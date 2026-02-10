Οι Angel Du$t επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Cold 2 The Touch"

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Το Cold 2 The Touch θα κυκλοφορήσει στις 13 Φεβρουαρίου μέσω της Run For Cover Records, με το συγκρότημα να δίνει από τώρα μια ακόμη γεύση μέσα από το νέο single "Pain Is A Must".

Το κομμάτι ακολουθεί τα ήδη γνωστά singles "I’m The Outside", "DU$T", "Cold 2 The Touch", "The Knife" και "The Beat", σκιαγραφώντας σταδιακά το σκληρό, άμεσο και συναισθηματικά φορτισμένο πρόσωπο του επερχόμενου LP.

Το Cold 2 The Touch έρχεται ως συνέχεια του Brand New Soul (2023) και βρίσκει τους Angel Du$t να επανενώνονται με τον παραγωγό και μηχανικό ήχου Brian McTernan (Turnstile, Balance & Composure, Bane, Converge), ο οποίος είχε επιμεληθεί μεγάλο μέρος του πρώιμου υλικού τους.

Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος με τα νέα μέλη Nick Lewis και Jim Carroll (American Nightmare, Suicide File, The Hope Conspiracy), ενώ το άλμπουμ φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό καστ συμμετοχών από όλο το φάσμα του hardcore.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχωρίζουν οι Scott Vogel (Terror), Wes Eisold (Cold Cave, American Nightmare), Patrick Cozens (Restraining Order), Frank Carter και Taylor Young, επιβεβαιώνοντας ότι το Cold 2 The Touch λειτουργεί και ως σημείο συνάντησης της σύγχρονης hardcore σκηνής.