Οι Knocked Loose συνεργάστηκαν με τον Denzel Curry στο νέο single "Hive Mind"

Το εκρηκτικό κομμάτι συνδυάζει metalcore και trap με ασταμάτητη ένταση, με τον Denzel Curry να μπαίνει δυναμικά από το δεύτερο κουπλέ, εξαπολύοντας καταιγισμό στίχων που συμπληρώνουν ιδανικά τα φωνητικά του frontman των Knocked Loose, Bryan Garris.

Το πενταμελές σχήμα από το Κεντάκι είχε προαναγγείλει τη συνεργασία νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα μέσω Instagram, με ένα βίντεο στο οποίο ένας DJ, στήνοντας τον εξοπλισμό του σε ένα skatepark, βγάζει έναν δίσκο που αναγράφει τα ονόματα των δύο καλλιτεχνών και τον τίτλο του κομματιού.

Το επίσημο video, σε σκηνοθεσία του Eric Richter και του ίδιου του Garris, γυρίστηκε στη γενέτειρα της μπάντας, το Louisville του Κεντάκι, και συγκεκριμένα στο David Armstrong Extreme Park.

«Είναι κάτι που θέλαμε να κάνουμε εδώ και πολύ καιρό», δηλώνει ο Garris στο ΔΤ. «Αναρωτιόμασταν αν μπορούμε να το πετύχουμε και ποιος θα ήταν μέσα. Από την αρχή λέγαμε πως, για να λειτουργήσει, θα έπρεπε να είναι ο Denzel Curry. Γιατί το καταλαβαίνει».

Το "Hive Mind" αποτελεί το πρώτο νέο single του συγκροτήματος μετά το 2024, όταν κυκλοφόρησαν το άλμπουμ You Won’t Go Before You’re Supposed To, το οποίο περιλάμβανε τη συνεργασία με την Poppy στο "Suffocate", που έφτασε μέχρι υποψηφιότητα για Grammy Award.