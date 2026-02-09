O Bad Bunny έφερε στο Super Bowl ένα halftime show που δίχασε την Αμερική

Ο Bad Bunny έφερε αστείρευτη ενέργεια, περίτεχνη σκηνική παραγωγή και guest εμφανίσεις από τη Lady Gaga και τον Ricky Martin στο halftime show του Super Bowl.

Ο Πορτορικανός σούπερσταρ έγινε ο πρώτος Λατίνος άνδρας καλλιτέχνης –και ο πρώτος καλλιτέχνης που εμφανίζεται κυρίως στα ισπανικά– που ανέλαβε ποτέ το prestigieux κεντρικό slot, έχοντας προηγουμένως συμμετάσχει ως καλεσμένος στο halftime show της Jennifer Lopez το 2020.

Σε ένα σετ που λειτούργησε ως γιορτή μιας μεγάλης γκάμας λατινικών μουσικών στυλ, εμφανίστηκε πλαισιωμένος από δεκάδες χορευτές, κινούμενος μέσα από μια σύνθετη ακολουθία σκηνικών. Ο Pedro Pascal, η Cardi B, η Jessica Alba και η Karol G εντοπίστηκαν ανάμεσα στους χορευτές, ενώ ο Bad Bunny φάνηκε να παραδίδει ένα από τα τρία Grammy που κέρδισε την περασμένη εβδομάδα σε ένα μικρό αγόρι. Το Variety ανέφερε επίσης ότι μια γαμήλια τελετή που εμφανίστηκε αιφνιδιαστικά κατά τη διάρκεια του σετ ήταν απολύτως πραγματική.

Η Lady Gaga έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη για να παρουσιάσει μια λατινική εκδοχή της συνεργασίας της με τον Bruno Mars, "Die With A Smile", ενώ πλαισιώθηκε από το συγκρότημα του Bad Bunny, τους Los Pleneros de la Cresta. Ο Ricky Martin, από την πλευρά του, ανέλαβε να εισαγάγει το "El apagón" με ένα απόσπασμα από το "LO QUE LE PASÓ A HAWAii".

Τραγουδώντας και μιλώντας κυρίως στα ισπανικά καθ’ όλη τη διάρκεια, ο Bad Bunny είχε πολλούς από τους στίχους του να προβάλλονται στη γιγαντοοθόνη του Levi’s Stadium. Προς το τέλος του σετ δήλωσε «God bless America», πριν απαριθμήσει μια σειρά από χώρες της Λατινικής Αμερικής, τιμώντας τους ανθρώπους και τη μουσική που έφερε σε ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά θεάματα της χρονιάς στις ΗΠΑ.

Ο Donald Trump φυσικά επιτέθηκε στον Bad Bunny χαρακτηρίζοντάς το «χαστούκι στο πρόσωπο» για την Αμερική.

Αντιδρώντας στο show, ο Trump προσέφυγε στον λογαριασμό του στο Truth Social γράφοντας: «Το Super Bowl Halftime Show είναι απολύτως απαίσιο, ένα από τα χειρότερα, ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΟΤΕ! Δεν βγάζει κανένα νόημα, είναι προσβολή για το Μεγαλείο της Αμερικής και δεν εκπροσωπεί τα δικά μας στάνταρ επιτυχίας, δημιουργικότητας ή αριστείας».