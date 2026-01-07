Πληροφορίες
Κατηγορία: DIGGIN

Joe Bataan: Groove κόντρα στον αθηναϊκό ουρανό

Όταν ο ουρανός βαραίνει και το μυαλό ψάχνει ρυθμό, ο Joe Bataan έρχεται σαν σωστό αντίδοτο: latin soul, boogaloo και σκέψεις που χορεύουν.

Joe Bataan
Ζώης Χαλκιόπουλος

ΣΥΝΑΥΛΙΕΣ - ΔΙΕΘΝΗ
Deafheaven

Εκμεταλλευόμαστε, με ωραίο πάντα τρόπο, τη μουσική για να εξωτερικεύουμε τα συναισθήματά μας, για να πούμε αυτό που θέλουμε, ή μήπως τελικά η ίδια η μουσική είναι εκείνη που μας προκαλεί; Σε κάθε περίπτωση, όταν πρόκειται για κάτι δημιουργικού χαρακτήρα και μας βοηθά στην έκφραση, είναι καλό. Ωραία ερωτήματα αυτά, αλλά θέλουν και κάτι on the side, που λένε και οι φίλοι μας από τα εξωτερικά. Και τι καλύτερο από ζουμερή μουσική κόντρα στον συννεφιασμένο αθηναϊκό ουρανό, που καθόλου δεν μας πάει. Το χέρι μπαίνει βαθιά, αλλά με συνείδηση, και διαλέγει για σήμερα κάτι τόσο δυνατό που μόνο παλικάρι σε βγάζει. Συναισθηματικά άρτιο, με groove που μόνο εκεί θα βρεις, ευτυχώς ή δυστυχώς.

Ο Joe Bataan, πέρα από φωνάρα και καταλληλότερος για τη θέση του Nuyorican αντιπροσώπου στη δισκοθήκη μου, είναι και κάτι παραπάνω. Προσωπικά μιλώντας, είναι το σωτήριο πάντρεμα της όχι πάντα επιλογής μου για latin με τη σχεδόν πάντα αγαπημένη μου επιλογή για soul. Άλλωστε, δεν τον θεωρούν αδίκως τον πατέρα της latin soul. Γεννημένος στη Νέα Υόρκη, στο East Harlem, και μέλος πορτορικανικών συμμοριών την πιο «σωστή» εποχή, κατάφερε να συνδέσει απόλυτα το όνομά του με τον πολύ πιασάρικο όρο του boogaloo. Με μεγάλη δισκογραφία, κυρίως στη Fania και τη Salsoul Records, αλλά και στη Vampisoul που τον σύστησε σε μεγαλύτερο κοινό είκοσι και βάλε χρόνια μετά, από όπου προέρχεται και αυτή εδώ η στήλη.

Το LP Call My Name είναι σίγουρα από τα πιο χαρακτηριστικά άλμπουμ του, αλλά και το πιο αγαπημένο μου. Ποιο track να πρωτοπιάσω, δηλαδή. Από το “Chick-a-Boom” και το “Cycles of You” έως το ομώνυμο, όλα είναι σωστά killers, για να κλείσει με το υπέροχο “I’m the Fool”, στα δύο απολαυστικότατα parts του μαζί. Το πρώτο μέρος, με τα ταξιδιάρικα φωνητικά του άσσου Bataan και τις νοσταλγικές latin μελωδίες, και το δεύτερο, όπου η μπάντα τα σπάει, κάνοντας επίδειξη δύναμης μέχρι και το δέκατο του λεπτού. Όσο progressive χρειάζεται. Ένας δίσκος για εμάς που μας αρέσει να χορεύουμε με τις σκέψεις μας, ανέμελοι, μπροστά στους άλλους.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Joe Bataan

Joe Bataan: Groove κόντρα στον αθηναϊκό ουρανό

Όταν ο ουρανός βαραίνει και το μυαλό ψάχνει ρυθμό, ο Joe Bataan έρχεται σαν σωστό αντίδοτο: latin...
Καίτη Χρυσολωρά

Η Καίτη Χρυσολωρά και ένα χαμένο jazz όνειρο του ’66

Ένα σπάνιο ελληνικό jazz κόσμημα του 1966, με τη μουσική του Μίμη Πλέσσα να θυμίζει πως κάποια...
Ξάγρυπνη Πόλη

Η "Ξάγρυπνη Πόλη" είναι ένα χαμένο διαμαντάκι που μυρίζει καλοκαίρι μέσα στον Δεκέμβρη

Καθώς η Αθήνα συνεχίζει να ξεχνά τι θα πει χειμώνας, ένα καλοκαιρινό LP του 1972 έρχεται από το...

Featured

Joe Bataan

Joe Bataan: Groove κόντρα στον αθηναϊκό ουρανό

Όταν ο ουρανός βαραίνει και το μυαλό ψάχνει ρυθμό, ο Joe Bataan έρχεται σαν σωστό αντίδοτο: latin...
Syd Barrett

80 χρόνια από τη γέννηση του Syd Barrett

Ο Θανάσης Μήνας επιχειρεί να περιπλανηθεί στο σύμπαν μιας μοναχικής ιδιοφυίας.
Wreckless Eric

Wreckless Eric – England Screaming

Το "England Screaming" βρίσκει τον Wreckless Eric να ξαναπιάνει κάποια παλιά τραγούδια από τα 80s γεμάτα...

Best of Network