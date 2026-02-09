Οι Heavenly για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα

Η Stereomatic και η Unfamiliar Pro ανακοινώνουν ένα ακόμα Pure Show, συνεχίζοντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά το pure reunion του 2024 και την έντονη ανταπόκριση του κοινού για βραδιές αφιερωμένες σε αγαπημένες μουσικές και χορευτικές αναμνήσεις.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το Temple υποδέχεται για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα τους Heavenly, με special guests τους The Vaxtones.

Οι Heavenly σχηματίστηκαν το 1989 στην Οξφόρδη από τους Amelia Fletcher, Mathew Fletcher, Peter Momtchiloff και Rob Pursey, όλοι πρώην μέλη των Talulah Gosh. Το πρώτο τους single, "I Fell in Love Last Night", κυκλοφόρησε το 1990 μέσω της εμβληματικής Sarah Records, μιας δισκογραφικής που σημάδεψε την ιστορία της indie pop με ονόματα όπως οι Field Mice, Orchids, Blue Boy, Even As We Speak και The Wake.

Στη μέχρι σήμερα πορεία τους, οι Heavenly έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα LP, ένα EP και δέκα singles, με το "Atta Girl" να κατέχει ξεχωριστή θέση στη σχέση τους με το ελληνικό κοινό. Το 2025 επέστρεψαν στη δισκογραφία έπειτα από χρόνια απουσίας με το single Portland Town / Someone Who Loves Me μέσω της Skep Wax Records.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι The Vaxtones, παρουσιάζοντας νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο τους που αναμένεται το 2026, καθώς και τραγούδια από την πρώτη τους δουλειά Never Ending Story (Old Bad Habits).

Μετά τις 23:30, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν στα decks οι Bampeace, Spheras, Anthony Kingston και Kostas Fontalis, για ένα DJ set που υπόσχεται περισσότερες συγκινήσεις μέχρι αργά.

Info:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου • Temple – Ιάκχου 17 Γκάζι • Προπώληση: more.com