Oι Dälek φέρνουν οργισμένο hip hop στο ΑΝ Club

Οι θρύλοι του experimental hip-hop Dälek επιστρέφουν με τον νέο τους ολοκληρωμένο δίσκο Brilliance of a Falling Moon. Παίρνοντας τον τίτλο του από ένα απόσπασμα του μυθιστορήματος “In The Garden of Beasts” του Erik Larson (2011), το άλμπουμ σκιαγραφεί ένα φλεγόμενο πορτρέτο αντίστασης στη φασιστική Αμερική.

Με εμπνευστές, συνθέτες και παραγωγούς τον Will Brooks (aka MC dälek) και τον Mike Mare, το Brilliance of a Falling Moon είναι ένας δίσκος στον οποίο εξαπλώνεται το ασυμβίβαστο πνεύμα του γκρουπ, αποτυπώνοντας το πολιτικό κλίμα της εποχής. Τα beats του δίσκου, που ηχογραφήθηκε στα Deadverse Studios του συγκροτήματος κατά τη διάρκεια του 2024 και του 2025, κινούνται ανάμεσα σε ωμά και σκονισμένα drum breaks και καλύπτονται από μια δυσοίωνη, εξωκοσμική ατμόσφαιρα.

Στοχεύοντας σε ζητήματα που εκτείνονται από την κρατική καταστολή και φίμωση, έως την αποικιοκρατία και τη δαιμονοποίηση των μεταναστών από τον Trump, οι ρίμες του Brooks σχεδόν φλέγονται από οργή απέναντι στην τρέχουσα κατάσταση του κόσμου.

Οι Dälek όχι μόνο παρουσίαζαν ανέκαθεν μια αδιάλυτη πολιτική στάση στη μουσική τους, αλλά αποτελούν και μέρος της συνέχειας του τολμηρού, επαναστατικού hip-hop που καθιέρωσαν οι Public Enemy και οι The Bomb Squad. Για δεκαετίες, οι Dälek χαράζουν μια μοναδική πορεία, συγχωνεύοντας το hardcore hip-hop με τον θόρυβο και μια ριζοσπαστική προσέγγιση στον ήχο.

Έχοντας ιδρυθεί από τους Will Brooks (MC dälek) και Alap Momin (Oktopus), οι Dälek έκαναν το ντεμπούτο τους το 1998 με το Negro Necro Nekros, ένα ηχητικό κατόρθωμα βασισμένο σε βροντερά τύμπανα, γαλήνια ambient περάσματα και τραχείς, διορατικούς στίχους.

Σε κομβικά άλμπουμ όπως τα From Filthy Tongue of Gods and Griots (2002), Absence (2005), Abandoned Language (2007) και Gutter Tactics (2009), οι Dälek διαμόρφωσαν ένα πρότυπο που πρόσθεσε εντελώς νέες υφές και δομικές διαστάσεις στη rap μουσική.

Με ένα τέτοιο μουσικό και πολιτικό υπόβαθρο, είναι λογικό οι Dälek να επιστρέφουν με έναν τόσο επίκαιρο δίσκο, που αντανακλά όλες τις συλλογικές μας απογοητεύσεις.

«Όλο το project επηρεάστηκε έντονα από όσα συμβαίνουν στον κόσμο και σε αυτή τη χώρα», αποκαλύπτει ο Brooks. «Τις πρώτες μέρες των εφόδων της I.C.E., άρχισα να σκέφτομαι. Βλέπεις εκείνες τις δυνατές φωτογραφίες από τη δεκαετία του ’60, όπου οι μαύροι διαδήλωναν κρατώντας τις πινακίδες 'I AM A MAN'. Ήταν ισχυρό τότε· είναι εξίσου ισχυρό και τώρα».

Τραγούδια όπως τα “By the Time We Arrive in El Salvador” και “Expressions of Love”, είναι άρρηκτα συνυφασμένα με το πνεύμα της αντίστασης. Στο “Normalized Tragedy”, ο Brooks παραδίδει έναν από τους πιο συγκλονιστικούς στίχους του δίσκου. Περιγράφοντας μια απολύτως ρεαλιστική εικόνα από ροές στα κοινωνικά δίκτυα, γεμάτες φρικτούς τίτλους και γενοκτονίες σε ζωντανή μετάδοση, ο Brooks διατυπώνει έναν δίκαια αγανακτισμένο όρκο ενάντια στην απάθεια: “I, for one, never numb to brutality”.

Εδώ βρίσκεται και η βασική αρχή του Brilliance of a Falling Moon. Ακόμη και μέσα στην ανηθικότητα και τον παραλογισμό της εποχής που ζούμε, οφείλουμε να κρατηθούμε από εκείνα τα κομμάτια της ανθρωπιάς που μας ωθούν να απορρίπτουμε την αδικία. Ακόμη κι όταν αναγκαζόμαστε να γινόμαστε μάρτυρες αδιανόητων φρικαλεοτήτων, δεν μπορούμε να στρέφουμε το βλέμμα αλλού. Ο Brooks εξηγεί ότι, αν πρόκειται να επιβιώσουμε, πρέπει να συντονιστούμε, να παραμείνουμε ενεργοί και να δράσουμε.

«Όταν ακούσετε το άλμπουμ, ελπίζω να γεμίσετε με ελπίδα, γιατί εξακολουθούμε να αγωνιζόμαστε, να χτίζουμε και να προχωράμε μπροστά».

ΙΝFO:

DÄLEK / Live in Athens

Τετάρτη 13 Μαΐου 2026

An Club (Σολωμού 13-15, Εξάρχεια)

Doors open: 20.30

Τιμές εισιτηρίων:

€22 (early birds)

€25 (προπώληση)

€28 (ταμείο)

Προπώληση εισιτηρίων:

• More.com

• Rhythm Records (Εμμανουήλ Μπενάκη 74, Εξάρχεια)

• Monsterville (Αγ. Ειρήνης 13, Μοναστηράκι)