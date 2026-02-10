Πληροφορίες

Παράταση εμφανίσεων του Φοίβου Δεληβοριά στο Κύτταρο

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού, ο Φοίβος Δεληβοριάς παρατείνει τις εμφανίσεις του στο Κύτταρο για όλα τα Σάββατα έως τις 4 Απριλίου.

Avopolis Team

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή του κοινού και τα διαδοχικά sold out των πρώτων εμφανίσεων του Φοίβου Δεληβοριά στο Κύτταρο, ανακοινώνεται η παράταση των παραστάσεων για όλα τα επόμενα Σάββατα, έως και τις 4 Απριλίου.

Τα εισιτήρια για τις ήδη ανακοινωμένες ημερομηνίες εξαντλούνται με γρήγορους ρυθμούς, ενώ η προπώληση για την παράταση έχει ήδη ξεκινήσει. Το κοινό καλείται να εξασφαλίσει εγκαίρως τη θέση του, ώστε να γίνει μέρος ενός από τα πιο πολυσυζητημένα live σχήματα της χρονιάς.

Ύστερα από μια γόνιμη περιήγηση στον ελληνικό συναυλιακό χάρτη, ο Φοίβος Δεληβοριάς επιστρέφει στη μουσική του έδρα, έπειτα από ενάμιση χρόνο απουσίας από τις αθηναϊκές σκηνές. Στον ιστορικό και διαχρονικά ζωντανό χώρο της οδού Ηπείρου, ο τραγουδοποιός συναντά ξανά τους δύο στενότερους συνεργάτες του: τον Κωστή Χριστοδούλου (Το Πράγμα) στα πλήκτρα και τον Σωτήρη Ντούβα στα τύμπανα.

Το τρίο θα παρουσιάσει υλικό που διαμόρφωσε μέσα από τις κοινές του διαδρομές, αλλά και όσα επεξεργάζεται εντατικά στο στούντιο το τελευταίο διάστημα: νέες αναγνώσεις τραγουδιών από ολόκληρη τη διαδρομή του Δεληβοριά, φρέσκιες συνθέσεις, απρόσμενες στάσεις σε κόσμους άλλων δημιουργών και στιγμές καθαρής, ανοιχτής μουσικής, χωρίς προκαθορισμένο προορισμό.

Οι εμφανίσεις αυτές λειτουργούν και ως μια διακριτική γέφυρα προς τον επόμενο δίσκο, με αφηγήσεις που ζωντανεύουν μόνο επί σκηνής, εναλλαγές ανάμεσα στο χιούμορ και τη συγκίνηση, και μουσικά κύματα που κινούνται πέρα από κάθε αλγοριθμική βεβαιότητα, υπενθυμίζοντας τον ανθρώπινο, απρόβλεπτο πυρήνα της ζωντανής μουσικής.


INFO:

ΦΟΙΒΟΣ ΔΕΛΗΒΟΡΙΑΣ

Κάθε Σάββατο έως 4 Απριλίου.
ΚΥΤΤΑΡΟ
Ηπείρου 48 & Αχαρνών 
 www.kyttarolive.gr
Τηλ: 210 8224134

Ώρα προσέλευσης: 21.30
Ώρα έναρξης: 22.30

Τιμή εισιτηρίου: 15€ (Ορθίων)

Τιμές:
Καθήμενοι
80 € φιάλη ποτού ανά 4 άτομα,
40€ φιάλη κρασί ανά 2 άτομα
15€ ποτό ανά άτομο
Στις τιμές -δεν- συμπεριλαμβάνεται η τιμή του εισιτηρίου (15€)
Μπαρ: Μπύρα/Κρασί: 5€ - Ποτό: 9€

Το εισιτήριο αφορά αποκλειστικά την είσοδο στον χώρο.
Για κράτηση θέσης καθημένου σε τραπέζι επικοινωνείτε τηλεφωνικά.       
Κρατήσεις: 210 8224134 / 6977 641373

Υποχρεωτική η αγορά εισιτηρίου για την κράτηση
Προπώληση εισιτηρίων: more.com
& καταστήματα Nova / Public / Ευριπίδης

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/foibos-deliborias-threesome-sto-kyttaro

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Gene Simmons

O Gene Simmons δεν θέλει το hip-hop στο Rock And Roll Hall Of Fame

Ο Gene Simmons τα βάζει πάλι με το Rock And Roll Hall Of Fame, υπενθυμίζοντάς μας ότι το rock ήταν κάποτε...

Παράταση εμφανίσεων του Φοίβου Δεληβοριά στο Κύτταρο

Μετά την ενθουσιώδη ανταπόκριση του κοινού, ο Φοίβος Δεληβοριάς παρατείνει τις εμφανίσεις του στο...
Angel Du$t

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Cold 2 The Touch"

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με hardcore ένταση, γνώριμους συνεργάτες και ένα ακόμη δείγμα ωμής...

Featured

ZU – Ferrum Sidereum

ZU – Ferrum Sidereum

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου βυθίζεται στο νέο συγκλονιστικό άλμπουμ των ZU και χαρτογραφεί μια μουσική...
Under the Radar

Under the Radar: Από τα πικρά facts του δρόμου στους αμανέδες της μνήμης

Η εγχώρια hip hop σκηνή βράζει μέσα από τις κυκλοφορίες των βετεράνων της, την ώρα που οι...
Jimi Hendrix

5 κιθαρίστες που πέρασαν σαν όνειρο μέσα από τον Jimi Hendrix

Το μεγαλείο του παιξίματος του Jimi Hendrix αναδύθηκε σαν όνειρο μέσα από μπλουζ σκιές, φθαρμένες...

Best of Network