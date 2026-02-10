Πληροφορίες

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Cold 2 The Touch"

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με hardcore ένταση, γνώριμους συνεργάτες και ένα ακόμη δείγμα ωμής ενέργειας.

Angel Du$t
Avopolis Team

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με νέο άλμπουμ. Το Cold 2 The Touch θα κυκλοφορήσει στις 13 Φεβρουαρίου μέσω της Run For Cover Records, με το συγκρότημα να δίνει από τώρα μια ακόμη γεύση μέσα από το νέο single "Pain Is A Must".

Το κομμάτι ακολουθεί τα ήδη γνωστά singles "I’m The Outside", "DU$T", "Cold 2 The Touch", "The Knife" και "The Beat", σκιαγραφώντας σταδιακά το σκληρό, άμεσο και συναισθηματικά φορτισμένο πρόσωπο του επερχόμενου LP.

Το Cold 2 The Touch έρχεται ως συνέχεια του Brand New Soul (2023) και βρίσκει τους Angel Du$t να επανενώνονται με τον παραγωγό και μηχανικό ήχου Brian McTernan (Turnstile, Balance & Composure, Bane, Converge), ο οποίος είχε επιμεληθεί μεγάλο μέρος του πρώιμου υλικού τους.

Παράλληλα, πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος με τα νέα μέλη Nick Lewis και Jim Carroll (American Nightmare, Suicide File, The Hope Conspiracy), ενώ το άλμπουμ φιλοξενεί ένα εντυπωσιακό καστ συμμετοχών από όλο το φάσμα του hardcore.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ξεχωρίζουν οι Scott Vogel (Terror), Wes Eisold (Cold Cave, American Nightmare), Patrick Cozens (Restraining Order), Frank Carter και Taylor Young, επιβεβαιώνοντας ότι το Cold 2 The Touch λειτουργεί και ως σημείο συνάντησης της σύγχρονης hardcore σκηνής.

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Angel Du$t

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με το νέο άλμπουμ "Cold 2 The Touch"

Οι Angel Du$t επιστρέφουν με hardcore ένταση, γνώριμους συνεργάτες και ένα ακόμη δείγμα ωμής...
John Greenwood

Ο Jonny Greenwood ζητά την αφαίρεση της μουσικής του από το ντοκιμαντέρ "Melania" της Amazon

Ο κιθαρίστας των Radiohead αντιδρά στη χρήση μουσικής από το "Phantom Thread" χωρίς τη συγκατάθεσή του, την ώρα που το...
Heavenly

Οι Heavenly για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα

Οι Heavenly έρχονται επιτέλους στην Αθήνα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Temple, σε μια βραδιά...

Featured

ZU – Ferrum Sidereum

ZU – Ferrum Sidereum

Ο Γιάννης Παπαϊωάννου βυθίζεται στο νέο συγκλονιστικό άλμπουμ των ZU και χαρτογραφεί μια μουσική...
Under the Radar

Under the Radar: Από τα πικρά facts του δρόμου στους αμανέδες της μνήμης

Η εγχώρια hip hop σκηνή βράζει μέσα από τις κυκλοφορίες των βετεράνων της, την ώρα που οι...
Jimi Hendrix

5 κιθαρίστες που πέρασαν σαν όνειρο μέσα από τον Jimi Hendrix

Το μεγαλείο του παιξίματος του Jimi Hendrix αναδύθηκε σαν όνειρο μέσα από μπλουζ σκιές, φθαρμένες...

Best of Network