O Τhundercat επιστρέφει με νέο άλμπουμ

Ο Thundercat πάντα έμοιαζε σαν άνθρωπος που ζει μισό βήμα μπροστά από την εποχή του και δύο βήματα στο πλάι της. Στις 3 Απριλίου, επιστρέφει με το νέο του άλμπουμ Distracted, μέσω της Brainfeeder, και αυτή τη φορά δεν προσπαθεί να ξεφύγει από τον θόρυβο του κόσμου, αντίθετα βουτάει μέσα του.

Το Distracted είναι ένας δίσκος για την αποσύνθεση της προσοχής, αλλά και για την παράξενη παρηγοριά που μπορεί να κρύβεται μέσα της. Ανάμεσα σε συμμετοχές από A$AP Rocky, WILLOW, Tame Impala, Channel Tres και μια ανέκδοτη συνεργασία με τον αδικοχαμένο Mac Miller, ο Thundercat στήνει έναν κόσμο όπου η σύγχυση δεν είναι ελάττωμα, αλλά φυσική κατάσταση. Στην παραγωγή, συναντιέται με τον Greg Kurstin, ενώ δίπλα του βρίσκονται ξανά ο Flying Lotus, ο Kenny Beats και οι The Lemon Twigs, μια ομάδα που ξέρει πώς να αφήνει τον ήχο να αναπνέει μέσα στο χάος.

Πρώτο δείγμα από τον δίσκο είναι το "I Did This To Myself" με τον Lil Yachty. Ξεκινάει σαν αθώα ερώτηση («τι κάνεις απόψε;») και καταλήγει σε μια μικρή ψηφιακή τραγωδία. Instagram, κρύσταλλοι, υπερπληροφόρηση, επιθυμία χωρίς ανταπόκριση. Και οι δύο ξέρουν ότι έσκαψαν μόνοι τους το λάκκο τους. Δεν υπάρχει κατηγορία, μόνο επίγνωση.

Αυτές οι αμήχανες, tech-mediated καταστάσεις βρίσκονται στον πυρήνα του Distracted. Ο Thundercat παραμένει βαθιά καχύποπτος απέναντι στην έννοια της τεχνολογικής «προόδου». Τα αστεία για το Star Trek και τα παιδικά όνειρα διαστημικών ταξιδιών σκοντάφτουν στη σημερινή πραγματικότητα: drones χωρίς λέιζερ, κινητά που απλώς βελτιώνουν κάμερες, καινοτομία που περιορίζεται στην επιτήρηση. Δεν είναι απογοήτευση για τα gadgets· είναι για την υπόσχεση που δεν τηρήθηκε. «Μερικές φορές χρειάζεται να αποσπαστείς για να συγκεντρωθείς αλλιώς», λέει, και το εννοεί.