Οι ADULT. επιστρέφουν με νέο άλμπουμ "Kissing Luck Goodbye" τον Μάρτιο

Το electro ντουέτο ADULT. ανακοινώνει το δέκατο άλμπουμ του και δίνει το σύνθημα με το πολιτικά φορτισμένο single "No One Is Coming".

Οι ADULT. ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν νέο άλμπουμ με τίτλο Kissing Luck Goodbye. Το δέκατο LP του electro ντουέτου από το Ντιτρόιτ θα κυκλοφορήσει στις 27 Μαρτίου από την Dais Records. Μαζί με την ανακοίνωση, οι Nicola Kuperus και Adam Lee Miller έδωσαν στη δημοσιότητα και ένα βίντεο για το νέο κομμάτι "No One Is Coming".

«Αυτό το τραγούδι γράφτηκε ως κάλεσμα σε εγρήγορση», ανέφερε η Kuperus σε δελτίο Τύπου για το No One Is Coming. «Να είστε σε επαγρύπνηση. Να έχετε επίγνωση. Να είστε προετοιμασμένοι. Υπερασπιστείτε τον εαυτό σας και προσέξτε την κοινότητά σας. Είμαστε καλύτεροι όταν είμαστε ενωμένοι. Τα social media μας εξαντλούν. Μας παραπλανούν. Το πολιτικό τοπίο είναι τρομακτικό, αποπροσανατολιστικό, παραληρηματικό και εκτός ελέγχου. Το βλέπουμε να συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, αυτή τη στιγμή στη Μινεάπολη… ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΕΡΧΕΤΑΙ ΝΑ ΣΑΣ ΣΩΣΕΙ… εκτός από ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ! Συνεχίστε να μιλάτε! Συνεχίστε να ασκείτε το δικαίωμά σας στη διαμαρτυρία και, το πιο σημαντικό, συνεχίστε να δείχνετε καλοσύνη ο ένας στον άλλον».

Το Kissing Luck Goodbye είναι το πρώτο άλμπουμ των ADULT. μετά το Becoming Undone του 2022. Την παραγωγή ανέλαβε ο καλλιτέχνης από το Λος Άντζελες Nolan Gray, ενώ ο δίσκος είναι αφιερωμένος στον Douglas McCarthy, τραγουδιστή των Nitzer Ebb και στενό συνεργάτη των Kuperus και Miller, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2025.

 

