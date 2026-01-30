Ο Brian May λέει «όχι» στις ΗΠΑ: «Η Αμερική είναι επικίνδυνη αυτή τη στιγμή»

Ο Brian May απέκλεισε το ενδεχόμενο επιστροφής στις Ηνωμένες Πολιτείες με τους Queen, λόγω του τρέχοντος πολιτικού κλίματος, το οποίο χαρακτήρισε «επικίνδυνο».

Οι Queen, που περιοδεύουν με τον Adam Lambert ως frontman από το 2012, επισκέφθηκαν για τελευταία φορά τη Βόρεια Αμερική το 2023 για μια σειρά συναυλιών.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν σχέδια για επιστροφή στο άμεσο μέλλον. Τα σχόλια του May έρχονται μετά τους θανάτους των Alex Pretti και Renee Good από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, καθώς και το ξέσπασμα διαδηλώσεων σε ολόκληρη τη χώρα ενάντια στην κυβέρνηση του Donald Trump. Σε νέα συνέντευξή του στη Daily Mail, ο May δήλωσε για την τρέχουσα κατάσταση στις ΗΠΑ και τον λόγο που δεν θα ήθελε να επιστρέψει εκεί με τους Queen: «Η Αμερική είναι ένα επικίνδυνο μέρος αυτή τη στιγμή, οπότε πρέπει να το λάβεις σοβαρά υπόψη».

Ο κιθαρίστας αναφέρθηκε στη συνέχεια στη σχέση του συγκροτήματος με τις ΗΠΑ, προσθέτοντας: «Είναι πολύ λυπηρό, γιατί νιώθω ότι οι Queen “μεγάλωσαν” στην Αμερική και την αγαπάμε, αλλά δεν είναι πια αυτό που ήταν. Όλοι σκέφτονται δύο φορές αν θα πάνε εκεί αυτή τη στιγμή».

Μόλις τον περασμένο Σεπτέμβριο, ο May είχε αποκαλύψει ότι οι Queen βρίσκονταν σε συζητήσεις για μια πιθανή residency στο The Sphere στο Λας Βέγκας, ένα ενδεχόμενο που πλέον φαίνεται να απομακρύνεται. Όπως είχε δηλώσει στο Rolling Stone: «Με ενθουσιάζει πολύ το Sphere. Μου έβαλε το μυαλό να δουλεύει. Καθόμουν εκεί βλέποντας τους Eagles και σκεφτόμουν “θα έπρεπε να το κάνουμε κι εμείς αυτό”. Αυτά που θα μπορούσαμε να φέρουμε εκεί θα ήταν εντυπωσιακά. Ναι, θα ήθελα πολύ να το κάνουμε. Γίνονται συζητήσεις».

Ένα ακόμη μέρος όπου οι Queen δεν πρόκειται να εμφανιστούν είναι το Glastonbury Festival, λόγω διαφωνίας του May με τον ιδρυτή του φεστιβάλ, Michael Eavis, σχετικά με τη θανάτωση ασβών. Ο May εξήγησε νωρίτερα αυτόν τον μήνα στη Daily Mail: «Δεν θα έκανα Glastonbury του χρόνου λόγω της πολιτικής των ανθρώπων που το διοργανώνουν. Αν αυτό δεν αλλάξει, δεν πρόκειται να εμφανιστώ».