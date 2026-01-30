Η Hayley Williams λανσάρει τους Power Snatch και ανοίγει νέο κεφάλαιο εκτός Paramore

Η Hayley Williams και ο στενός συνεργάτης της Daniel James έκαναν επίσημο hard launch της νέας τους μπάντας με τίτλο Power Snatch, μέσα από κοινή τους εμφάνιση στο Apple Music 1.

Το δίδυμο είχε συνεργαστεί πρόσφατα στο τρίτο προσωπικό άλμπουμ της Williams, Ego Death At A Bachelorette Party, στο οποίο ο James συνέβαλε στη συν-σύνθεση και την παραγωγή. Κατά την κοινή τους παρουσία στο Apple Music 1, οι δύο καλλιτέχνες παρουσίασαν επίσημα το κομμάτι "Assignment", κάτω από το όνομα Power Snatch. Το τραγούδι ανοίγει με τραχιά κιθαριστικά ακόρντα, πάνω στα οποία η Williams αφηγείται ένα όνειρο που είχε κάποτε.

Φαίνεται πως υπήρχε ενεργή σελίδα της μπάντας στο Instagram ήδη από τις 19 Ιουλίου 2025, όταν ένα δεύτερο, ακυκλοφόρητο κομμάτι μοιράστηκε σε μορφή βίντεο. Το τραγούδι αυτό συνοδεύει πλάνα από την ταινία του 1969 The Color of Pomegranates.

Υπάρχει επίσης και τρίτο κομμάτι διαθέσιμο online μέσω Bandcamp, με τίτλο "DMs". Το νωχελικό, εσκεμμένα άβολο, shoegaze-επηρεασμένο track ξεκινά με τη Williams να τραγουδά: «Where should I keep this memory? That version of me. She was real, but she was weak, weak in the knees.»

Τον περασμένο Οκτώβριο, σε συνέντευξή της στο Rolling Stone, η Williams είχε δηλώσει: «Θέλω να είμαι σε 100 μπάντες πριν πεθάνω. Αυτός είναι ο ρυθμός που μου ταιριάζει περισσότερο». Και όπως φαίνεται, το εννοεί. Η ίδια ξεκαθάρισε επίσης ότι οι Paramore, οι οποίοι κυκλοφόρησαν το τελευταίο τους άλμπουμ This Is Why το 2023, βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε παύση. «Οι Paramore θα έχουν πάντα τον χρόνο τους, γιατί αυτό κάνουμε. Μπαίνουμε και βγαίνουμε από αυτόν τον κύκλο», ανέφερε.

Πρόσφατα, η Williams απέσπασε τέσσερις υποψηφιότητες για Grammy για το Ego Death At A Bachelorette Party, το οποίο ακολούθησε τα Petals for Armor (2020) και Flowers for Vases (2021). Το Far Out χαρακτήρισε τον νέο της δίσκο «ένα απίστευτο, ωριαίο project γεμάτο μοναδική στιχουργική και ανεξάντλητη ενέργεια».

Η τραγουδίστρια του Misery Business ετοιμάζεται να ξεκινήσει μια μεγάλη σόλο περιοδεία μέσα στη χρονιά, γεγονός που καθιστά απίθανες τις live εμφανίσεις των Power Snatch στο άμεσο μέλλον. Τα νέα τραγούδια των Power Snatch δεν έχουν ακόμη διατεθεί στις επίσημες streaming πλατφόρμες.