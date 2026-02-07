Ο Neil Young ακυρώνει την καλοκαιρινή περιοδεία του σε Αγγλία και Ευρώπη

Αρχικά, ο Neil Young σκόπευε να ξεκινήσει την περιοδεία τον Ιούνιο του 2026 από τα Eden Sessions στην Κορνουάλη, με στάσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Στο πλευρό του θα βρίσκονταν και οι Elvis Costello and the Imposters ως backing group.

Σε ανάρτησή του στο Neil Young Archives, ο Young επιβεβαίωσε ότι θα κάνει ένα διάλειμμα, δηλώνοντας: «Αποφάσισα να πάρω μια ανάσα και δεν θα περιοδεύσω αυτή τη φορά στην Ευρώπη. Ευχαριστώ όλους όσοι αγόρασαν εισιτήρια. Λυπάμαι που σας απογοητεύω, αλλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή».

Πρόσθεσε επίσης: «Λατρεύω να παίζω LIVE και να είμαι μαζί σας και με τους Chrome Hearts. LOVE, Neil — να είστε καλά».

Η ακυρωμένη περιοδεία περιλάμβανε και μεγάλες στάσεις, όπως το Blenheim Palace Festival, ενώ ο folk-rock θρύλος επρόκειτο να είναι headliner στο νέο State Fayre στο Έσσεξ, δίπλα στους The Lumineers και τους Kings of Leon. Ο Young είχε περιοδεύσει εκτενώς στην Ευρώπη μέσα στο 2025 με τους Chrome Hearts, με headline εμφανίσεις στα Glastonbury Festival και Hyde Park στο Λονδίνο.

Οι Chrome Hearts σχηματίστηκαν στα τέλη του 2024 και αποτελούν το πιο πρόσφατο rock ’n’ roll σχήμα του Young, με τη συμμετοχή σημαντικών μορφών της αμερικανικής Americana σκηνής. Το ντεμπούτο άλμπουμ τους, Talkin’ to the Trees, κυκλοφόρησε το 2025.

Πέρα από το διάλειμμα από τις περιοδείες, ο Young παραμένει ιδιαίτερα ενεργός σε ζητήματα που αφορούν τη χρήση της μουσικής του. Στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δυσαρέσκειάς του απέναντι στον Donald Trump, έχει ζητήσει την αφαίρεση του καταλόγου του από την Amazon με μοναδική εξαίρεση τη Γροιλανδία, την οποία ο Trump έχει εκφράσει ότι θα ήθελε να θέσει υπό αμερικανικό έλεγχο.

Παράλληλα, έχει δεσμευτεί να σταματήσει να αγοράζει προϊόντα της Apple και της Verizon, λόγω των σχέσεών τους με τον Trump, δηλώνοντας ότι δεν θέλει καμία εμπλοκή με αυτό που αποκάλεσε «φασιστικό καθεστώς» του προέδρου.