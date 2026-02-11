Το "SWEETIEPIE" προαναγγέλλει το ντεμπούτο των The Sophs

Μόλις τρεις μέρες πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, οι The Sophs μοιράζονται το τραγούδι “SWEETIEPIE” που συνοδεύεται από video clip. Πρόκειται για το δεύτερο single μέσα από το ντεμπούτο τους άλμπουμ “GOLDSTAR“ που θα κυκλοφορήσει στις 13 Μαρτίου, από τη Rough Trade Records.

Ο frontman Ethan Ramon λέει: «Το “SWEETIEPIE” μιλάει για κάποιον που στέκεται έξω από το παράθυρο της/του πρώην του στις 3 το πρωί, κουνώντας τα χέρια του πάνω από το κεφάλι και ζητώντας απεγνωσμένα ένα είδος δεύτερης ευκαιρίας. Στο μυαλό του αφηγητή μας, είναι ο John Cusack στο “Say Anything” αλλά στην πραγματικότητα είναι απλώς ένας ακόμη creepy τύπος που ήπιε λίγο παραπάνω».

Η ωμή ειλικρίνεια του συγκροτήματος, οι δυνατές και παρεμβατικές σκέψεις του, καθώς και ο συνδυασμός πολλών διαφορετικών μουσικών ειδών τράβηξαν αμέσως την προσοχή των ιδρυτών της Rough Trade, Geoff Travis και Jeannette Lee. Ανά πάσα στιγμή, οι The Sophs περνούν από pop-punk, εκρήγνυνται σε funk, ή μιλούν τραγουδιστά στο κοινό. Ο ενθουσιασμός τους για κάθε εκδοχή είναι εμφανής, ενώ η πλούσια και γεμάτη φωνή του Ramon προσαρμόζεται επιδέξια σε αμέτρητες κατηγορίες.

Οι The Sophs αυτή την περίοδο ανοίγουν τις συναυλίες των Shame στη Δυτική Ακτή και θα περιοδεύσουν εκτενώς καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026. Εκτός από headline συναυλίες σε ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο και Ευρώπη, το πρόγραμμά τους περιλαμβάνει ένα καλοκαίρι γεμάτο φεστιβάλ, όπως τα SXSW, Code Orange Festival, Primavera Sound Festival Barcelona και Porto, Bergenfest, OpenAir St. Gallen, Roskilde Festival, Eurockéennes Festival, Pohoda Festival και Treefort.