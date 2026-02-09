Πληροφορίες

Οι Heavenly για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα

Οι Heavenly έρχονται επιτέλους στην Αθήνα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Temple, σε μια βραδιά pure indie pop με live και DJs μέχρι αργά.

Heavenly
Avopolis Team

Η Stereomatic και η Unfamiliar Pro ανακοινώνουν ένα ακόμα Pure Show, συνεχίζοντας τη δυναμική που δημιουργήθηκε μετά το pure reunion του 2024 και την έντονη ανταπόκριση του κοινού για βραδιές αφιερωμένες σε αγαπημένες μουσικές και χορευτικές αναμνήσεις.

Το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, το Temple υποδέχεται για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα τους Heavenly, με special guests τους The Vaxtones.

Οι Heavenly σχηματίστηκαν το 1989 στην Οξφόρδη από τους Amelia Fletcher, Mathew Fletcher, Peter Momtchiloff και Rob Pursey, όλοι πρώην μέλη των Talulah Gosh. Το πρώτο τους single, "I Fell in Love Last Night", κυκλοφόρησε το 1990 μέσω της εμβληματικής Sarah Records, μιας δισκογραφικής που σημάδεψε την ιστορία της indie pop με ονόματα όπως οι Field Mice, Orchids, Blue Boy, Even As We Speak και The Wake.

Στη μέχρι σήμερα πορεία τους, οι Heavenly έχουν κυκλοφορήσει τέσσερα LP, ένα EP και δέκα singles, με το "Atta Girl" να κατέχει ξεχωριστή θέση στη σχέση τους με το ελληνικό κοινό. Το 2025 επέστρεψαν στη δισκογραφία έπειτα από χρόνια απουσίας με το single Portland Town / Someone Who Loves Me μέσω της Skep Wax Records.

Τη βραδιά θα ανοίξουν οι The Vaxtones, παρουσιάζοντας νέο υλικό από τον επερχόμενο δίσκο τους που αναμένεται το 2026, καθώς και τραγούδια από την πρώτη τους δουλειά Never Ending Story (Old Bad Habits).

Μετά τις 23:30, τη σκυτάλη αναλαμβάνουν στα decks οι Bampeace, Spheras, Anthony Kingston και Kostas Fontalis, για ένα DJ set που υπόσχεται περισσότερες συγκινήσεις μέχρι αργά.

Info:

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου • Temple – Ιάκχου 17 Γκάζι • Προπώληση: more.com

 

 

Ακολούθησε το Avopolis Network στο Google News

 

Διαβάστε Ακόμα

Heavenly

Οι Heavenly για πρώτη φορά ζωντανά στην Αθήνα

Οι Heavenly έρχονται επιτέλους στην Αθήνα, το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου στο Temple, σε μια βραδιά...
Ricardo Villalobos

Ο Ricardo Villalobos, οι Underground Resistance και άλλοι ρεμιξάρουν Sun Ra Arkestra σε νέα συλλογή

Ο Ricardo Villalobos επιμελείται ένα remix compilation που μετατρέπει τον Sun Ra από μνήμη σε...
Anna Calvi

Anna Calvi: Νέο EP με Iggy Pop, Laurie Anderson, Perfume Genius και Matt Berninger

Η Anna Calvi επιστρέφει με ερωτήματα για την ταυτότητα, την αγάπη και τη μεταμόρφωση, πλαισιωμένη από εμβληματικές...

Featured

Antibalas

Antibalas – Hourglass

Ο Θανάσης Μήνας χαιρετίζει την πολυρυθμική επιστροφή της afrobeat κολεκτίβας από το Μπρούκλιν.
iota

iota: Kοινότητες, σύμπαντα και συλλογικοί ήχοι

Μια συζήτηση για nu jazz, hip hop και το νόημα του «μαζί», λίγο πριν την εμφάνιση των iota στο...
MPTL Microplastics, Sod In Heaven

MPTL Microplastics – Sod In Heaven

Ένα άγριο αλλά ώριμο ντεμπούτο που μπλέκει post-punk, noise και στοιχειωμένη φολκ, όχι ως...

Best of Network