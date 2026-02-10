O Gene Simmons δεν θέλει το hip-hop στο Rock And Roll Hall Of Fame

Ο Gene Simmons αποφάσισε (για ακόμη μία φορά) να μας θυμίσει ότι ο χρόνος περνά, αλλά ορισμένες ιδέες επιμένουν να μένουν κολλημένες στο ίδιο βινύλιο. Ο μπασίστας των Kiss ξαναβγήκε να υπερασπιστεί με πάθος την «αγνότητα» του Rock And Roll Hall Of Fame, ενοχλημένος από το γεγονός ότι hip hop καλλιτέχνες συνεχίζουν να τιμώνται δίπλα σε ροκ ονόματα. Σοκαριστικό, ε;

Το βασικό του παράπονο; Ότι οι Iron Maiden δεν έχουν ακόμη μπει στο Hall, ενώ ο Grandmaster Flash έχει ήδη τη θέση του. Για τον Simmons, βέβαια, τα sold out στάδια φαίνεται να μετρούν περισσότερο από την πολιτισμική επίδραση. Γιατί αν δεν πουλάς αρκετά μπλουζάκια, μάλλον δεν είσαι «rock» με τη σωστή έννοια.

Ο Simmons παραδέχεται ότι σέβεται τον Ice Cube, αλλά βάζει γρήγορα τα πράγματα στη θέση τους λέγοντας εμφατικά «το hip hop δεν μιλάει τη γλώσσα μου». Και εδώ κάπου το επιχείρημα αρχίζει να θυμίζει κλασική ατάκα τύπου "δεν είναι μουσική, είναι θόρυβος", απλώς ανανεωμένη για το 2026. Γιατί, όπως μας εξηγεί, αν δε βασίζεται κυρίως σε μελωδία, αν είναι πολύ «λεκτικό», τότε μάλλον δεν χωράει στο πάνθεον της ροκ. Με την ίδια λογική, ίσως και το punk θα έπρεπε να περιμένει απ' έξω.

Η αποκορύφωση έρχεται όταν ο Simmons αναρωτιέται πότε θα μπουν οι Led Zeppelin στο… Hip-Hop Hall of Fame. Το επιχείρημα μοιάζει εύστροφο, μέχρι να θυμηθεί κανείς ότι το rock 'n' roll ήταν εξαρχής πνεύμα, στάση και σύγκρουση, όχι checklist από power chords και κιθαριστικά σόλο. Κάτι που του υπενθύμισε και ο Ice Cube, μιλώντας για «το πνεύμα του rock and roll», μια φράση που φαίνεται να ενοχλεί περισσότερο απ’ όλα.

Ο Simmons κλείνει εξηγώντας ότι το hip hop είναι κυρίως spoken word, με beats από πίσω, λιγότερο «σύνθετο» από τη μεγάλη τέχνη του rock. Αναγνωρίζει βέβαια ότι ο Eminem είναι εντυπωσιακός, αλλά δηλώνει αδιάφορος. Δεν του μιλάει, δεν του λέει κάτι. Κι εδώ ίσως βρίσκεται όλη η ουσία: όχι στο τι είναι ή δεν είναι rock, αλλά στο ποιος αποφασίζει τι «του λέει κάτι» και ποιος πρέπει να μείνει απ’ έξω.

Σε κάθε περίπτωση, το Rock And Roll Hall Of Fame συνεχίζει να εξελίσσεται, με ή χωρίς την έγκριση του Gene Simmons. Και ίσως αυτό να είναι το πιο rock 'n' roll πράγμα απ’ όλα.