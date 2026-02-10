Παράταση εμφανίσεων του Φοίβου Δεληβοριά στο Κύτταρο

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού και τα διαδοχικά sold out των πρώτων εμφανίσεων του Φοίβου Δεληβοριά στο Κύτταρο, ανακοινώνεται η παράταση των παραστάσεων για όλα τα επόμενα Σάββατα, έως και τις 4 Απριλίου.

Τα εισιτήρια για τις ήδη ανακοινωμένες ημερομηνίες εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η προπώληση για την παράταση έχει ήδη ξεκινήσει. Το κοινό καλείται να εξασφαλίσει εγκαίρως τη θέση του, ώστε να γίνει μέρος ενός από τα πιο πολυσυζητημένα live σχήματα της χρονιάς.

Ύστερα από μια γόνιμη περιήγηση στον ελληνικό συναυλιακό χάρτη, ο Φοίβος Δεληβοριάς επιστρέφει στη μουσική του έδρα, έπειτα από ενάμιση χρόνο απουσίας από τις αθηναϊκές σκηνές. Στον ιστορικό και διαχρονικά ζωντανό χώρο της οδού Ηπείρου, ο τραγουδοποιός συναντά ξανά τους δύο στενότερους συνεργάτες του: τον Κωστή Χριστοδούλου (Το Πράγμα) στα πλήκτρα και τον Σωτήρη Ντούβα στα τύμπανα.

Το τρίο θα παρουσιάσει υλικό που διαμόρφωσε μέσα από τις κοινές του διαδρομές, αλλά και όσα επεξεργάζεται εντατικά στο στούντιο το τελευταίο διάστημα: νέες αναγνώσεις τραγουδιών από ολόκληρη τη διαδρομή του Δεληβοριά, φρέσκιες συνθέσεις, απρόσμενες στάσεις σε κόσμους άλλων δημιουργών και στιγμές καθαρής, ανοιχτής μουσικής, χωρίς προκαθορισμένο προορισμό.

Οι εμφανίσεις αυτές λειτουργούν και ως μια διακριτική γέφυρα προς τον επόμενο δίσκο, με αφηγήσεις που ζωντανεύουν μόνο επί σκηνής, εναλλαγές ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, και μουσικά κύματα που κινούνται πέρα από κάθε αλγοριθμική βεβαιότητα, υπενθυμίζοντας τον ανθρώπινο, απρόβλεπτο πυρήνα της ζωντανής μουσικής.



