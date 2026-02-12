Η Hayley Williams καταδικάζει Trump, ICE και Epstein σε νέο κείμενο της

Απέδωσε την κατάσταση αυτή στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, στην ICE και στον Τζέφρι Έπσταϊν, επισημαίνοντας επίσης «πολλαπλές γενοκτονίες» και άλλα ζητήματα που έχουν συμβάλει στο σημερινό περιβάλλον.

Σε ένα νέο προσωπικό της κείμενο στο Substack, η Williams άγγιξε μια πληθώρα θεμάτων, εκφράζοντας αρχικά τη λύπη της για τις προτεινόμενες ομοσπονδιακές περικοπές στον προϋπολογισμό που «θα καταργήσουν την εκπαίδευση στη μουσική και τις τέχνες».

Η Williams τόνισε την αντίθεση ανάμεσα σε αυτή την τραγική προοπτική και «το σύντομα πλήρως κατεστραμμένο Kennedy Performing Arts Center, με το οποίο ο πρόεδρός μας έχει γίνει εμμονικός».

Πρόσθεσε: «Ο φασισμός μισεί την τέχνη και την έκφραση, γιατί η τέχνη και η έκφραση σηματοδοτούν κάθε είδους ελευθερίες. Η τέχνη δεν μπορεί να ελεγχθεί ή να περιοριστεί».

Η τραγουδίστρια του "Hard Times" στη συνέχεια αναφέρθηκε στο πολιτικό κλίμα μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ των Paramore το 2023, This Is Why, την τελευταία κυκλοφορία του συγκροτήματος πριν από τη σημερινή του παύση δραστηριότητας.

Η Williams έγραψε: «Από τότε που κυκλοφορήσαμε το This Is Why, η χώρα μας / ο κόσμος μας έχει γίνει πιο δύσκολος για να ζεις, όχι ευκολότερος».

Αναφερόμενη στην περίοδο κυκλοφορίας του άλμπουμ, πρόσθεσε: «Θυμήθηκα πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία να γίνω πιο δημόσια πολιτική κατά την περίοδο του This Is Why, εκθέτοντας τον εαυτό μου κάποιες φορές σε αρκετά άβολη χλεύη από ανθρώπους των οποίων οι αξίες διαφέρουν έντονα από τις δικές μου, είτε πρόκειται για σχολιαστές του FOX News είτε για τον ίδιο τον Elon Musk».

Το 2024, ο μεγιστάνας της τεχνολογίας Musk χρησιμοποίησε το X για να επικρίνει την αντι-Τραμπ ομιλία της Williams στο iHeartRadio Music Festival, χαρακτηρίζοντάς την «απλώς άλλο ένα πιόνι της μηχανής» και «πολύ απογοητευτική».

Την ίδια περίοδο, η μουσικός σημείωσε ότι «τότε είχε τόση ελπίδα πως θα νικούσαμε τον Τραμπ στις κάλπες». Ωστόσο, αναφερόμενη στη σημερινή του προεδρία, σχολίασε: «Ο Τραμπ, ξανά πρόεδρός μας, εξακολουθεί να τα κάνει θάλασσα και να λέει ψέματα για τα πάντα».

Συνέχισε γράφοντας: «Το 2026, το Project 2025 έχει ολοκληρωθεί κατά 51% και τώρα μιλάμε για ένα Project 2026. ICE (να πάει στο διάολο), Epstein (να πάει στο διάολο), πόλεις που κακοδιαχειρίζονται και βάζουν το κέρδος πάνω από τους ανθρώπους (να πάνε στο διάολο), πολλαπλές γενοκτονίες (να πάνε στο διάολο)».

Ωστόσο, η τραγουδοποιός αναγνωρίζει ότι συμβαίνουν ακόμη περισσότερες φρικαλεότητες, σημειώνοντας πως αυτά είναι «μόνο μερικά από τα τεράστια ζητήματα που κυριαρχούν στον κύκλο των ειδήσεων και στη συλλογική μας σκέψη. Είναι μια εξαντλητική εποχή απλώς για να είσαι άνθρωπος, ειδικά αν είσαι άνθρωπος που βρίσκεται στο πλευρό της ελευθερίας και της δικαιοσύνης για όλους».

Στο τέλος της ανάρτησής της, η Williams έκανε αναφορά «στους ανθρώπους της Μινεάπολης», οι οποίοι «δίνουν το παράδειγμα δείχνοντας στην υπόλοιπη Αμερική πώς μοιάζει πραγματικά ο πατριωτισμός και το “αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου”».

Αργότερα μέσα στη χρονιά, η Williams πρόκειται να ξεκινήσει μια σόλο περιοδεία με εξαντλημένα εισιτήρια, η οποία θα τη φέρει σε συναυλίες σε Αμερική και Ευρώπη.