Πέθανε ο Brad Arnold των 3 Doors Down

Την είδηση έκαναν γνωστή νωρίτερα χθες (7 Φεβρουαρίου) οι εκπρόσωποί του, επιβεβαιώνοντας ότι πέθανε ήρεμα στον ύπνο του, έπειτα από μάχη με καρκίνο στα νεφρά. Στο πλευρό του βρίσκονταν η σύζυγός του, Jennifer, και η οικογένειά του.

Ο τραγουδιστής είχε ανακοινώσει τον περασμένο Μάιο ότι είχε διαγνωστεί με clear cell renal carcinoma, το οποίο είχε εξελιχθεί σε τέταρτο στάδιο. «Υπηρετούμε έναν παντοδύναμο Θεό και μπορεί να ξεπεράσει τα πάντα. Οπότε δεν φοβάμαι», είχε γράψει τότε σε ανάρτησή του στα social media. «Ειλικρινά, πραγματικά δεν με τρομάζει καθόλου».

Σε σημερινή ανακοίνωσή του στο Instagram, το συγκρότημα ανέφερε: «Ως ιδρυτικό μέλος, τραγουδιστής και αρχικός ντράμερ των 3 Doors Down, ο Brad βοήθησε να επαναπροσδιοριστεί το mainstream rock, συνδυάζοντας την προσβασιμότητα του post-grunge με άμεσα συναισθηματική τραγουδοποιία και θεματικές που άγγιξαν τους καθημερινούς ακροατές».

«Η τραγουδοποιία του Brad έγινε πολιτισμικό σημείο αναφοράς για μια ολόκληρη γενιά, χαρίζοντας μερικές από τις πιο ανθεκτικές επιτυχίες των 00s», πρόσθεσαν. «Η μουσική του αντήχησε πολύ πέρα από τη σκηνή, δημιουργώντας στιγμές σύνδεσης, χαράς, πίστης και κοινών εμπειριών που θα ζουν για πολύ μετά τις σκηνές στις οποίες εμφανίστηκε».

Το συγκρότημα τίμησε επίσης την «καλοσύνη, το χιούμορ και τη γενναιοδωρία» του, σημειώνοντας: «Όσοι τον γνώριζαν από κοντά θα θυμούνται όχι μόνο το ταλέντο του, αλλά τη ζεστασιά, την ταπεινότητα, την πίστη και τη βαθιά αγάπη του για την οικογένεια και τους φίλους του».

Η οικογένειά του δήλωσε βαθιά ευγνώμων για το κύμα αγάπης και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητά της αυτή τη δύσκολη στιγμή.