Οι Poison Ruin ανακοινώνουν νέο άλμπουμ και παρουσιάζουν το "Eidolon"

Οι Poison Ruin ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Hymns from the Hills, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 3 Απριλίου μέσω της Relapse Records. Παράλληλα, έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single, "Eidolon".

Το κομμάτι ανοίγει με ένα doom metal riff που σταδιακά μετατρέπεται σε έναν στιβαρό, mid-tempo ρυθμό, αντλώντας έντονα από την ωμή ενέργεια των Motörhead, με βρώμικες κιθάρες και τα κοφτά φωνητικά του Mac Kennedy. Η επιστροφή του αρχικού riff χτίζει μια ένταση που κορυφώνεται πριν το τραγούδι κλείσει με classic rock σόλο και χορωδιακά συνθήματα στο "Eidolon".

Σε επίπεδο στίχων, ο Kennedy περιγράφει το "Eidolon" ως «ένα τραγούδι για το αίσθημα εγκλωβισμού σε μια χαλασμένη πραγματικότητα, σαν γρανάζι σε μια μηχανή μοίρας, καταδικασμένο να επαναλαμβάνει τον ίδιο καταραμένο κύκλο μέχρι να διαλυθεί ολοκληρωτικά». Όπως σημειώνει στο δελτίο Τύπου του συγκροτήματος, «εκείνοι που είχαν τη δύναμη να αλλάξουν τα πράγματα έχουν εγκαταλείψει τη σκηνή, αφήνοντας πίσω τους φαντάσματα που παρακολουθούν σιωπηλά την καταστροφή να εκτυλίσσεται».

Το Hymns from the Hills προμηνύεται ως μια ακόμη σκοτεινή, πολιτικά φορτισμένη και ηχητικά ανελέητη καταγραφή από τους Poison Ruin, που συνεχίζουν να κινούνται με άνεση ανάμεσα στο punk, το metal και την αίσθηση μιας κοινωνίας σε παρακμή.