Ο Fred Smith, θρυλικός μπασίστας των Television, πέθανε σε ηλικία 77 ετών

Ο θάνατός του Fred Smith επιβεβαιώθηκε την προηγούμενη Πέμπτη (5 Φεβρουαρίου) από τα μέλη των συγκροτημάτων του. Αν και δεν ανακοινώθηκε επίσημη αιτία θανάτου, σε σχετική δήλωση αναφέρεται ότι τα τελευταία χρόνια έδινε «μακρόχρονη και σκληρή μάχη με μια μη προσδιορισμένη ασθένεια».

Ο Smith ξεκίνησε την πορεία του το 1974 ως ο πρώτος μπασίστας των Angel and the Snake, του σχήματος που αργότερα μετονομάστηκε σε Blondie. Την επόμενη χρονιά αποχώρησε για να ενταχθεί στους Television, αντικαθιστώντας τον Richard Hell.

Παρέμεινε βασικό μέλος των Television έως τη διάλυσή τους το 1978, συμμετέχοντας στα εμβληματικά άλμπουμ Marquee Moon (1977) και Adventure (1978).

Μετά το τέλος του συγκροτήματος, ο Smith εμφανίστηκε σε σόλο δίσκους των πρώην bandmates του Tom Verlaine και Richard Lloyd, καθώς και σε κυκλοφορίες άλλων καλλιτεχνών όπως οι Roches, ο Willie Nile, οι Peregrins και οι Revelons.

Συμμετείχε επίσης στην επανένωση των Television το 1992, που συνέπεσε με την κυκλοφορία του τρίτου, ομώνυμου άλμπουμ τους, και ανέβαινε μαζί τους στη σκηνή καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000.

Στη δήλωση που συνόδευσε την ανακοίνωση του θανάτου του, το μέλος των Television Jimmy Rip θυμήθηκε τον Smith ως «όχι απλώς τον συνοδοιπόρο μου για 46 χρόνια, αλλά τον αληθινό μου φίλο». Πρόσθεσε ότι ήταν «ο άνθρωπος που ήθελες δίπλα σου όταν η ζωή στον δρόμο γινόταν κουραστική», σημειώνοντας πως «το χιούμορ του, όπως και η μουσική του φωνή, ήταν ξηρό, διακριτικό, καίριο, ξεκαρδιστικό και πάντα σε άφηνε να θέλεις λίγο ακόμη».

«Χθες έφυγε από αυτόν τον κόσμο, αφήνοντας τόσους ανθρώπους που τον αγαπούσαν να θέλουν τόσο πολύ περισσότερα… από εκείνον», είπε. «Αν αγαπάς τις μελωδικές μπασογραμμές και το αντίστιχο, μπορείς να μαθητεύσεις σε όσα ο Fred δημιουργούσε με αβίαστη φυσικότητα. Ήταν ένας φυσικός μουσικός — ποτέ επιδεικτικός, πάντα απαραίτητος — πάντα στην υπηρεσία του τραγουδιού, με τρόπους που μόνο οι πραγματικά μεγάλοι μουσικοί γνωρίζουν».

Ο Rip ανέφερε επίσης ότι υπήρχαν σχέδια να παίξουν φέτος μουσική του Tom Verlaine, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Ιανουάριο του 2023, όμως «δεν ήταν γραφτό».

«Ευτυχώς, προλάβαμε να πούμε αντίο, "σ’ αγαπώ" ήταν τα τελευταία λόγια που ανταλλάξαμε», κατέληξε. «Θα μου λείψει περισσότερο απ’ όσο μπορεί κανείς να φανταστεί».