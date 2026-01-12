Alan Vega – Alan Vega / Collision Drive

Τα δύο πρώτα σόλο άλμπουμ του Alan Vega, το ομώνυμο του 1980 και το Collision Drive του 1981, κυκλοφορούν εκ νέου σε Deluxe Edition από την Sacred Bones Records, αντλώντας υλικό από το The Vega Vault Project. Η συλλογή περιλαμβάνει remastered ήχο από όλες τις πρωτότυπες κασέτες και περιλαμβάνει ανέκδοτα demos, φωτογραφίες και πολλά άλλα.

Η Lizz Lamere, σύντροφος και μακροχρόνια συνεργάτιδα του Vega, σχολιάζει: «Η μουσική του Alan άκμαζε με την ερμηνεία του. Πίστευε ότι το νόημα των τραγουδιών του ανήκε στον ακροατή. Οι στίχοι του ζωγράφιζαν συναισθηματικά και εννοιολογικά τοπία, αλλά αντιστεκόταν στην εξήγησή τους. Πάντα ήθελε ο ακροατής να φέρει τις δικές του εμπειρίες, φαντασίες και συναισθήματα σε αυτό που σήμαινε για αυτόν η ακρόαση της μουσικής και των λόγων του, και τελικά αυτή η ανοιχτότητα είναι μέρος της δύναμής της».

Το ομώνυμο ντεμπούτο σόλο άλμπουμ του Alan Vega, που κυκλοφόρησε αρχικά το 1980, σηματοδότησε ένα τολμηρό νέο κεφάλαιο για μια από τις πιο επιδραστικές και ασυμβίβαστες φωνές της Νέας Υόρκης.

Jukebox baby και άλλες ιστορίες

Στο σόλο ντεμπούτο του, ο Vega βυθίστηκε ως τον λαιμό στις ρίζες του, τροφοδοτούμενος από blues, rockabilly και την αταλάντευτη αγάπη του για τον Elvis. Απογυμνωμένο από την αντιπαραθετική ηλεκτρονική μουσική του Suicide, διατηρώντας όμως την αουτσάιντερ ενέργεια και τη φωνή του Vega, το άλμπουμ μεταφράζει το πρώιμο rock ‘n’ roll μέσα από ένα art-punk φίλτρο. Μινιμαλιστικό, στοιχειωτικό και βαθιά underground.

Αυτή η οριστική (;) επανέκδοση συνδυάζει το αρχικό άλμπουμ με έναν δεύτερο δίσκο με πρώιμα demos που δεν είχαν ακουστεί προηγουμένως, προσφέροντας μια σπάνια ματιά στην ακατέργαστη δημιουργική διαδικασία πίσω από αυτό το κλασικό cult άλμπουμ, και εναλλακτικό artwork αποκλειστικά για αυτή την έκδοση.

Το πρώτο άλμπουμ Alan Vega κυκλοφόρησε το 1980, την ίδια περίοδο που οι Suicide κυκλοφόρησαν το δεύτερο άλμπουμ τους. Ενώ οι Suicide χρησιμοποιούσαν σκόπιμα φθηνά, δυνατά συνθεσάιζερ για να δημιουργήσουν έναν ψυχρό, άξεστο ήχο, ο Vega προσέλαβε έναν κιθαρίστα και δημιούργησε, για όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς, ένα rockabilly άλμπουμ.

Ο Vega ήθελε να εμβαθύνει στις ρίζες της δικής του ηχητικής ταυτότητας. Γεμίζοντας τα κενά μεταξύ της ηχογράφησης με τους Suicide και της εμπλουτισμού των τραγουδιών που έγραφε μόνος του, ο Vega αφοσιώθηκε στην παραγωγή των δικών του τραγουδιών και άρχισε να κάνει σόλο ζωντανές εμφανίσεις για να αναπτύξει τον ήχο του.

Εκείνη την εποχή, ο Vega γνώρισε τον Phil Hawk, έναν νεαρό Τεξανό καλλιτέχνη που τον είχε εντοπίσει σε ένα πάρτι στο Drawing Center στη Νέα Υόρκη, αφού τον είδε να παίζει με ένα boombox στο Max's Kansas City. Ο Vega εντυπωσιάστηκε αμέσως από την εμφάνιση του Hawk και τον περιέγραψε ως «ξανθό Elvis» και τον ενδιέφερε το ωμό, διαισθητικό στυλ παιξίματός του. Ο Vega πειραματιζόταν με τον ήχο και την επεξεργασία κασετών για χρόνια, αλλά χρειαζόταν έναν κιθαρίστα. Ο Vega είδε αμέσως τις δυνατότητες που θα μπορούσαν να ταιριάξουν με το όραμά του για έναν απλό, minimal is maximal δίσκο rock 'n' roll.

Όπως και με την εικαστική του τέχνη, ο Vega συνδύασε τον ήχο με έναν μινιμαλιστικό, δυναμικό και σκόπιμο τρόπο. Ο Vega αποδόμησε τα ντραμς. Ηχογράφησε κάθε μέρος των ντραμς ξεχωριστά συνδυάζοντας ηλεκτρονικούς και ακουστικούς ήχους που παίζονταν ζωντανά. Κατηύθυνε τον Hawk σε συγκεκριμένα riffs κιθάρας που ήθελε να ακούσει μέχρι να πετύχει τον ήχο που έψαχνε. Ο Vega ερμήνευσε όλα τα άλλα μουσικά μέρη και ενορχήστρωσε και παρήγαγε όλη τη μουσική ο ίδιος. Το αποτέλεσμα ήταν ένα εξαιρετικά μοναδικό άλμπουμ, χτισμένο από ακατέργαστες ύλες και βαθιά ριζωμένο στο καλλιτεχνικό όραμα του Vega.

Ο δίσκος περιλαμβάνει τον διαχρονικό ύμνο “Jukebox Babe” με τον ρυθμό του jiving και την μινιμαλιστική του έπαρση. Το “Kung Foo Cowboy” αποκτά μια νότια χροιά, γέρνοντας έντονα προς τα blues, ενώ η glitter pop λάμψη του “Ice Drummer” αντηχεί σε μελωδικά αλλά και μελαγχολικά φωνητικά, τύμπανα που παρελαύνουν και ένα ζόρικο σόλο φυσαρμόνικας. Το "Lonely" είναι ο φόρος τιμής του Βέγκα στο "Heartbreak Hotel", και είναι τόσο γεμάτο κραυγές και παρακλήσεις όσο το πρωτότυπο, καθώς ο Vega κάνει την καλύτερη μίμηση του Elvis. Μόνο το "Bye Bye Bayou" αποτυγχάνει, σε μια λανθάνουσα προσπάθεια να συγχωνεύσει το rock ‘n’ roll της δεκαετίας του '50 και τα εκτεταμένα κομμάτια performance art του Vega.

Το ντεμπούτο του Vega πυροδότησε μια αλυσιδωτή επίδραση στη μουσική σκηνή της Νέας Υόρκης, χαράζοντας μια μοναδική θέση στο underground σκηνικό από τη δεκαετία του '80 και μετά. Οι Mark Ronson, Jim Jarmusch, LCD Soundsystem, Trent Reznor, Bruce Springsteen, Billy Idol και αμέτρητοι άλλοι έχουν αναφέρει τον Vega και τη σόλο δουλειά του ως επιρροή στον ήχο τους.

Βαθμολογία: 9

Alan Vega by Alan Vega

Cosmic Cowboy

Το 1981, ο Vega ακολούθησε το ντεμπούτο του με το Collision Drive, το οποίο ηχογραφήθηκε την ίδια χρονιά και στο ίδιο στούντιο της Νέας Υόρκης. Το άλμπουμ διευρύνει την παλέτα του Vega με μια πιο σκληρή, πιο πολυεπίπεδη και αφιλτράριστη ενέργεια. Εδώ, οι στίχοι του διοχετεύουν παγκόσμια θέματα βαθιά ριζωμένα στη γοητεία του για τη ζωή στους δρόμους, την επιστημονική φαντασία, την πολιτική, τα κόμικς, τον έρωτα και τα μυστήρια του σύμπαντος. Είναι ένας δίσκος που σφύζει από συναίσθημα και επανάσταση, παρουσιάζοντας όλο το φάσμα της ανθρώπινης εμπειρίας και το εξελισσόμενο όραμα του Vega.

«Ο Alan πάντα επανεφεύρισκε τον εαυτό του», λέει ο Jared Arteau, συμπαραγωγός και δημιουργικός διευθυντής του The Vega Vault Project. «Δημιούργησε και βελτίωσε την κυριαρχία του στην ποικιλία, διατηρώντας παράλληλα τη δική του απαράμιλλη και αναγνωρίσιμη αισθητική. Ηχητικά, αυτό το άλμπουμ είναι πιο δυναμικό από το πρώτο του, το οποίο είναι ένα μινιμαλιστικό αριστούργημα. Εγκαταλείποντας το drum-machine για έναν κανονικό ντράμερ και επιστρατεύοντας μια hard rock μπάντα για να τον υποστηρίξει, στο Collision Drive κατέθεσε μια διαφορετική άποψη για το καλλιτεχνικό του όραμα».

Πώς μπορείς να τα καταστρέψεις όλα, να τα κάνεις κομμάτια και παρόλα αυτά να καταφέρεις να τα «βελτιώσεις»; Αυτό σκέφτεται κανείς ακούγοντας την εκδοχή του “Be Bop A Lula” από τον Alan Vega. Στη δεύτερη σόλο δουλειά του , οφείλοντας ακόμα στο rockabilly και rock n' roll υπόβαθρό του. αυτή τη φορά το σώμα των τραγουδιών είναι λιγότερο σκελετικό, οι κιθάρες έχουν περισσότερο βάθος και ο ήχος είναι συνολικά πιο ουσιαστικός. Όλα αυτά κάνουν το εναρκτήριο “Magdalena '82” ακόμα πιο ζωτικό ακόμα και από το “Jukebox Babe” από το προηγούμενο άλμπουμ. Για την ιστορία, και τα δύο κομμάτια αντανακλούν την πανομοιότυπη επιθυμία του Vega να αναστήσει τις «root-rock ρίζες» του για να τις εκτοξεύσει με την ταχύτητα του ήχου προς το μέλλον της μουσικής που αντανακλά τους ρυθμούς και τις αγωνίες της άτυχης νεωτερικότητας. Ναι, ο Alan Vega είναι ο καλλιτέχνης που ενσάρκωσε καλύτερα τη φιγούρα του διαστημικού καουμπόι...

Από rockabilly, το "Magdalena '82" μεταμορφώνεται σε country-hardcore και μετονομάζεται σε "'Magdalena '83". Το country-tock συνεχίζεται με το υπέροχο "Rebel Rocker", ενώ το φινάλε είναι όλο για το τρομερό, καταστροφικό και σπαρακτικό "Viet-Vet", ανάμεσα σε πλάσματα που ρουφάνε κομμάτια σάρκας από στρατιώτες χωρίς κόκαλα... Μια αργή, αδυσώπητη κατάβαση που διαρκεί σχεδόν δεκατρία λεπτά σε μια κόλαση που ονομάζεται Βιετνάμ. «Είμαστε όλοι Βιετ-Βετ!!!» είναι η τελευταία τρομακτική κραυγή ενός Alan Vega που λες και ηγείται της ομάδας αυτοκτονίας του...

Ακόμα και το "Outlaw" αντικατοπτρίζει το πρότυπο του «αλλόκοτου ροκαμπίλι», αλλά η μουσική είναι ακόμα πιο δυνατή (πολυάριθμα σόλο κιθάρας ανάμεσα στις στροφές) και τα φωνητικά είναι ακόμα πιο γκρινιάρικα. Το "Raver" είναι γρήγορο και άγριο, και αγριεύει ακόμα περισσότερο από τη διαρκή επανάληψη στο παίξιμο της ίδιας βασικής νότας. Στην μπαλάντα “I Believe”, πάλι, ξεκινάει να ακούγεται αθώος σαν τον Springsteen και μεταμορφώνεται σταδιακά στον γνωστό εφιαλτικό Vega.

Το Collision Drive σηματοδοτεί μια κομβική στιγμή στην καλλιτεχνική εξέλιξη του Vega. Εδώ βλέπουμε την πλήρη ανάβαση στη δική του μυθολογία: εν μέρει rockabilly εκτός νόμου, εν μέρει κοσμικός ιεροκήρυκας. Ευρύτερο ηχητικά από το ντεμπούτο του, αλλά εξίσου ασυμβίβαστο, το Collision Drive είναι μια τολμηρή και προσωπική εξερεύνηση. Ωμό, ηλεκτριστικό και πρωτοποριακό, παραμένει ένας ακρογωνιαίος λίθος στην εξέλιξη του art-punk της Νέας Υόρκης.

Το Alan Vega και το Collision Drive αποτελούν δηλώσεις καλλιτεχνικής ανεξαρτησίας από έναν από τους πιο επιδραστικούς και ασυμβίβαστους περφόρμερ της Νέας Υόρκης. Ο Vega ήταν αδιάκοπα καινοτόμος, ανοίγοντας συνεχώς νέους δρόμους.

Όλες οι ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από το Vega Vault ηχογραφήθηκαν με την Lamere στο στούντιο του Vega στη Νέα Υόρκη από τα τέλη της δεκαετίας του '80 έως το 2015 και χρησιμεύουν ως τεκμήρια μιας ιδιαίτερα γόνιμης περιόδου της δημιουργικής του ζωής.

Οι χαμένες ηχογραφήσεις του Vega Vault δεν είχαν εγκαταλειφθεί σκόπιμα, αλλά η αδιάκοπη ορμή του Vega (ως τον θάνατό του το 2016) σήμαινε ότι προχώρησε στο επόμενο άλμπουμ χωρίς να λαμβάνει υπόψη την κυκλοφορία του προηγούμενου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ο Vega εμπνεύστηκε σε μεγάλο βαθμό από ό,τι συνέβαινε στην καθημερινότητα της Νέας Υόρκης - συμπεριλαμβανομένων των κυριολεκτικών ήχων των δρόμων, του θορύβου της κυκλοφορίας και της βιομηχανικής ατμόσφαιρας της αστικής ζωής. Αυτή η επιρροή διαχύθηκε στους ήχους που κατέγραψαν ο ίδιος και η Lamere σε αυτές τις ηχογραφήσεις. Αυτή η ευαισθησία, σε συνδυασμό με την αδιαμφισβήτητη δύναμη της φωνής και της προσωπικότητας του Vega, είναι που κάνει τη μουσική του διαχρονική.

Βαθμολογία: 9