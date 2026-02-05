Οι Broken Social Scene επιστρέφουν με νέο άλμπουμ μετά από 9 χρόνια

Οι Broken Social Scene ανακοίνωσαν το νέο τους άλμπουμ με τίτλο Remember the Humans, το πρώτο τους μετά από εννέα χρόνια, και έδωσαν στη δημοσιότητα το πρώτο single "Not Around Anymore", συνοδευόμενο από music video. Παράλληλα, ανακοίνωσαν νέες ημερομηνίες περιοδείας μαζί με τους Metric και τους Stars. Το Remember the Humans αναμένεται στις 8 Μαΐου μέσω της Arts & Crafts.

Το άλμπουμ διαδέχεται το Hug of Thunder του 2017 και βρίσκει το συγκρότημα από το Τορόντο να επανενώνεται με τον παραγωγό David Newfeld, ο οποίος είχε υπογράψει την παραγωγή των κλασικών You Forgot It in People (2002) και Broken Social Scene (2005). Ο Kevin Drew επανασυνδέθηκε με τον Newfeld μετά από αρκετά χρόνια, με τον τελευταίο να δηλώνει στο press release: «Οι μητέρες μας θα ήθελαν να το κάνουμε αυτό και να το κάνουμε σωστά, μετά από 20 χρόνια που δεν είχαμε συνεργαστεί».

Ο Charles Spearin σχολίασε για τον Newfeld: «Η παραγωγή του ταιριάζει απόλυτα στο χάος της τραγουδοποιίας μας… έχει μια παιδική ενέργεια που είναι πραγματικά μεταδοτική· όταν αγαπάει ένα κομμάτι, πηδάει σαν μικρό παιδί». Για τη θεματική του άλμπουμ, πρόσθεσε: «Υπάρχει μια διαφορετική ειλικρίνεια σε αυτόν τον δίσκο· έχουμε γνωρίσει επιτυχία, έχουμε χάσει φίλους, έχουμε χάσει γονείς, βρισκόμαστε σε εκείνο το στάδιο της ζωής που αναρωτιέσαι “τι ακολουθεί;”».

Ο Kevin Drew συμπλήρωσε: «Το 2026 θα δείτε πολλούς ανθρώπους να επιστρέφουν στις ρίζες τους, γιατί πολλά έχουν χαθεί στη διάρκεια της ζωής τους. Νομίζω ότι απογοητεύσαμε ο ένας τον άλλον, αλλά η τέχνη είναι αυτή που πάντα προσπαθεί να επικρατήσει και να μας επαναφέρει στον σωστό δρόμο».

Στο Remember the Humans συμμετέχουν οι Hannah Georgas, Lisa Lobsinger και Feist.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 οι Broken Social Scene κυκλοφόρησαν τη συλλογή διασκευών ANTHEMS: A Celebration of Broken Social Scene’s You Forgot It in People, με συμμετοχές από τους The Weather Station, Mdou Moctar, Toro y Moi, serpentwithfeet και άλλους.

Σε ό,τι αφορά την επερχόμενη περιοδεία The All the Feelings Tour, οι Broken Social Scene, Metric και Stars μοιράζονται μακρόχρονη κοινή πορεία που ξεκινά από τις αρχές των 00s, όταν και τα τρία καναδικά σχήματα αναδείχθηκαν παράλληλα και συνεργάζονταν συχνά. Οι Metric, τέλος, ανακοίνωσαν πρόσφατα και το νέο τους άλμπουμ Romanticize the Dive, που θα κυκλοφορήσει στις 24 Απριλίου από τη Thirty Tigers, παρουσιάζοντας ήδη το πρώτο single "Victim of Luck".