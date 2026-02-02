Grammys 2026: Η λίστα των νικητών

Γιορτάζοντας τους τελευταίους 12 μήνες της μουσικής παραγωγής, τα Grammy αποτελούν τον κορυφαίο θεσμό απονομής βραβείων, με διακρίσεις όπως «Τραγούδι της Χρονιάς», «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης» και «Άλμπουμ της Χρονιάς».
Οι φετινές υποψηφιότητες είχαν ως επικεφαλής τον Kendrick Lamar, με εννέα υποψηφιότητες, συμπεριλαμβανομένων των κατηγοριών «Ηχογράφηση της Χρονιάς», «Τραγούδι της Χρονιάς» και «Άλμπουμ της Χρονιάς», χάρη στην αιφνιδιαστική κυκλοφορία του GNX το 2024.
Ακριβώς πίσω του βρέθηκαν η Lady Gaga, ο Jack Antonoff και ο παραγωγός του Mayhem, Cirku, με επτά υποψηφιότητες ο καθένας. Οι Bad Bunny και Sabrina Carpenter συγκέντρωσαν από έξι, ενώ καλλιτέχνες όπως οι SZA, Turnstile και Tyler, the Creator είχαν από πέντε υποψηφιότητες ο καθένας.
Πέρα από τις απονομές, η βραδιά ήταν γεμάτη εμφανίσεις από μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας. Το lineup περιλάμβανε όλους τους υποψήφιους για το βραβείο «Καλύτερος Νέος Καλλιτέχνης», όπως οι Addison Rae και Olivia Dean, καθώς και τους Clipse, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Lady Gaga και Tyler, the Creator.
Παράλληλα, η Recording Academy ανακοίνωσε τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν στο ετήσιο αφιέρωμα In Memoriam, τιμώντας προσωπικότητες της μουσικής που έφυγαν πρόσφατα από τη ζωή. Στο πλαίσιο αυτό, η Lauryn Hill εμφανίστηκε προς τιμήν των D’Angelo και Roberta Flack, ενώ οι Post Malone, Slash, Duff McKagan και Chad Smith απέτισαν φόρο τιμής στον Ozzy Osbourne.
Album of the Year
- Bad Bunny – DeBÍ TïRAR Más FOToS – WINNER
- Justin Bieber – Swag
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Clipse – Let God Sort Em Out
- Lady Gaga – Mayhem
- Kendrick Lamar – GNX
- Leon Thomas – Mutt
- Tyler, the Creator – Chromokopia
Record of the Year
- Bad Bunny – ‘DtMF’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Doechii – ‘Anxiety’
- Billie Eilish – ‘Wildflower’
- Kendrick Lamar ft SZA – ‘Luther’ – WINNER
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Chappell Roan – ‘The Subway’
- Rosé ft Bruno Bars – ‘Apt.’
Song of the Year
- Lady Gaga – ‘Abracadabra’
- Doechii – ‘Anxiety’
- Rosé ft Bruno Mars – ‘Apt.’
- Bad Bunny – ‘DtMF’
- Huntr/X – ‘Golden’
- Kendrick Lamar ft SZA – ‘Luther’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Billie Eilish – ‘Wildflower’ – WINNER
Best New Artist
- Olivia Dean – WINNER
- Katseye
- The Marias
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Best Country Solo Performance
- Tyler Childers – ‘Nose On The Grindstone’
- Shaboozey – ‘Good News’
- Chris Stapleton – ‘Bad As I Used To Be’ – WINNER
- Zach Top – ‘I Never Lie’
- Lainey Wilson – ‘Somewhere Over Laredo’
Best Country Duo/Group Performance
- Miranda Lambert and Chris Stapleton – ‘A Song to Sing’
- Reba McEntire, Miranda Lambert, and Lainey Wilson – ‘Trailblazer’
- Margo Price and Tyler Childers – ‘Love Me Like You Used To’
- Shaboozey and Jelly Roll – ‘Amen’ – WINNER
- George Strait and Chris Stapleton – ‘Honky Tonk Hall Of Fame’
Best Country Song
- Tyler Childers – ‘Bitin’ List’ – WINNER
- Shaboozey – ‘Good News’
- Zach Top – I Never Lie
- Lainey Wilson – ‘Somewhere Over Laredo’
- Miranda Lambert and Chris Stapleton – ‘A Song To Sing’
Best Contemporary Country Album
- Kelsea Ballerina – Patterns
- Tyler Childers – Snipe Hunter
- Eric Church – Evangeline vs The Machine
- Jelly Roll – Beautifully Broken – WINNER
- Miranda Lambert – Postcards from Texas
Best Rock Album
- Deftones – Private Music
- Haim – I Quit
- Linkin Park – From Zero
- Turnstile – Never Enough – WINNER
- Yungblud – Idols
Best Rap Performance
- Cardi B – ‘Outside’
- Clipse ft Kendrick Lamar and Pharrell Williams – ‘Chains & Whips’ – WINNER
- Doechii – ‘Anxiety’
- Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – ‘TV Off’
- Tyler, The Creator ft Teezo Touchdown – ‘Darling, I’
Best Melodic Rap Performance
- Fridayy ft Meek Mill – ‘Proud Of Me’
- JID ftTy Dolla $ign and 6Lack – ‘Wholeheartedly’
- Kendrick Lamar ft SZA – ‘Luther’ – WINNER
- Terrace Martin with Kenyon Dixon ft Rapsody – ‘WeMaj’
- Party Next Door and Drake – ‘Somebody Loves Me’
Best Rap Song
- Doechii – ‘Anxiety’
- Clipse ft John Legend and Voices of Fire – ‘The Birds Don’t Sing’
- Tyler, the Creator ft GloRilla, Sexyy Red and Lil Wayne – ‘Sticky’
- GloRilla – ‘TGIF’
- Kendrick Lamar ft Lefty Gunplay – ‘TV Off’ – WINNER
Best Rap Album
- Clipse – Let God Sort Em Out
- Glorilla – Glorious
- JID – God Does Like Ugly
- Kendrick Lamar – GNX – WINNER
- Tyler, the Creator – Chromakopia
Best R&B Performance
- Justin Bieber – ‘Yukon’
- Chris Brown ft Bryson Tiller – ‘It Depends’
- Kehlani – ‘Folded’ – WINNER
- Leon Thomas – ‘Mutt’ (Live from NPR’s Tiny Desk)
- Summer Walker – ‘Heart of a Woman’
Best Traditional R&B Performance
- Durand Bernarr – ‘Here We Are’
- Lalah Hathaway – ‘Uptown’
- Ledisi – ‘Love You Too’
- SZA – ‘Crybaby’
- Leon Thomas – ‘Vibes Don’t Lie’ – WINNER
Best R&B Song
- Kehlani – ‘Folded’ – WINNER
- Summer Walker – ‘Summer Walker’
- Chris Brown ft Bryson Tiller – ‘Durand Bernarr’
- Leon Thomas – ‘Yes It Is’
- Durand Bernarr – ‘Overqualified’
Best R&B Album
- Givéon – Beloved
- Coco Jones – Why Not More?
- Ledisi – The Crown
- Teyana Taylor – Escape Room
- Leon Thomas – Mutt – WINNER
Best Pop Solo Performance
- Justin Bieber – ‘Daisies’
- Sabrina Carpenter – ‘Manchild’
- Lady Gaga – ‘Disease’
- Chappell Roan – ‘The Subway’
- Lola Young – ‘Messy’ – WINNER
Best Pop Duo/Group Performance
- Cynthia Erivo and Ariana Grande – ‘Defying Gravity’ – WINNER
- Huntr/X – ‘Golden’
- Katseye – ‘Gabriela’
- Rosé ft Bruno Mars – ‘Apt.’
- SZA ft Kendrick Lamar – ’30 for 30′
Songwriter of the Year, Non-classical
- Amy Allen – WINNER
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr
- Laura Veltz
Producer of the Year, Non-classical
- Dan Auerbach
- Cirkut – WINNER
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Best Pop Vocal Album
- Justin Bieber – Swag
- Sabrina Carpenter – Man’s Best Friend
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- Lady Gaga – Mayhem – WINNER
- Teddy Swims – I’ve Tried Everything But Therapy (Part Two)
Best Traditional Pop Vocal Album
- Laila Biali – Wintersongs
- Jennifer Hudson – The Gift of Love
- Elton John and Brandi Carlile – Who Believes In Angels?
- Lady Gaga – Harlequin
- Laufey – A Matter of Time – WINNER
- Barbra Streisand – The Secret Of Life: Partners, Volume 2
Best Comedy Album
- Bill Burr – Drop Dead Years
- Sarah Silverman – PostMortem
- Ali Wong – Single Lady
- Jamie Foxx – What Had Happened Was…
- Nate Bargatze – Your Friend, Nate Bergatze – WINNER
Best Latin Pop Album
- Rauw Alejandro – Cosa Nuestra
- Andrés Cepeda – Bogotá Deluxe
- Karol G – Tropicoqueta
- Natalia Lafourcade – Cancionera – WINNER
- Alejandro Sanz – ¿Y ahora qué?
Best Latin Rock, Urban of Alternative Album
- Aterciopelados – Genes Rebeldes
- Bomba Estéreo, Rawayana and Astropocial – Astropical
- CA7RIEL and Paco Amoroso – Papota – WINNER
- Los Wizzards – Algorhythm
Best Rock Performance
- Amyl and The Sniffers – ‘U Should Not Be Doing That’
- Linkin Park – ‘The Emptiness Machine’
- Turnstile – ‘Never Enough’
- Hayley Williams – ‘Mirtazapine’
- Yungblud – ‘Changes (Live From Villa Park at Back To The Beginning)’ – WINNER
Best Metal Performance
- Dream Theater – ‘Night Terror’
- Ghost – ‘Lachryma’
- Sleep Token – ‘Emergence’
- Spiritbox – ‘Soft Spine’
- Turnstile – ‘Birds’ – WINNER
Best Rock Song
- Nine Inch Nails – ‘As Alive As You Need Me To Be’ – WINNER
- Sleep Token – ‘Caramel’
- Hayley Williams – ‘Glum’
- Turnstile – ‘Never Enough’
- Yungblud – ‘Zombie’
Best Alternative Music Performance
- Bon Iver – ‘Everything Is Peaceful Love’
- The Cure – ‘Alone’ – WINNER
- Turnstile – ‘Seein’ Stars’
- Wet Leg – ‘Mangetout’
- Hayley Williams – ‘Parachute’
Best Alternative Music Album
- Bon Iver – SABLE, fABLE
- The Cure – Songs of a Lost World – WINNER
- Tyler, the Creator – Don’t Tap The Glass
- Wet Leg – Moisturizer
- Hayley Williams – Ego Death at a Bachelorette Party
Best Album Cover
- Tyler, the Creator – Chromakopia – WINNER
- Djo – The Crux
- Bad Bunny – DeBÍ TïRAR Más FOToS
- Perfume Genius – Glory
- Wet Leg – Moisturizer
Best Traditional Country Album
- Charley Crockett – Dollar A Day
- Lukas Nelson – American Romance
- Willie Nelson – Oh What A Beautiful World
- Margo Price – Hard Headed Woman
- Zach Top – Ain’t In It For My Health – WINNER