Ο Ricardo Villalobos, οι Underground Resistance και άλλοι ρεμιξάρουν Sun Ra Arkestra σε νέα συλλογή

Ο Ricardo Villalobos επιμελείται ένα remix compilation που μετατρέπει τον Sun Ra από μνήμη σε παρόν, με techno, spoken word και πνευματική ανησυχία.

Η ιστορία ξεκινάει σε κάποιο σκοτεινό DJ booth. Ο Ricardo Villalobos στήνει ένα νέο σκηνικό σαν επιμελητής μιας τελετής που δεν ζητάει άδεια από κανέναν. Παίρνει το υλικό των Sun Ra Arkestra και το αφήνει να περάσει μέσα από άλλα σώματα, άλλες μηχανές, και άλλες συνειδήσεις. Το αποτέλεσμα λέγεται When There Is No Sun και πέρα από την πρώτη ανάγνωση ενός remix compilation μοιάζει περισσότερο με μια απόπειρα επικοινωνίας.

Δώδεκα κομμάτια. Δώδεκα μετατοπίσεις. Η μουσική του Living Sky (2022) αντιμετωπίζεται ως ιερό κειμήλιο και ως ζωντανή ύλη, κάτι που μπορεί να κομματιαστεί και να επανασυναρμολογηθεί. Οι Underground Resistance, ο Calibre, ο Chez Damier, ο A Guy Called Gerald και ο ίδιος ο Villalobos ρεμιξάρουν τον Sun Ra. Τον ξαναδιαβάζουν. Και κάθε ανάγνωση είναι πλέον πολιτική, πνευματική, και σωματική.

Κάπου εκεί μπαίνει και η φωνή. Ως υπενθύμιση ότι η μουσική ξεκίνησε από τον λόγο. Το My Words Are Music: A Celebration Of Sun Ra’s Poetry (2023) λειτουργεί σαν δεύτερο υπόγειο ρεύμα: spoken word, ποίηση, δηλώσεις που αιωρούνται ανάμεσα στο μανιφέστο και την προφητεία. Ο Saul Williams, ανάμεσα σε άλλους καταλαμβάνει χώρο. Στο "When Angels Speak", με τους Underground Resistance, η φωνή του ακούγεται σαν μετάδοση από άλλο πλανήτη, αλλά δυστυχώς λέει πράγματα απολύτως γήινα.

Αν υπάρχει κάτι που ενώνει όλα αυτά, είναι ο σεβασμός, αλλά και η τόλμη. Ο Sun Ra ποτέ δεν ζήτησε μνημόσυνα, ήθελε μόνο συνέχεια. Και εδώ η συνέχεια δεν είναι νοσταλγική, είναι ανήσυχη. Χωρίς ήλιο, χωρίς βεβαιότητες, χωρίς την ψευδαίσθηση ότι η μουσική είναι διασκέδαση και όχι εργαλείο σκέψης.

Ίσως τελικά αυτό να είναι το νόημα του When There Is No Sun: όταν σβήνει το φως που ξέραμε, δεν μένουμε στο σκοτάδι. Μαθαίνουμε να ακούμε αλλιώς. Και αυτό, όσο κι αν πονάει, είναι μια μορφή ελευθερίας.

 

