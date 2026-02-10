Ο Jonny Greenwood ζητά την αφαίρεση της μουσικής του από το ντοκιμαντέρ "Melania" της Amazon

Ο κιθαρίστας των Radiohead, Jonny Greenwood, ζήτησε την άμεση αφαίρεση μουσικού θέματος που συνέθεσε από το νέο ντοκιμαντέρ της Amazon για τη Melania Trump.

Παρότι ο Greenwood έχει γράψει μουσική για 12 κινηματογραφικές ταινίες, δεν συμμετείχε στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ. Ωστόσο, όπως αποκαλύφθηκε, τμήμα της μουσικής που είχε συνθέσει για την ταινία Phantom Thread του σκηνοθέτη Paul Thomas Anderson χρησιμοποιήθηκε χωρίς τη συγκατάθεσή του στην παραγωγή για τη Melania Trump, γεγονός που προκάλεσε την έντονη αντίδραση και των δύο δημιουργών.

Σε κοινή τους δήλωση στο Variety, Greenwood και Anderson αναφέρουν: «Μας έγινε γνωστό ότι ένα μουσικό κομμάτι από το Phantom Thread χρησιμοποιήθηκε στο ντοκιμαντέρ Melania. Παρότι ο Jonny Greenwood δεν κατέχει τα πνευματικά δικαιώματα της μουσικής, η Universal απέτυχε να τον συμβουλευτεί για αυτή τη χρήση από τρίτο μέρος, κάτι που συνιστά παραβίαση της συμφωνίας του ως συνθέτη. Ως αποτέλεσμα, ζητήσαμε την αφαίρεση του κομματιού από το ντοκιμαντέρ».

Το Melania, το οποίο σύμφωνα με το Variety συγκαταλέγεται στα ακριβότερα ντοκιμαντέρ που έχουν γυριστεί ποτέ, έχει δεχθεί σφοδρή κριτική. Το The New Yorker σχολίασε δηκτικά ότι πρόκειται για ένα φιλμ που δυσκολεύεται να αποδώσει μια προσωπικότητα με βάθος, ενώ ο The Guardian, μέσω του κριτικού Xan Brooks, του απέδωσε μηδενική βαθμολογία, χαρακτηρίζοντάς το «μια από εκείνες τις σπάνιες ταινίες χωρίς ούτε μία λυτρωτική ποιότητα». Ανάλογα σκληρός ήταν και ο τίτλος του The Daily Beast, που μίλησε για «αδιανόητη κινηματογραφική εκτροπή».

Παρά τις αρνητικές κριτικές και τις φήμες γύρω από την εγκυρότητα των πωλήσεων εισιτηρίων, το Variety αναφέρει ότι το Melania έχει αποφέρει έσοδα 13,35 εκατομμυρίων δολαρίων στις ΗΠΑ (ενώ μόνο 45.000 δολάρια στη Μεγάλη Βρετανία) μέσα στις πρώτες δύο εβδομάδες προβολής του, σημειώνοντας μια αξιοπρεπή εμπορική πορεία στο αμερικανικό box office (αλλά πουθενά αλλού).