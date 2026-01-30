Πληροφορίες

Η Lady Gaga καταδικάζει τoν ICE κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Τόκιο

Η Lady Gaga καταδίκασε τον ICE εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης στους δρόμους της Μινεσότα.

Lady Gaga
Avopolis Team

Η Lady Gaga, η οποία πραγματοποιεί πέντε συναυλίες του Mayhem Ball στο Tokyo Dome, απευθύνθηκε στο εκστασιασμένο κοινό στις 28 Ιανουαρίου λέγοντας: «Θέλω να πάρω ένα λεπτό για να μιλήσω για κάτι που είναι εξαιρετικά σημαντικό για μένα».

Συνέχισε: «Για κάτι που είναι σημαντικό για ανθρώπους σε όλο τον κόσμο και ειδικά στην Αμερική αυτή τη στιγμή. Σε λίγες μέρες θα επιστρέψω σπίτι και η καρδιά μου πονάει σκεπτόμενη τους ανθρώπους, τα παιδιά, τις οικογένειες σε όλη την Αμερική, που στοχοποιούνται ανελέητα από τον ICE».

Καθισμένη στο πιάνο, η τραγουδοποιός και πρωταγωνίστρια του Joker 2 διέκοψε τη συνήθη ροή του σόου για να χρησιμοποιήσει τη φωνή της σε ένδειξη αλληλεγγύης προς τη Μινεσότα: «Σκέφτομαι όλο τον πόνο τους και το πώς οι ζωές τους καταστρέφονται μπροστά στα μάτια μας». Συνέχισε με συγκίνηση: «Σκέφτομαι επίσης τη Μινεσότα και όλους εκεί πίσω στην πατρίδα που ζουν μέσα στον φόβο και ψάχνουν απαντήσεις για το τι πρέπει να κάνουμε όλοι».

Η τραγουδίστρια του "Poker Face" πρόσθεσε: «Όταν ολόκληρες κοινότητες χάνουν το αίσθημα ασφάλειας και του ανήκειν, κάτι σπάει μέσα σε όλους μας. Ελπίζω να σταθείτε όλοι μαζί μας απόψε. Ξέρω ότι δεν βρισκόμαστε στην Αμερική αυτή τη στιγμή, αλλά είμαστε με την κοινότητά μας και σας αγαπάμε».

Αφού ανακοίνωσε ότι αφιερώνει το τραγούδι "Come to Mama" «σε όλους όσοι υποφέρουν» λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης, η Lady Gaga πρόσθεσε: «Πρέπει να επιστρέψουμε σε έναν τόπο ασφάλειας, ειρήνης και λογοδοσίας. Οι καλοί άνθρωποι δεν θα έπρεπε να παλεύουν τόσο σκληρά και να ρισκάρουν τη ζωή τους για ευημερία και σεβασμό. Και ελπίζω... ελπίζω οι ηγέτες μας να ακούν».

Συνέχισε: «Ελπίζω να μας ακούτε όταν σας ζητάμε να αλλάξετε πορεία άμεσα και να δείξετε έλεος σε όλους στη χώρα μας. Σε μια περίοδο που δεν μοιάζει εύκολο να έχει κανείς ελπίδα, είναι η κοινότητά μου, οι φίλοι και η οικογένειά μου που με στηρίζουν. Έτσι, θέλω να τραγουδήσω ένα κομμάτι που έχει λίγη ελπίδα μέσα του, για να μας τη χαρίσει απόψε».

Πολλοί ακόμη καλλιτέχνες έχουν χρησιμοποιήσει τη δημόσια πλατφόρμα τους για να καταγγείλουν την ICE, όπως οι Billie Eilish, Olivia Rodrigo, Mark Ruffalo και Bruce Springsteen, μεταξύ άλλων.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Brian May

Ο Brian May λέει «όχι» στις ΗΠΑ: «Η Αμερική είναι επικίνδυνη αυτή τη στιγμή»

Ο Brian May αποκλείει την επιστροφή των Queen στις Ηνωμένες Πολιτείες, επικαλούμενος το τεταμένο...
Hayley Williams

Η Hayley Williams λανσάρει τους Power Snatch και ανοίγει νέο κεφάλαιο εκτός Paramore

Η Hayley Williams παρουσιάζει το νέο της project Power Snatch, αποκαλύπτοντας νέα τραγούδια και...
The Bonnie Nettles

Οι The Bonnie Nettles επιστρέφουν με νέο single και live στην Αθήνα πριν την ευρωπαϊκή περιοδεία

Οι The Bonnie Nettles ανεβαίνουν στη σκηνή του Ilion Plus την Παρασκευή 13 Μαρτίου, λίγο πριν...

Featured

Anser

Anser – Ανάδυση

Η αφιλτράριστη εξομολόγηση του Anser.
Βοήθεια! Sam Raimi

Βοήθεια!: Ο Sam Raimi ρίχνει το corporate ego σε ερημονήσι και του βάζει φωτιά

Η νέα ταινία του Sam Raimi συνδυάζει μαύρη κωμωδία, survival και σαρκασμό εξουσίας, με το...
Backengrillen

Backengrillen – Backengrillen

Το ντεμπούτο των Backengrillen διαλύει τα όρια του death-doom, μπλέκοντας θόρυβο, σαξόφωνο και...

Best of Network