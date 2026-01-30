Η Lady Gaga καταδικάζει τoν ICE κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τόκιο

Η Lady Gaga, η οποία πραγματοποιεί πέντε συναυλίες του Mayhem Ball στο Tokyo Dome, απευθύνθηκε στο εκστασιασμένο κοινό στις 28 Ιανουαρίου λέγοντας: «Θέλω να πάρω ένα λεπτό για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα».

Συνέχισε: «Για κάτι που είναι σημαντικό για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω σπίτι και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από τον ICE».

Καθισμένη στο πιάνο, η τραγουδοποιός και πρωταγωνίστρια του Joker 2 διέκοψε τη συνήθη ροή του σόου για να χρησιμοποιήσει τη φωνή της σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Μινεσότα: «Σκέφτομαι όλο τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας». Συνέχισε με συγκίνηση: «Σκέφτομαι επίσης τη Μινεσότα και όλους εκεί πίσω στην πατρίδα που ζουν μέσα στον φόβο και ψάχνουν απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι».

Η τραγουδίστρια του "Poker Face" πρόσθεσε: «Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω να σταθείτε όλοι μαζί μας απόψε. Ξέρω ότι δεν βρισκόμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε».

Αφού ανακοίνωσε ότι αφιερώνει το τραγούδι "Come to Mama" «σε όλους όσοι υποφέρουν» λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης, η Lady Gaga πρόσθεσε: «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν τόπο ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για ευημερία και σεβασμό. Και ελπίζω... ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούν».

Συνέχισε: «Ελπίζω να μας ακούτε όταν σας ζητάμε να αλλάξετε πορεία άμεσα και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας. Σε μια περίοδο που δεν μοιάζει εύκολο να έχει κανείς ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι και η οικογένειά μου που με στηρίζουν. Έτσι, θέλω να τραγουδήσω ένα κομμάτι που έχει λίγη ελπίδα μέσα του, για να μας τη χαρίσει απόψε».

Πολλοί ακόμη καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει τη δημόσια πλατφόρμα τους για να καταγγείλουν την ICE, όπως οι Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Mark Ruffalo και Bruce Springsteen, μεταξύ άλλων.