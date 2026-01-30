Οι Beatles αποκτούν πρόσωπο: Οι πρώτες εικόνες από τις βιογραφικές ταινίες του Sam Mendes

Η τετραλογία για τους Fab Four έχει προς το παρόν προγραμματιστεί για ταυτόχρονη κυκλοφορία τον Απρίλιο του 2028. Ο Paul Mescal πρωταγωνιστεί ως Paul McCartney, πλαισιωμένος από τους Harris Dickinson (John Lennon), Joseph Quinn (George Harrison) και Barry Keoghan (Ringo Starr).

Ο Mescal επιβεβαίωσε πρόσφατα ότι η παραγωγή του πρότζεκτ βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. «Έχουμε δρόμο μέχρι να τελειώσουμε», δήλωσε στο Variety. «Αυτό θα είναι ουσιαστικά η δουλειά μου για όλο το 2026».

Ο Keoghan, εν τω μεταξύ, αποκάλυψε το νέο του κούρεμα, ένα bob εμπνευσμένο από τα ’60s, προφανώς στο πλαίσιο της προετοιμασίας για τον ρόλο του Starr.

Πλέον, επίσημες καρτ ποστάλ που απεικονίζουν τους ηθοποιούς στους αντίστοιχους ρόλους τους εντοπίστηκαν από fans στο Liverpool Institute for Performing Arts (LIPA) — το ίδρυμα που συνίδρυσε ο McCartney το 1996.

«Μας δόθηκαν αποκλειστικές καρτ ποστάλ που προωθούν τις νέες ταινίες των Beatles!», έγραψε το LIPA σε ανάρτηση, η οποία δείχνει ένα στιγμιότυπο του Mescal ως Macca. Και πρόσθεσε: «Τις έχουμε κρύψει γύρω από το LIPA και θέλουμε οι φοιτητές να τις βρουν. Αν εντοπίσετε κάποια, κάντε tag @lipaliverpool & @sonypicturesuk 📸».

Το κείμενο στην πρώτη καρτ ποστάλ γράφει: «Ο Paul Mescal είναι ο Paul McCartney».

Φωτογραφίες και των υπόλοιπων τριών προωθητικών καρτ ποστάλ εμφανίστηκαν στη συνέχεια online, αν και δεν έχουν ακόμη κοινοποιηθεί από τον επίσημο λογαριασμό του LIPA.

Κάθε μία από τις ταινίες της σειράς του Mendes θα αφηγείται την ιστορία μέσα από την οπτική ενός διαφορετικού μέλους του συγκροτήματος. Παράλληλα, θα είναι οι πρώτες κινηματογραφικές παραγωγές που εξασφαλίζουν δικαιώματα χρήσης της δισκογραφίας των Beatles.

Στο καστ προστέθηκαν στα τέλη της περασμένης χρονιάς οι David Morrissey, Leanne Best, Bobby Schofield και James Norton. Στις ταινίες θα εμφανιστούν επίσης οι Saoirse Ronan, Anna Sawai, Aimee Lou Wood και Mia McKenna-Bruce, στους ρόλους των Linda McCartney, Yoko Ono, Pattie Boyd και Maureen Starkey αντίστοιχα.

