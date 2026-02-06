Οι People Person ανοίγουν το 2026 με το "Old Enough to Know"

Από τον σχηματισμό τους το 2024, οι People Person έχουν εξελιχθεί σε σταθερή παρουσία στο DIY κύκλωμα του Manchester, χτίζοντας φήμη για έναν «ώριμο» ήχο που δεν προδίδει την ηλικία τους ως συγκρότημα. Με το δεύτερο EP τους να αναμένεται στις αρχές του καλοκαιριού, το "Old Enough to Know" λειτουργεί ταυτόχρονα ως δήλωση πρόθεσης και ως ένα εσωτερικό ευχαριστώ στη χημεία που τους κράτησε όρθιους μέχρι εδώ. Οπότε ανοίγουν επίσημα το 2026 με την κυκλοφορία του "Old Enough to Know", που όπως λένε είναι ένα τραγούδι που εδώ και καιρό ξεχώριζε στα live τους και τώρα βρίσκει επιτέλους τη θέση του σε στούντιο μορφή.

Το κομμάτι, που ηχογραφήθηκε από τον drummer Nat Coop, συμπυκνώνει με ακρίβεια τον ήχο της μπάντας: post-punk τραχύτητα που μπλέκεται με psych-folk υφές, και μια ένταση που δεν κραυγάζει αλλά επιμένει. Αν και γεννήθηκε μέσα από μια περίοδο επαγγελματικής «ήττας» και δυσκολιών, το "Old Enough to Know" λειτουργεί τελικά σαν ένας ανθεκτικός, αυτοαναφορικός ύμνος, ένα σημείο καμπής καθώς οι People Person ετοιμάζονται για τη χρονιά που μπορεί να τους βγάλει από το DIY περιθώριο στο ευρύτερο προσκήνιο.

Ο frontman Adam Grealish περιγράφει το τραγούδι ως μια κερδισμένη με κόπο ωδή στην ίδια την επιβίωση του συγκροτήματος: «Το “Old Enough to Know” μοιάζει σχεδόν με ερωτικό τραγούδι για την μπάντα. Γράφτηκε σε μια περίοδο μεγάλης απογοήτευσης και δυσκολίας για εμάς και ήθελα να πάρω αυτό το αίσθημα ήττας και να του δώσω μια ελπιδοφόρα υπογράμμιση».