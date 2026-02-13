Πληροφορίες

Η Lykke Li ανακοινώνει το τελευταίο άλμπουμ της και παρουσιάζει το single "Lucky Again"

Η Lykke Li επιστρέφει στις 8 Μαΐου με το The Afterparty, το αποχαιρετιστήριο άλμπουμ της στη Neon Gold, με πρώτο δείγμα το “Lucky Again” και ευρωπαϊκές και διεθνείς εμφανίσεις.

Lykke Li
Avopolis Team

Η Lykke Li ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο άλμπουμ της The Afterparty θα είναι και το τελευταίο της. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου από τη Neon Gold Records/Futures και προλογίζεται από το single “Lucky Again”, το οποίο περιλαμβάνει sample από σύνθεση του Max Richter.

Το The Afterparty αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Σουηδής τραγουδοποιού μετά το EYEEYE του 2022. Ηχογραφήθηκε στη Στοκχόλμη με 17μελή ορχήστρα και, όπως δήλωσε η ίδια σε σχετικό δελτίο Τύπου, περιλαμβάνει ακόμη και «αποκαλυπτικά μπόνγκος».

«Ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι μιλούν για τον “ανώτερο εαυτό” τους. Στο διάολο να πάνε...», σχολίασε η Li. «Αυτός ο δίσκος ασχολείται με τον κατώτερο εαυτό: την ανάγκη για εκδίκηση, τη ντροπή, την απόγνωση, όλα αυτά».

Με αφορμή την κυκλοφορία, η Lykke Li έχει προγραμματίσει σειρά εμφανίσεων, ανάμεσά τους συναυλία στο Λονδίνο μαζί με τους Wolf Alice και στο Μεξικό με τη Robyn, ενώ θα εμφανιστεί και τα δύο Σαββατοκύριακα του Coachella τον Απρίλιο.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Foo Fighters

Οι Foo Fighters δίνουν μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ με 11 αποσπάσματα τραγουδιών

Με μια διαδραστική σελίδα-γρίφο γεμάτη αντικείμενα και ηχητικά αποσπάσματα, οι Foo Fighters...
Cass Elliot

Η ζωή της Cass Elliot των Mamas & The Papas έρχεται στη μεγάλη οθόνη

Η Jessica Gunning θα ενσαρκώσει τη φωνή των Mamas & The Papas.
GAZARTE CARNIVAL PARTY

Studio 54 στο Γκάζι: Tο Gazarte μεταμορφώνεται σε ντίσκο-σύμπαν για μια αποκριάτικη νύχτα

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου το Gazarte αναβιώνει τον μύθο του Studio 54 με live από τους Swingin’...

Featured

Foo Fighters

Οι Foo Fighters δίνουν μια γεύση από το νέο τους άλμπουμ με 11 αποσπάσματα τραγουδιών

Με μια διαδραστική σελίδα-γρίφο γεμάτη αντικείμενα και ηχητικά αποσπάσματα, οι Foo Fighters...
Bat For Lashes

Bat For Lashes – Fur and Gold (Deluxe Edition)

Το "Fur and Gold" της Bat for Lashes παραμένει ένα αιθέριο, μπαρόκ-folk ντεμπούτο που καθόρισε τη...
Socrates Drank the Conium

Socrates Drank the Conium: O μύθος που άντεξε στον χρόνο

Από τη δημιουργική έκρηξη των '70s μέχρι τη συλλογική μνήμη του ελληνικού ροκ, οι Socrates Drank...

Best of Network