Stegi.Radio Takeover 2026: Η Στέγη γίνεται ο απόλυτος μουσικός προορισμός για 3η χρονιά

Για τρίτη συνεχή χρονιά, το Stegi.Radio καταλαμβάνει κάθε γωνιά της Στέγης του Ιδρύματος Ωνάση, μετατρέποντάς την σε ένα τεράστιο dancefloor, ένα stage φαντασίας και έναν χώρο απόλυτης μουσικής απελευθέρωσης. Ετοιμάσου για δύο νύχτες αφιερωμένες στην επιθυμία, τη συμπερίληψη και την εκρηκτική δύναμη του clubbing, με ένα line-up που υπόσχεται να σε ταξιδέψει στις πιο απρόσμενες γωνιές του παγκόσμιου ήχου.

Το Stegi.Radio, το ιντερνετικό ραδιόφωνο της Στέγης, έχει καθιερωθεί εδώ και πέντε χρόνια ως μια πολυφωνική πλατφόρμα που αρνείται τις ταμπέλες και αγκαλιάζει κάθε μουσικό είδος. Με περισσότερους από 320 ραδιοφωνικούς παραγωγούς ετησίως και ένα αρχείο 10.000 εκπομπών, το Stegi.Radio είναι ένας ζωντανός οργανισμός που αναπνέει παγκόσμια μουσική κουλτούρα. Αυτή την πολυσυλλεκτική φιλοσοφία φέρνει και φέτος το STEGI.RADIO Takeover 2026, καταργώντας τα όρια και αποδομώντας κάθε προκατάληψη για το τι είναι ένα «μουσικό φεστιβάλ».

Το όραμα των επιμελητών: Ένα μουσικό ταξίδι χωρίς σύνορα

Οι επιμελητές του STEGI.RADIO Takeover 2026 οραματίστηκαν ένα φεστιβάλ που να αντικατοπτρίζει την εκπαιδευτική και πολυδιάστατη φύση του ραδιοφώνου. Όπως εξηγούν, η ιδέα γεννήθηκε από την ανάγκη να μετατρέψουν το κτίριο της Στέγης από έναν παραδοσιακό χώρο θεάματος σε έναν ζωντανό οργανισμό που πάλλεται στους ρυθμούς της μουσικής. Είναι ένα μουσικό ταξίδι που ξεκινάει από την Αθήνα και σε οδηγεί στο Ντιτρόιτ, τη Μασσαλία, το Κάιρο, το Λονδίνο και το Παρίσι, φωτίζοντας τις αναπάντεχες συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών σκηνών, εποχών και γεωγραφικών σημείων. Το STEGI.RADIO Takeover 2026 δεν είναι μόνο για να ακούσεις μουσική, είναι για να τη βιώσεις, να χορέψεις και να γίνεις μέρος μιας κοινότητας στο ίδιο dancefloor.

Highlights: Πάνω από 40 καλλιτέχνες και τέσσερα stages έκρηξης

Για δύο εκρηκτικές νύχτες, 13 και 14 Φεβρουαρίου, η Στέγη θα φιλοξενήσει πάνω από 40 διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες, σε τέσσερα διαφορετικά stages, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή ατμόσφαιρα και ηχητική ταυτότητα. Η Κεντρική Σκηνή μετατρέπεται σε ένα τεράστιο dancefloor, τα φουαγιέ γίνονται listening rooms και χώροι ανάπαυσης με installations, ενώ ακόμα και τα ασανσέρ μεταμορφώνονται σε μικρά ηχητικά στούντιο. Το STEGI.RADIO Takeover 2026 είναι μια ωδή στην ανοιχτότητα και στις απελευθερωτικές μορφές clubbing, μια εμπειρία που αλλάζει τον τρόπο που βιώνουμε την ηλεκτρονική μουσική στην πόλη.

Το πρόγραμμα: Ένα αμάλγαμα ήχων και ρυθμών

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου: Η πρώτη νύχτα του STEGI.RADIO Takeover 2026 γεμίζει το κτίριο με χρώμα και ζωή, σε ένα πυρετώδες αμάλγαμα ραπ, καμπαρέ και dabke.

Στην Κεντρική Σκηνή , οι La Famille Maraboutage από τη Γαλλία θα παρουσιάσουν ένα υβριδικό, ξέφρενο καμπαρέ σόου, ενώ η σαρωτική ραπ της MC Yallah από την Ουγκάντα μαζί με τον παραγωγό Debmaster, η εκστατική dabke του Omar Souleyman από τη Συρία και οι χορευτικοί, αυτοσχεδιαστικοί ήχοι των ZōNTAZōA (της νεοσύστατης μπάντας του Coti K.) και των Deftera θα απογειώσουν τη βραδιά. Τη βραδιά ανοίγει η Φωτεινή Κορρέ.

Σάββατο 14 Φεβρουαρίου: Η δεύτερη μέρα του STEGI.RADIO Takeover 2026 είναι ένα love letter στη σκηνή του Ντιτρόιτ, αναμειγνύοντας την παράδοση με τον πειραματισμό.

Την Κεντρική Σκηνή καταλαμβάνει το Detroit Love, ένα κινητό πάρτι από τον θρυλικό Carl Craig, με ένα τετράωρο B2B set μαζί με τον εμβληματικό Moodymann. Την ίδια ημέρα, η DJ Holographic, μια από τις κορυφαίες γυναικείες φωνές της νέας γενιάς της underground dance μουσικής, θα παρουσιάσει ένα act που δύσκολα θα ξεχάσουν όσοι το ζήσουν. Τη βραδιά ανοίγουν η K.atou και ο Ηλίας Πίτσιος.

Masterclasses: Εξοπλίζοντας τους δημιουργούς του αύριο

Το STEGI.RADIO Takeover 2026 ενσωματώνει για πρώτη φορά στο πρόγραμμά του μια σειρά masterclasses που απευθύνονται σε ανερχόμενους καλλιτέχνες και επιμελητές.

Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου | Pau Cristòful: Μέλος της ομάδας προγραμματισμού του φεστιβάλ Primavera Sound, ο Pau Cristòful θα παραδώσει το masterclass “From DIY scenes to major festivals: Evolving curatorial narratives and practices” στο Galaxy Studio.

Μέλος της ομάδας προγραμματισμού του φεστιβάλ Primavera Sound, ο Pau Cristòful θα παραδώσει το masterclass “From DIY scenes to major festivals: Evolving curatorial narratives and practices” στο Galaxy Studio. Σάββατο 14 Φεβρουαρίου | MAMA Workshop & Georgia Taglietti: Το εργαστήριο MAMA 360 στο Galaxy Corner προσφέρει μια πρακτική εισαγωγή στον κόσμο της ηλεκτρονικής μουσικής (από DJing έως τεχνικές στούντιο). Ταυτόχρονα, στο Galaxy Studio, η Georgia Taglietti, press officer του φεστιβάλ Sónar για πάνω από 20 χρόνια, θα παραδώσει ένα masterclass με τίτλο “Survival kit for emerging artists: A guide to today’s music industry ecosystem”, προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές για την πλοήγηση στη μουσική βιομηχανία

Η είσοδος στα masterclasses είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται προκράτηση θέσης.

Διάβασε όλο το πρόγραμμα:

Κλείσε θέση για το Stegi.Radio Takeover 2026