Oι Laibach επιστρέφουν με το "MUSICK" και σατιρίζουν την εποχή της AI

Οι Laibach ανακοίνωσαν την κυκλοφορία του νέου τους άλμπουμ με τίτλο MUSICK, του πρώτου δίσκου με πρωτότυπο υλικό μετά το Spectre του 2014. Το MUSICK θα κυκλοφορήσει σε βινύλιο, CD και ψηφιακά την 1η Μαΐου 2026 μέσω της Mute.

Στο νέο άλμπουμ, οι Laibach γιορτάζουν και ταυτόχρονα σαρκάζουν την εποχή της παραμορφωμένης πραγματικότητας και της επιδεικτικής, αλγοριθμικής αντιγραφής. Το αποτέλεσμα είναι μια συλλογή από απρόσμενα πιασάρικη pop που αγκαλιάζει την υπερκινητική μεταμοντέρνα συνθήκη.

Ο τίτλος MUSICK αποτυπώνει αυτή τη διττότητα. Αναφέρεται στον κορεσμό, στη «ναυτία» από τη μουσική σε μια εποχή όπου καθημερινά ανεβαίνουν πάνω από 100.000 νέα κομμάτια στο διαδίκτυο, με ολοένα και περισσότερα να είναι προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης. Σε έναν κόσμο όπου ακόμη και η ακρόαση μουσικής μάς κάνει να αμφισβητούμε τι είναι αυθεντικό, το MUSICK σχολιάζει αυτή την «ασθένεια» μέσα από διαρκώς μεταβαλλόμενους ήχους και αναφορές. Παράλληλα, μιλά και για μια άλλη μορφή εμμονής: τη σχεδόν παθολογική αφοσίωση στη μουσική, «μια εμμονή, ένα είδος ναρκωτικού», που εξακολουθεί να κινεί το συγκρότημα.

Πρώτο δείγμα από τον δίσκο είναι το single "Allgorhythm", με τη συμμετοχή της Γκανέζας τραγουδίστριας Wiyaala. Το κομμάτι είναι συμπαραγωγή του Richard X, γνωστού από τη συνεργασία του με Sugababes, Goldfrapp, New Order και Kelis. Συνοδεύεται από ένα ευφορικό video clip με τον εμβληματικό frontman των Laibach και τη Wiyaala, το οποίο επιχειρεί (ειρωνικά και συνειδητά) να «παραμορφώσει» τον αλγόριθμό σας προς τη σωστή κατεύθυνση.

Μουσικά, το "Allgorhythm" αποτελεί ένα τολμηρό mash-up ηλεκτρονικής ποπ, hooks και beats, εξισώνοντας με έξυπνο τρόπο τη χειριστική φύση των αλγορίθμων με εκείνη της ίδιας της μουσικής. Η europop στροφή των Laibach τράβηξε πρόσφατα και την προσοχή της σλοβενικής κρατικής τηλεόρασης RTV Slovenia, η οποία είχε εξετάσει το "Allgorhythm" ως πιθανή συμμετοχή για τη Eurovision Song Contest 2026, πριν αποσυρθεί από τον διαγωνισμό στα τέλη της περασμένης χρονιάς.