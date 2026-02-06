Πληροφορίες

Οι Black Keys επιστρέφουν με νέο άλμπουμ και παρουσιάζουν το "You Got To Lose"

Tο νέο τους άλμπουμ "Peaches!" κυκλοφορεί την 1η Μαΐου.

The Black Keys
Οι Black Keys ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Peaches!, αποκαλύπτοντας παράλληλα το πρώτο single και δύο συναυλίες που θα πραγματοποιήσουν το καλοκαίρι του 2026 στο Λονδίνο.

Το blues rock ντουέτο επιστρέφει με τον διάδοχο του τελευταίου του άλμπουμ, ο οποίος θα κυκλοφορήσει την 1η Μαΐου από τις Easy Eye Sound και Parlophone Records. Πρώτο δείγμα από το Peaches! είναι το εκρηκτικό και καθαρτικό "You Got To Lose", όπου ο Dan Auerbach τραγουδά με απόγνωση: “You’ve got to lose / You can’t win all the time…”.

Το άλμπουμ γράφτηκε σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη περίοδο για τον Auerbach, όταν φρόντιζε τον πατέρα του, ο οποίος είχε διαγνωστεί με εγκεφαλικό και καρκίνο του οισοφάγου. Όπως έχει αναφέρει, η δημιουργία του δίσκου λειτούργησε σχεδόν σαν μια σιωπηρή συμφωνία ότι «θα ήταν καλό για τον Dan να έχει κάτι να κάνει».

«Δεν μπαίναμε στο στούντιο για να γράψουμε δίσκο. Απλώς τζαμάραμε κι αυτό ήταν για εμάς», εξηγεί ο Auerbach για το Peaches!. «Ήταν κάτι πολύ πρωτόγονο, σε μια στιγμή που όλα τα νεύρα ήταν τεντωμένα, σχεδόν σαν να ουρλιάζαμε. Περνούσαμε πολλά, προσπαθούσαμε να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Νομίζω ότι η αρρώστια του πατέρα μου με έκανε να μη δίνω δεκάρα και απλώς να θέλω να ουρλιάξω για λίγο».

Η ηχογράφηση έγινε ζωντανά, με ολόκληρη μπάντα και ελάχιστα overdubs, κάτι που καθιστά το Peaches! τον πιο ωμό και άμεσο δίσκο των Black Keys μέχρι σήμερα. Το You Got To Lose δίνει ήδη μια ξεκάθαρη εικόνα για τον χαρακτήρα της νέας τους δουλειάς, λιγότερο στιλ, περισσότερη ένταση, συναίσθημα και ένστικτο.

 

