπάρχουν με ειρήνη, φιλία και συλλογικότητα, παρά τις διαφορές τους».

«Σκέφτομαι αυτή τη λέξη, Peacelands, συνεχώς στον κόσμο μας — ειδικά σε δύσκολες εποχές — και πιστεύουμε ότι είναι ακόμη δυνατό να πετύχουμε το όραμα του Mark για τα Peacelands: έναν κόσμο αγάπης και φιλίας, αν μόνο μάθουμε να ακούμε, να αγαπάμε και να συγχωρούμε, βαδίζοντας σε μονοπάτια ειρήνης, αποδοχής και ανεκτικότητας».

«Στεκόμαστε στο πλευρό των ανθρώπων της Μινεσότα και όλων όσοι επηρεάζονται από τη φρίκη της βίας της ICE και την έλλειψη ανθρώπινης ευπρέπειας ή διαφάνειας από αυτή την κυβέρνηση».

«Υπάρχει χώρος για όλους να είναι ασφαλείς, ελεύθεροι και “στο σπίτι τους” σε αυτόν τον απέραντο κόσμο, και χρειάζεται να βρούμε μαζί έναν νέο δρόμο προς μια ασφαλή και ανθρώπινη μεταναστευτική πολιτική και μεταρρύθμιση, με ρίζες στην ειρήνη και την αγάπη… στην ασφάλεια και την ισότητα… και σε νέα συστήματα δικαιοσύνης που θα είναι δίκαια, ελεύθερα και διαφανή για όλους».

«ΟΛΑ ΤΑ ΕΣΟΔΑ από το Peacelands, ένα άλμπουμ με κυρίως ακυκλοφόρητα, ακουστικά, ειρηνικά τραγούδια διαμαρτυρίας (κάποια διασκευές και κάποια δικά μου) που κυκλοφορήσαμε σήμερα αποκλειστικά στο Bandcamp — θα διατεθούν σε οργανισμούς όπως η ACLU που αγωνίζεται για την ασφάλεια και τις ελευθερίες μας εδώ στο εσωτερικό, καθώς και στους Doctors Without Borders και την International Rescue Committee, οργανισμούς που εργάζονται ακούραστα για να επουλώσουν τις πληγές του πολέμου και της τρομοκρατίας σε όλο τον κόσμο… δουλεύοντας αδιάκοπα για να μας φέρουν όλους πιο κοντά στα “Peacelands”».