Η Lykke Li ανακοινώνει το τελευταίο άλμπουμ της και παρουσιάζει το single "Lucky Again"

Η Lykke Li ανακοίνωσε ότι το επερχόμενο άλμπουμ της The Afterparty θα είναι και το τελευταίο της. Ο δίσκος θα κυκλοφορήσει στις 8 Μαΐου από τη Neon Gold Records/Futures και προλογίζεται από το single “Lucky Again”, το οποίο περιλαμβάνει sample από σύνθεση του Max Richter.

Το The Afterparty αποτελεί το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ της Σουηδής τραγουδοποιού μετά το EYEEYE του 2022. Ηχογραφήθηκε στη Στοκχόλμη με 17μελή ορχήστρα και, όπως δήλωσε η ίδια σε σχετικό δελτίο Τύπου, περιλαμβάνει ακόμη και «αποκαλυπτικά μπόνγκος».

«Ζούμε σε μια εποχή όπου όλοι μιλούν για τον “ανώτερο εαυτό” τους. Στο διάολο να πάνε...», σχολίασε η Li. «Αυτός ο δίσκος ασχολείται με τον κατώτερο εαυτό: την ανάγκη για εκδίκηση, τη ντροπή, την απόγνωση, όλα αυτά».

Με αφορμή την κυκλοφορία, η Lykke Li έχει προγραμματίσει σειρά εμφανίσεων, ανάμεσά τους συναυλία στο Λονδίνο μαζί με τους Wolf Alice και στο Μεξικό με τη Robyn, ενώ θα εμφανιστεί και τα δύο Σαββατοκύριακα του Coachella τον Απρίλιο.