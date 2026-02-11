To single της ημέρας: Girl Scout – Keeper

Οι Girl Scout είναι ένα indie rock τρίο από τη Σουηδία που κινείται ανάμεσα στη μελαγχολική κιθαριστική ποπ και τις πιο θορυβώδεις, συναισθηματικά εκτεθειμένες εκρήξεις. Με κεντρική παρουσία τη φωνή και τη στιχουργική της Emma Jansson, το συγκρότημα ξεχώρισε για τον συνδυασμό ονειρικής ατμόσφαιρας και ωμής ειλικρίνειας.

Μετά από μια σειρά singles που ανέδειξαν την ικανότητά τους να εναλλάσσονται ανάμεσα σε scuzzy κιθαριστικά ξεσπάσματα και πιο αιθέρια indie στιγμιότυπα, οι Girl Scout ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το ντεμπούτο άλμπουμ τους Brink το 2026, επιβεβαιώνοντας τη θέση τους ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της σκανδιναβικής σκηνής.

Πρόσφατα κυκλοφόρησαν το "Keeper", το νέο single μέσα από το επερχόμενο ντεμπούτο τους, το οποίο αναμένεται στις 20 Μαρτίου 2026 μέσω της AWAL.

Μετά το περσινό, πιο «βρόμικο» και θορυβώδες "Operator", το συγκρότημα επιστρέφει σε μια ομιχλώδη indie rock ατμόσφαιρα, γεμάτη υπαρξιακές ρωγμές. Η frontwoman Emma Jansson τραγουδά: «I could never be a mother to myself or to any other // every lamb I leave to slaughter», αποτυπώνοντας έναν σκληρό εσωτερικό μονόλογο.

«Μερικές φορές ένα τραγούδι μπορεί να λειτουργήσει σαν κάθαρση», δηλώνει η Jansson. «Ήθελα πραγματικά να απαλλαγώ από κάθε αρνητικό συναίσθημα και να το μεταφέρω κάπου έξω από το μυαλό μου. Όταν το φτιάχναμε, είχαμε μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση από ό,τι συνήθως. Υπάρχει ένας σταθερός ρυθμός στα τύμπανα, μια μπασογραμμή και περίπου δώδεκα συνθεσάιζερ και πιάνα. Δεν μοιάζει με τίποτα από όσα έχουμε κάνει μέχρι τώρα».