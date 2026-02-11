Πληροφορίες

Το "SWEETIEPIE" προαναγγέλλει το ντεμπούτο των The Sophs

Τρεις μέρες πριν τον Άγιο Βαλεντίνο, οι The Sophs κυκλοφορούν το δεύτερο single από το "GOLDSTAR", που έρχεται τον Μάρτιο μέσω Rough Trade.

The Sophs
Avopolis Team

Μόλις τρεις μέρες πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι The Sophs μοιράζονται το τραγούδι “SWEETIEPIE” που συνοδεύεται από video clip. Πρόκειται για το δεύτερο single μέσα από το ντεμπούτο τους άλμπουμ “GOLDSTAR“ που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου, από τη Rough Trade Records.

Ο frontman Ethan Ramon λέει: «Το “SWEETIEPIE” μιλάει για κάποιον που στέκεται έξω από το παράθυρο της/του πρώην του στις 3 το πρωί, κουνώντας τα χέρια του πάνω από το κεφάλι και ζητώντας απεγνωσμένα ένα είδος δεύτερης ευκαιρίας. Στο μυαλό του αφηγητή μας, είναι ο John Cusack στο “Say Anything” αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς ένας ακόμη creepy τύπος που ήπιε λίγο παραπάνω».

Η ωμή ειλικρίνεια του συγκροτήματος, οι δυνατές και παρεμβατικές σκέψεις του, καθώς και ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών μουσικών ειδών τράβηξαν αμέσως την προσοχή των ιδρυτών της Rough Trade, Geoff Travis και Jeannette Lee. Ανά πάσα στιγμή, οι The Sophs περνούν από pop-punk, εκρήγνυνται σε funk, ή μιλούν τραγουδιστά στο κοινό. Ο ενθουσιασμός τους για κάθε εκδοχή είναι εμφανής, ενώ η πλούσια και γεμάτη φωνή του Ramon προσαρμόζεται επιδέξια σε αμέτρητες κατηγορίες.

Οι The Sophs αυτή την περίοδο ανοίγουν τις συναυλίες των Shame στη Δυτική Ακτή και θα περιοδεύσουν εκτενώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Εκτός από headline συναυλίες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει ένα καλοκαίρι γεμάτο φεστιβάλ, όπως τα SXSW, Code Orange Festival, Primavera Sound Festival Barcelona και Porto, Bergenfest, OpenAir St. Gallen, Roskilde Festival, Eurockéennes Festival, Pohoda Festival και Treefort.

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Kim Gordon

Kim Gordon: Το "DIRTY TECH" μιλάει για AI και εξουσία με μαύρο χιούμορ

Η Kim Gordon παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο "PLAY ME", ένα άλμπουμ που στοχάζεται πάνω στην τεχνητή...
Bring Me The Horizon

Δείτε το τρέιλερ του "L.I.V.E. In São Paulo" των Bring Me The Horizon

To πρώτο τρέιλερ της συναυλιακής ταινίας "L.I.V.E. In São Paulo", που θα προβληθεί παγκοσμίως για...
Laibach

Oι Laibach επιστρέφουν με το "MUSICK" και σατιρίζουν την εποχή της AI

Ένα pop δηλητήριο απέναντι στον αλγοριθμικό κορεσμό της σύγχρονης μουσικής.

Featured

Kim Gordon

Kim Gordon: Το "DIRTY TECH" μιλάει για AI και εξουσία με μαύρο χιούμορ

Η Kim Gordon παρουσιάζει το δεύτερο single από το επερχόμενο "PLAY ME", ένα άλμπουμ που στοχάζεται πάνω στην τεχνητή...
Laibach

Oι Laibach επιστρέφουν με το "MUSICK" και σατιρίζουν την εποχή της AI

Ένα pop δηλητήριο απέναντι στον αλγοριθμικό κορεσμό της σύγχρονης μουσικής.
Γιώργος Πανταζόπουλος

Γιώργος Πανταζόπουλος: «Αυτό που κάνουμε βασίζεται πολύ στη συλλογικότητα»

Ο ταλαντούχος κονταρμπασίστας της τζαζ συζητάει με τον Θανάση Μήνα για το πρώτο άλμπουμ που...

Best of Network