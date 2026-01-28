5 λόγοι που μας κάνουν να μετράμε αντίστροφα για το 3ο Stegi.Radio Takeover

Δεν είναι απλώς ένα φεστιβάλ. Είναι ένα ανεπανάληπτο πάρτι. Στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση «απαγάγεται» εκ των έσω και μεταμορφώνεται ξανά στο πιο ενδιαφέρον, πολυσυλλεκτικό και εκρηκτικό club της πόλης. Αν ψάχνετε λόγους για να είστε εκεί, σας δίνουμε πέντε ατράνταχτους που αποδεικνύουν γιατί αυτό το διήμερο θα γίνει μια μοναδική εμπειρία.

Κάθε Φεβρουάριο, κάτι σχεδόν μεταφυσικό συμβαίνει στη Λεωφόρο Συγγρού. Το κτίριο της Στέγης, γνωστό για τη θεατρική του ησυχία και την art αισθητική του, παραδίδει τα κλειδιά στο ίδιο του το ραδιόφωνο. Το Stegi.Radio, που εκπέμπει 24/7 σε όλο τον πλανήτη, κατεβαίνει από το cloud και προσγειώνεται στην υλική πραγματικότητα.

Για τρίτη χρονιά, το STEGI.RADIO Takeover έρχεται να κάνει κατάληψη. Έρχεται να αποδομήσει την έννοια του χώρου, του ήχου και της διασκέδασης. Με 40 καλλιτέχνες, τέσσερα stages και ένα πολυσυλλεκτικό line-up που μοιάζει με μουσικό χάρτη χωρίς σύνορα, το φετινό Takeover (13 & 14/2/2026) είναι το απόλυτο must του χειμώνα. Να γιατί:

1. Γιατί το Detroit Love φέρνει την ιστορία της Techno στην Αθήνα

Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά, γιατί φέτος η Στέγη πέτυχε κάτι πραγματικά σπουδαίο. Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, η Κεντρική Σκηνή θα μετατραπεί σε ναό της Motor City. Το "Detroit Love" δεν είναι απλώς ένα label showcase, είναι μια δήλωση αγάπης στη γενέτειρα της techno. Η ευκαιρία να δεις θρύλους όπως ο Carl Craig και ο Moodymann να μοιράζονται τα decks σε ένα τετράωρο B2B set, είναι από εκείνες τις στιγμές που μπαίνουν στο βιογραφικό κάθε raver. Ο Carl Craig, ο πρεσβευτής της techno διανόησης, συναντά τον αινιγματικό, soul-drenched ήχο του Moodymann. Μαζί τους, η DJ Holographic, μια από τις πιο δυναμικές γυναικείες φωνές της νέας γενιάς, θα φέρει funk και house δονήσεις. Είναι ένα προσκύνημα στις ρίζες, μια σπάνια ευκαιρία να βιώσουμε την αυθεντική ενέργεια του Ντιτρόιτ, χωρίς να χρειαστεί να διασχίσουμε τον Ατλαντικό.

2. Γιατί καταργεί τα σύνορα (από τη Συρία μέχρι την Τανζανία)

Αν βαρεθήκατε τα φεστιβάλ που ανακυκλώνουν τα ίδια ευρωπαϊκά ονόματα, το Takeover είναι η θεραπεία σας. Εδώ, η μουσική δεν έχει διαβατήριο. Οι επιμελητές του φεστιβάλ τόλμησαν να δημιουργήσουν ένα πρόγραμμα που ενώνει το αθηναϊκό underground με ήχους που σπάνια φτάνουν στα αυτιά μας ζωντανά.

Την Παρασκευή, ο «βασιλιάς» του dabke-techno, Omar Souleyman από τη Συρία, θα μας θυμίσει τι σημαίνει εκστατικός χορός. Την ίδια νύχτα, η MC Yallah από την Ουγκάντα θα φέρει τη σαρωτική της ραπ, ενώ το Σάββατο, ο DJ Travella θα μας συστήσει το singeli – τον φρενήρη, υπερ-ταχύ ρυθμό της Τανζανίας που έχει γίνει το νέο hype της ηλεκτρονικής σκηνής. Από το Ηνωμένο Βασίλειο και την bass κουλτούρα της Mia Koden, μέχρι την πειραματική προσέγγιση της Αιγύπτιας Nadah El Shazly, το line-up είναι ένα μάθημα παγκόσμιας μουσικής γεωγραφίας.

3. Γιατί η Στέγη γίνεται αγνώριστη (κυριολεκτικά)

Ξεχάστε τα βελούδινα καθίσματα και την ταξιθεσία. Η εμπειρία του Takeover είναι πρωτίστως χωρική. Το κτίριο μεταμορφώνεται σε έναν λαβύρινθο αισθήσεων. Η Κεντρική Σκηνή «ξηλώνεται» για να γίνει ένα τεράστιο, ενιαίο dancefloor όπου καλλιτέχνες και κοινό γίνονται ένα.

Το υπόγειο (-1) μετατρέπεται σε ένα σκοτεινό, ιδρωμένο club για τους λάτρεις των σκληρών beats (με ονόματα όπως ο Bill Kouligas και η Jyoty). Τα φουαγιέ στο +3 γίνονται χώροι χαλάρωσης και ακρόασης, ενώ ακόμα και τα ασανσέρ μετατρέπονται σε μικρά ηχητικά στούντιο. Το set design και ο φωτισμός είναι σχεδιασμένα για να αποπροσανατολίζουν και να μαγεύουν. Δεν πας απλώς σε μια συναυλία· μπαίνεις σε μια άλλη διάσταση όπου η αρχιτεκτονική υποκλίνεται στον ρυθμό.

4. Γιατί είναι «σχολείο» (με τον πιο cool τρόπο)

Φέτος, το Takeover δεν αρκείται μόνο στη διασκέδαση, αλλά επενδύει και στη γνώση. Για πρώτη φορά, εντάσσει στο πρόγραμμα μια σειρά από masterclasses που απευθύνονται σε όσους ονειρεύονται να εργαστούν στη μουσική βιομηχανία.

Και δεν μιλάμε για θεωρητικά μαθήματα, αλλά για «survival kits» από τους καλύτερους. Ο Pau Cristòful, μέλος της ομάδας προγραμματισμού του Primavera Sound, θα εξηγήσει πώς μια DIY σκηνή μπορεί να φτάσει στα μεγάλα stages. Η Georgia Taglietti, η θρυλική press officer του Sónar, θα δώσει τα φώτα της για το πώς χτίζεται η καριέρα ενός καλλιτέχνη. Παράλληλα, το MAMA workshop θα προσφέρει μια hands-on εισαγωγή στην ηλεκτρονική μουσική. Είναι η ευκαιρία να μάθεις τα μυστικά του επαγγέλματος από τους insiders, και μάλιστα δωρεάν (με προκράτηση).

5. Γιατί ο Γιάννης Πετρίδης είναι ο συνδετικός κρίκος

Σε έναν κόσμο που τρέχει με αλγόριθμους και AI playlists, η παρουσία του Γιάννη Πετρίδη στο φουαγιέ του +3 είναι μια δήλωση. Ο άνθρωπος που έχει μεγαλώσει γενιές μουσικόφιλων στην Ελλάδα, θα βρεθεί εκεί και τις δύο ημέρες με δύο διαφορετικά θεματικά σετ: "Cinema in Sound" την Παρασκευή και "Η τέχνη του τραγουδοποιού" το Σάββατο.

Η συμμετοχή του δίπλα σε ονόματα όπως οι ZōNTAZōA, η Melentini και η K.atou, αποδεικνύει ότι στο Takeover δεν υπάρχουν στεγανά ηλικίας ή είδους. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στο χθες και το σήμερα, η υπενθύμιση ότι η καλή μουσική είναι διαχρονική και ότι το ραδιόφωνο –είτε στα FM είτε στο web– παραμένει η πιο ζεστή συντροφιά.

Στις 13 και 14 Φεβρουαρίου, η Στέγη γιορτάζει τον έρωτα για τη μουσική. Μην το χάσετε.

Info: STEGI.RADIO Takeover 2026 Πότε: Παρασκευή 13 & Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 Ώρα: Από τις 20:00 Πού: Σε όλη τη Στέγη Ιδρύματος Ωνάση (Συγγρού 107)

