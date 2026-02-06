Οι Twisted Sister ακυρώνουν την περιοδεία των 50 χρόνων μετά την αποχώρηση του Dee Snider

Οι Twisted Sister αναγκάστηκαν να ακυρώσουν την προγραμματισμένη περιοδεία-επιστροφή για τα 50 χρόνια τους, μετά την απόφαση του Dee Snider να αποχωρήσει από το συγκρότημα λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας.

Το συγκρότημα είχε ανακοινώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο τα σχέδιά του για μια παγκόσμια περιοδεία. «Αν είσαι αρκετά τυχερός ώστε να βρίσκεσαι σε μια μπάντα που ο κόσμος θέλει ακόμη να δει μετά από πενήντα χρόνια (!), πώς γίνεται να μην απαντήσεις στο κάλεσμα;» είχε δηλώσει τότε ο Snider. «Το 2026, οι Twisted Fucking Sister θα ανέβουν σε σκηνές σε όλο τον κόσμο, γιατί ΑΚΟΜΑ ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΡΟΚΑΡΟΥΜΕ!»

Δυστυχώς, ο Snider συνειδητοποίησε πλέον ότι αυτό δεν είναι εφικτό για τον ίδιο. Σε δήλωση που δόθηκε στη δημοσιότητα εκ μέρους του τραγουδιστή αναφέρεται:

«Μια ζωή θρυλικά επιθετικών εμφανίσεων έχει αφήσει το αποτύπωμά της στο σώμα και την ψυχή του Dee Snider. Χωρίς να είναι γνωστό στο κοινό μέχρι σήμερα, ο Snider (70 ετών) πάσχει από εκφυλιστική αρθρίτιδα και έχει υποβληθεί σε αρκετές επεμβάσεις τα τελευταία χρόνια, απλώς για να μπορεί να συνεχίσει, καταφέρνοντας να τραγουδήσει μόνο λίγα τραγούδια κάθε φορά, με πόνο».

Η δήλωση συνεχίζει: «Σαν να μην έφτανε αυτό, ο Dee διαπίστωσε πρόσφατα ότι το επίπεδο έντασης με το οποίο αφιέρωσε τη ζωή του στο έργο του έχει επιβαρύνει και την καρδιά του. Δεν μπορεί πλέον να ξεπερνά τα όρια της rock ’n’ roll οργής όπως έκανε για δεκαετίες».

Ο ίδιος προσθέτει: «Δεν ξέρω άλλον τρόπο να ροκάρω. Η ιδέα του να κόψω ταχύτητα μου είναι απαράδεκτη. Προτιμώ να αποχωρήσω παρά να γίνω σκιά του παλιού μου εαυτού». Και κλείνει με μια κινηματογραφική αναφορά: «Στα αθάνατα λόγια του Dirty Harry, “ένας άντρας πρέπει να ξέρει τα όριά του”. Δυστυχώς, ο Dee Snider πλέον τα ξέρει».

Σε ξεχωριστή ανακοίνωση, οι κιθαρίστες Jay Jay French και Eddie Ojeda ανέφεραν: «Λόγω της αιφνίδιας και απρόσμενης παραίτησης του τραγουδιστή των Twisted Sister, Dee Snider, εξαιτίας μιας σειράς προβλημάτων υγείας, το συγκρότημα αναγκάζεται να ακυρώσει όλες τις προγραμματισμένες εμφανίσεις, ξεκινώντας από τις 25 Απριλίου στο Σάο Πάολο της Βραζιλίας και συνεχίζοντας καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Το μέλλον των Twisted Sister θα καθοριστεί τις επόμενες εβδομάδες. Μείνετε συντονισμένοι για νεότερα».

Η τελευταία κοινή εμφάνιση των Twisted Sister πραγματοποιήθηκε το 2023, όταν έπαιξαν τρία τραγούδια με αφορμή την ένταξή τους στο Metal Hall of Fame.